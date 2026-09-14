Curioso trabajo en Estados Unidos: buscan cuidador de faro en California y dan casa gratis hasta febrero 2027

Una particular propuesta del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos buscó a un voluntario para colaborar en el Faro de Point Reyes, en California, durante el invierno de 2026-2027. La convocatoria contempla unas 30 horas semanales, vivienda sin alquiler y tareas de atención a visitantes.

Qué tareas incluye el trabajo en el faro de California

KRON4 informó que las postulaciones fueron cerradas debido a la respuesta “abrumadora” que recibió la convocatoria. El puesto está previsto del 6 de noviembre de 2026 al 1° de febrero de 2027 y requiere de unas 30 horas semanales distribuidas en cuatro días.

La persona seleccionada deberá recibir a los visitantes, responder preguntas sobre el lugar y ofrecer charlas de unos 15 minutos sobre la historia del faro y el entorno natural de Point Reyes. También deberá colaborar con las actividades del centro de visitantes y realizar tareas de atención al público.

El puesto no es remunerado. Como parte de las condiciones del voluntariado, el Servicio de Parques Nacionales ofrecerá alojamiento sin alquiler y servicios asociados a la vivienda.

El parque también proporcionará capacitación y parte del uniforme, con camisas, gorras, prendas de abrigo y una identificación.

Cómo es la vivienda gratis cerca del faro en California

El alojamiento no está dentro del faro de Point Reyes. Se trata de un departamento situado a unos cinco minutos a pie del centro de visitantes, según la descripción de la convocatoria.

La vivienda cuenta con calefacción, agua, lavandería, estacionamiento e internet, aunque la descripción establecía condiciones específicas para algunos servicios.

El parque advirtió que el departamento no es completamente resistente a los roedores y que pueden ingresar ratones. Para controlar la posible presencia de roedores, el parque proporcionará trampas y productos de limpieza. La convocatoria también advertía que los ratones pueden anidar en los compartimentos del motor y dañar cables, mientras que los cuervos pueden picotear y tirar de los sellos de goma de los vehículos.

La convocatoria también incluía advertencias sobre los vehículos. Los ratones podían ingresar en los compartimentos del motor y dañar cables, mientras que los cuervos habían sido observados en los sellos de goma de algunos automóviles.

El histórico Faro de Point Reyes, en California, buscó un voluntario residencial para colaborar con la atención de los visitantes durante el invierno NPS

Qué condiciones tiene el faro de Point Reyes

La zona costera presenta condiciones particulares durante el invierno. El área puede registrar vientos fuertes, niebla y tormentas, que en determinadas circunstancias pueden afectar los accesos y provocar cortes de electricidad. El Servicio de Parques Nacionales establece restricciones cuando las condiciones meteorológicas representan un riesgo.

Para llegar hasta el faro desde el estacionamiento, los visitantes deben recorrer aproximadamente 0,4 millas (0,6 kilómetros) hasta el centro de visitantes y después descender 313 escalones. Las escaleras permanecen cerradas cuando los vientos superan las 40 millas por hora (64 km/h).

El Faro de Point Reyes fue construido en 1870 y permaneció en funcionamiento durante más de un siglo. En 1975, la Guardia Costera instaló una luz automatizada y la histórica estructura dejó de funcionar como estación de señalización marítima.

Por qué cerraron las postulaciones para ser cuidador de faro en California

La convocatoria recibió una cantidad de solicitudes superior a la prevista y el proceso ya no acepta nuevas postulaciones. Por ese motivo, aunque el voluntariado está previsto hasta febrero de 2027, actualmente no es posible presentar una candidatura.

La convocatoria contempla unas 30 horas semanales, vivienda sin alquiler y tareas de atención a visitantes @cmorfakis / Instagram

La propuesta corresponde a un voluntariado residencial y no a un empleo convencional con salario. La vivienda sin alquiler forma parte de las condiciones ofrecidas para la persona seleccionada.

El Servicio de Parques Nacionales mantiene otras oportunidades de voluntariado en Point Reyes, aunque no todas incluyen alojamiento y las condiciones dependen de cada puesto.