Becerra vs Hilton: quién va ganando la gobernación de California y qué dicen las encuestas más recientes

Xavier Becerra aventaja a Steve Hilton por 58% a 33% entre los votantes probables de California, según una nueva encuesta estatal. La medición muestra una diferencia de 25 puntos porcentuales entre ambos candidatos de cara a la elección para gobernador del 3 de noviembre.

Becerra vs. Hilton: las últimas encuestas para gobernador de California

La encuesta fue realizada por el Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley (IGS, por sus siglas en inglés) y copatrocinada por Los Angeles Times. El sondeo se realizó entre el 15 y el 20 de septiembre, con una muestra ponderada de 4512 votantes probables dentro de 6989 electores registrados. El margen de error es de 2 puntos porcentuales en ambas direcciones.

La nueva medición amplió la ventaja de Becerra respecto del sondeo de agosto del IGS. En aquella encuesta, el demócrata tenía 55% de las preferencias y Hilton alcanzaba 37%. Ahora, Becerra subió tres puntos y Hilton cayó cuatro.

Becerra, a la izquierda, y Hilton, a la derecha, se disputan entre los favoritos para suceder a Gavin Newsom como gobernador de California Agencia AP

Entre los votantes que no están registrados como demócratas ni republicanos, Becerra también aparece por delante. Más de la mitad de ese grupo respalda al demócrata, mientras que 30% se inclina por Hilton y 14% todavía no define su preferencia.

Encuesta en California: costo de vida y Trump marcan las prioridades de los votantes

La encuesta también consultó cuáles son los principales temas que los votantes consideran prioritarios de cara a noviembre. El costo de vida quedó en primer lugar, mencionado por 44% de los votantes probables.

En segundo lugar apareció la intención de oponerse a las políticas de la administración de Donald Trump, señalada por 37%. Otro 30% dijo que una de sus principales preocupaciones es ayudar a su partido a ganar o mantener el control del Congreso.

El costo de vida es una gran preocupación para los votantes de California Archivo

Las respuestas varían según la preferencia electoral. Entre los votantes que apoyan a Becerra, 59% considera prioritario oponerse a las políticas de Trump. Entre quienes respaldan a Hilton, 62% identifica la reducción de impuestos como una de sus principales preocupaciones. Entre los votantes indecisos, más de 60% menciona el costo de vida.

Los gastos cotidianos de los hogares forman parte de esta preocupación. Entre ellos aparecen los alimentos, la gasolina, la electricidad, la vivienda y la atención médica.

Steve Hilton en California: sus propuestas sobre gasolina, impuestos y energía

Hilton convirtió el costo de vida en uno de los ejes de su campaña. Entre sus propuestas se encuentran llevar el precio de la gasolina a US$3 por galón, eliminar los impuestos estatales sobre los ingresos inferiores a US$150.000 y reducir las facturas de energía mediante cambios en las regulaciones ambientales.

De acuerdo con su página web, el candidato republicano también plantea reducir regulaciones, aumentar la producción de petróleo y eliminar el DMV de California.

Steve Hilton propone eliminar el DMV de California

Becerra también plantea reducir los costos de atención médica y desarrollar políticas vinculadas con la cobertura sanitaria. El demócrata fue secretario de Salud y Servicios Humanos durante la administración de Joe Biden y anteriormente ocupó el cargo de fiscal general de California.

Becerra y Hilton: qué imagen tienen entre los votantes de California

La medición del IGS también consultó a los votantes sobre la valoración de cada candidato. Becerra registra 48% de opiniones favorables y 40% desfavorables, mientras que 11% no tiene una opinión formada sobre él.

Hilton obtiene 35% de opiniones favorables y 51% desfavorables. Otro 13% de los votantes consultados dijo no tener una opinión sobre el candidato republicano.

Entre los votantes que no están registrados con ninguno de los dos partidos, más de la mitad respalda a Becerra, frente a 30% que prefiere a Hilton y 14% que permanece indeciso.

Cabe destacar que Hilton cuenta con el respaldo de Donald Trump, quien lo apoyó en abril. El republicano terminó segundo en las primarias de junio y avanzó a la elección general de noviembre junto con Becerra.

El presidente Trump instó a los republicanos a votar por Steve Hilton Captura de pantalla/Truth Social

Elecciones de California 2026: cuándo se vota y qué cargos estarán en juego

La elección general de California será el 3 de noviembre de 2026. Además de gobernador, los votantes elegirán al vicegobernador, secretario de Estado, contralor, tesorero, fiscal general, comisionado de seguros y superintendente de Instrucción Pública, entre otros cargos estatales.

La boleta también incluirá las elecciones de los 52 miembros de California en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 20 miembros del Senado estatal correspondientes a los distritos impares y los 80 miembros de la Asamblea estatal.

También habrá cargos judiciales de la Corte Suprema y tribunales de apelaciones, además de otros cargos locales según cada jurisdicción.

Antes de la votación, Becerra y Hilton tienen previsto enfrentarse en un debate televisado el 30 de septiembre organizado por CNN. El encuentro será transmitido en vivo desde los estudios de CNN en Los Ángeles.