Desde California, Gavin Newsom impulsa un impuesto a los multimillonarios para “resetear la economía” de los EE.UU.

El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una propuesta para transformar la economía de Estados Unidos mediante la creación de un impuesto nacional dirigido a las personas con mayores patrimonios. La iniciativa fue difundida a través de un mensaje en redes sociales, donde sostuvo que el modelo económico actual requiere una reforma de alcance federal.

Newsom propone un impuesto federal a los multimillonarios

Newsom afirmó que la concentración de la riqueza en un porcentaje reducido de la población contrasta con el estancamiento de los salarios y el incremento del costo de vida. En ese contexto, planteó la necesidad de establecer un nuevo contrato social acompañado de modificaciones al sistema tributario del país norteamericano.

Gavin Newsom propone un impuesto a nivel nacional X @GavinNewsom

“Es hora de un impuesto nacional a los multimillonarios y un nuevo contrato social. El sistema está fundamentalmente roto”, dijo en su cuenta de X. El mandatario también señaló que las normas fiscales, corporativas y sucesorias vigentes fueron diseñadas para una realidad económica distinta y que ya no responden a las condiciones actuales.

Por eso, propuso “resetear la economía” con cambios estructurales en la legislación federal.

Las medidas del plan de reforma económica de Newsom en EE.UU.

La propuesta contempla la creación de un impuesto para personas con patrimonios superiores a los US$100 millones. Según explicó Newsom en una publicación de Substack, el objetivo es que quienes integran ese grupo tributen, como mínimo, una tasa equivalente a la que pagan sus trabajadores.

“También deberíamos terminar con este préstamo de estilo de vida libre de impuestos; este es el truco que permite a los ultrarricos pedir préstamos contra sus carteras de acciones mientras no declaran ingresos imponibles", agregó el demócrata en un video publicado en su cuenta de Youtube. Newsom sostuvo que ese esquema representa un vacío legal que debería ser corregido.

El plan del gobernador, quien termina su mandato en enero de 2027, también incluye una revisión del sistema de herencias para responder a la transferencia de patrimonio entre generaciones. Además, propone crear un fondo nacional de capital público destinado a que la población participe de los beneficios económicos generados por el desarrollo de la inteligencia artificial, con recursos dirigidos a programas como educación superior y cuidado infantil.

“A medida que la IA transforma el país, cada estadounidense debería poseer una parte del futuro que esta construye", señaló Newsom. Además, el mandatario se refirió al “sistema que construyeron los fundadores estadounidenses”: “Fue diseñado para evitar la concentración de poder en pocas manos, pero hemos permitido que esa concentración ocurra de todos modos”.

Newsom rechaza un impuesto estatal en California

Aunque impulsa un impuesto nacional que se enmarca en su posible candidatura demócrata en 2028, Newsom expresó su rechazo a una iniciativa que aparecerá en la boleta electoral de California en las generales del 3 de noviembre. El proyecto presentado por la Secretaria de Estado, Shirley N. Weber, plantea aplicar un gravamen extraordinario de hasta el 5% sobre determinados patrimonios superiores a los US$1000 millones.

En las próximas elecciones en California del 3 de noviembre se incluirá en las boletas una consulta publica sobre el impuesto de la riqueza Fotomontaje realizado con IA

“Se confirmó que un impuesto a la riqueza se incluiría en la boleta electoral de noviembre en California. Votaré en contra”, señaló el gobernador en Substack. Newsom sostuvo que un impuesto aplicado únicamente en el estado podría facilitar el traslado de activos hacia estados con menor carga tributaria, como Texas o Florida.

Desde su perspectiva, este tipo de políticas solo puede resultar efectivo si se implementa a nivel federal. También cuestionó el destino previsto para la recaudación de la propuesta estatal.

“Entiendo la ansiedad que impulsa la propuesta de impuesto a la riqueza en California. Pero voto que no porque esta medida dedica casi todos los ingresos que recauda a una sola categoría de gasto estatal“, señaló. Según el mandatario, la distribución de los recursos deja fuera áreas como educación pública, vivienda, cuidado infantil y seguridad.