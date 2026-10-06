“Desquiciado y peligroso”: Newsom reacciona después de que Trump sugirió que Irán podría “atacar” Los Ángeles o San Diego

La tensión entre Donald Trump y las autoridades de California volvió a escalar después de que el presidente estadounidense sugiriera durante un acto político que Irán podría “atacar” Los Ángeles o San Diego en el contexto de la guerra. La reacción del gobernador Gavin Newsom fue inmediata y se sumó a las críticas de los alcaldes de ambas ciudades, que cuestionaron el alcance de las palabras del mandatario y sus posibles implicancias para la seguridad.

La polémica por las declaraciones de Donald Trump sobre Irán y California

El episodio ocurrió durante un mitin republicano realizado en Grand Island, Nebraska, donde Trump defendió la necesidad de la guerra con Irán y habló de los costos derivados del conflicto.

Donald Trump Sobre La Posibilidad De Que Irán Ataque California

En ese contexto, el mandatario hizo referencia explícita a dos de las principales ciudades de California, lo que provocó una respuesta inmediata de las autoridades estatales y municipales.

La información publicada por The New York Times señala que las autoridades de California reaccionaron después de que Trump pareciera plantear la posibilidad de que Irán pudiera atacar Los Ángeles y San Diego si llegara a desarrollar un arma nuclear.

El presidente Trump presentó los costos vinculados a la guerra como un precio reducido frente al objetivo de mantener seguro al país norteamericano.

Gavin Newsom acusa a Trump de poner a California en el centro de la amenaza

El gobernador Gavin Newsom respondió a través de sus redes sociales y vinculó las declaraciones de Trump con las medidas militares que, según él, el gobierno federal ya había tomado en California.

Gavin Newsom cuestionó la contradicción entre las acciones de la Casa Blanca al desplegar fuerzas federales en el estado y un discurso presidencial que expone a sus urbes ante amenazas extranjeras Newsom en X

Newsom escribió que, después de haber enviado a la Guardia Nacional y a los Marines para “ocupar California”, Trump ahora estaba diciendo que los enemigos extranjeros de Estados Unidos deberían “atacar” Los Ángeles y San Diego. En la misma publicación, el gobernador calificó al presidente como “desquiciado y peligroso”.

La reacción de Newsom se produjo pocas horas después del discurso presidencial y convirtió rápidamente el episodio en una nueva disputa política entre la Casa Blanca y el gobierno de California.

El gobernador puso el foco en la contradicción que, desde su perspectiva, existe entre la responsabilidad de proteger a los habitantes del estado y una declaración presidencial que menciona a dos ciudades californianas como posibles objetivos de un ataque extranjero.

Todd Gloria responde a Trump: San Diego rechaza ser considerada un “daño colateral”

El gobierno municipal de San Diego también cuestionó las declaraciones. Su alcalde, Todd Gloria, cuestionó directamente la idea de que la ciudad pudiera quedar expuesta como consecuencia de una decisión relacionada con la guerra.

Todd Gloria rechazó enérgicamente las palabras del mandatario y exigió que su ciudad no sea tratada como un "daño colateral" Gloria en Facebook

En su mensaje publicado en redes sociales, Gloria afirmó que San Diego no es “daño colateral”, que sus habitantes no son prescindibles y que la ciudad nunca puede ser considerada “un pequeño precio que pagar”.

El alcalde cerró su declaración con un pedido para que San Diego quedara fuera de lo que describió como una conversación irresponsable sobre la guerra.

Karen Bass advierte sobre la seguridad de Los Ángeles

Desde Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass también reaccionó ante las declaraciones presidenciales. Su mensaje se concentró especialmente en las consecuencias que podría tener una declaración de ese tipo para la seguridad de la ciudad.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, condenó las expresiones de Trump Bass en X

Bass sostuvo que el presidente de Estados Unidos había sugerido que un gobierno extranjero atacara Los Ángeles y afirmó que las declaraciones podían comprometer potencialmente la seguridad de la ciudad.

La alcaldesa planteó además que la función de un presidente debe ser proteger al país y no amenazarlo ni incentivar ataques contra ciudadanos estadounidenses. Asimismo, agregó que, frente a lo que definió como amenazas irresponsables, los habitantes de Los Ángeles saben cómo permanecer unidos y proteger su ciudad.