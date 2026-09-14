Gavin Newsom, sobre Donald Trump: “El hombre más corrupto que jamás haya ocupado la Oficina Oval”

El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó al presidente Donald Trump como “el hombre más corrupto que jamás haya ocupado la Oficina Oval” después de que el presidente prometiera entregar 5000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos retienen la Cámara de Representantes y el Senado.

Newsom contra Trump: qué dijo sobre el pago de US$5000

Newsom reaccionó en sus redes sociales al anuncio presidencial mediante un mensaje en el que vinculó la propuesta económica con la guerra impulsada por la administración federal.

El gobernador afirmó que Trump volvió a los ciudadanos “más enfermos y más pobres con su guerra” y ahora pretende comprar sus votos.

El gobernador de California calificó la propuesta como “dinero sangriento financiado por los contribuyentes” Captura de X de Gavin Newsom

El dirigente demócrata también describió los fondos prometidos como “dinero sangriento financiado por los contribuyentes”. El mensaje citó una publicación de la cuenta oficial Rapid Response 47, que difundió el anuncio sobre el denominado “Dividendo Trump”. La propuesta condiciona el pago al resultado de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Dividendo Trump: la promesa de US$5000 si los republicanos ganan el Congreso

Trump presentó la iniciativa el miércoles 9 de septiembre durante la convención republicana de mitad de mandato, realizada en Dallas, Texas. El presidente prometió enviar un cheque de US$5000 a cada ciudadano si su partido conserva el control de ambas cámaras del Congreso.

“Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben US$5000”, expresó durante su discurso. El mandatario explicó que el pago se llamaría “Dividendo Trump” y comparó el mecanismo con las distribuciones que realizan las empresas entre sus accionistas.

El mandatario presentó el pago como un dividendo asociado al desempeño económico de su administración

El presidente atribuyó la iniciativa a la “tremenda fortaleza y éxito económico” de su administración. Sin embargo, no brindó detalles sobre su instrumentación ni precisó el origen de todos los recursos necesarios, de acuerdo con Associated Press.

La Casa Blanca tampoco respondió una solicitud de información sobre la propuesta. El desembolso requeriría la aprobación o conformidad del Congreso y su costo probablemente superaría US$1 billón.

¿Cómo se financiaría el “dividendo Trump”?

Menos de una hora después del discurso presidencial, el vicepresidente JD Vance indicó que las personas ricas podrían quedar excluidas del beneficio. También planteó que el pago podría financiarse con los ingresos obtenidos mediante los aranceles estadounidenses.

La cifra necesaria para cubrir los cheques superaría ampliamente la recaudación generada por esas medidas proteccionistas.

La propuesta se conoció después de que la deuda nacional superara por primera vez los US$40 billones, mientras el déficit presupuestario anual se aproxima a US$1,8 billones.

Marc Goldwein, director sénior de políticas del Committee for a Responsible Federal Budget, sostuvo ante The Associated Press que Trump carece de autoridad para enviar el dinero sin el aval legislativo.

Trump prometió entregar US$5000 a cada adulto estadounidense si su partido gana las elecciones legislativas

El especialista señaló que las empresas pagan dividendos cuando registran excedentes, pero Estados Unidos mantiene déficits anuales cercanos a US$2 billones.

“La idea de que hemos tenido éxito fiscal está al revés y roza lo absurdo”, afirmó Goldwein. Según su análisis, el gobierno federal “no tiene excedentes para repartir”.

El senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, adelantó que preparará un proyecto para aprobar la iniciativa inmediatamente después de los comicios. “Porque los republicanos —y Estados Unidos— ganarán”, escribió en X.

Dividendo Trump: qué se sabe sobre su viabilidad legal y electoral

Trump ya había planteado otras transferencias directas: propuso un dividendo de US$2000 y sostuvo que no consideraba necesaria la autorización del Congreso.

En 2025 entregó a integrantes de las Fuerzas Armadas un cheque de US$1776, al que denominó “dividendo de los guerreros”.

El abogado John Day, radicado en Nuevo México, consideró legal la nueva propuesta porque alcanzaría a todos los ciudadanos adultos elegibles independientemente de si votaron o de qué opción eligieron.

“Es una promesa de campaña”, explicó. Además, indicó que no constituye un pago individual dirigido a conseguir un voto determinado.