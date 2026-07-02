DMV y Uscis en California: los horarios especiales por el feriado del 4 de julio

El 4 de julio se celebra el Día de la Independencia en Estados Unidos. Al caer la fecha un sábado, este viernes 3 es feriado, por lo que agencias como el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) tendrán horarios especiales en California.

Cómo serán los horarios del DMV y el Uscis en California por el Día de la Independencia

De acuerdo con las redes sociales del Departamento de Vehículos Motorizados, las oficinas van a estar abiertas en su horario comercial el 3 y 5 de julio.

El DMV va a mantener sus operaciones durante el fin de semana del Día de la Independencia DMV Oregon

“¿Planeas una visita? La mayoría de los servicios del DMV están disponibles en línea. Visita el enlace en nuestra biografía para saber cómo puedes ahorrar tiempo”, destacó la agencia a través de su cuenta de X.

Como agencia federal, el Uscis sigue el calendario de feriados federales. Por lo tanto, sus oficinas van a cerrar el viernes 3 de julio por el festivo.

El sitio web del Uscis no estipuló fecha de cierre de sus oficinas en California para el 4 de julio Fotomontaje realizado con IA (Magnific y Uscis)

Con respecto al 4 de julio, el sitio web del Uscis no estipuló un cierre para esa fecha. Sin embargo, al 2 de julio se reportaron los siguientes cierres por problemas en las instalaciones:

Los Ángeles: la oficina local va a estar cerrada el 2 de julio y el 10 de julio .

la oficina local va a estar cerrada el . Centros de Soporte de Aplicaciones (ASC, por sus siglas en inglés): las oficinas de Gardena, La Brea y Oakland cerraron el 2 de julio por problemas técnicos.

Qué hacer en caso de tener una cita con el Uscis durante el fin de semana festivo

Si las oficinas de la agencia federal cierran, el procedimiento para recuperar la cita varía de acuerdo al tipo de trámite. Según la agencia, las entrevistas de recopilación de datos biométricos se reprograman de manera automática y se envía una nueva fecha por correo.

En el caso de citas de InfoPass, si la oficina está cerrada, el usuario debe reprogramar una nueva cita por su cuenta lo antes posible.

El horario de otras agencias durante el día festivo

La mayoría de las oficinas estatales van a permanecer abiertas el viernes 3 de julio en California, con excepciones como el Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD, por sus siglas en inglés), que sí cerrará.

Las oficinas del correo postal abrirán sus puertas en California el 3 de julio

En el caso del Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés), las oficinas de correos estarán abiertas el 3 de julio y habrá entrega de correspondencia ese día.