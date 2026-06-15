El mega fin de semana largo de cinco días que se viene en julio: todas las fechas fueron confirmadas

En el marco de los festejos por los 250 años de Estados Unidos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que los trabajadores estatales tendrán un “feriado extra” el próximo mes. De acuerdo con el mensaje, el fin de semana del 4 de julio, los empleados podrán disfrutar de cinco días de receso laboral.

Florida cerrará oficinas estatales el 2 y 6 de julio: quiénes tendrán cinco días libres

La Oficina de Prensa del Gobernador informó el pasado 12 de junio que las oficinas estatales permanecerán cerradas el jueves 2 y el lunes 6 de julio de 2026. Esta medida se toma en conmemoración del fin de semana del Día de la Independencia, que este año marca el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos.

DeSantis informó que los trabajadores estatales tendrán un fin de semana largo en julio que se extenderá del 2 al 5 X de Ron DeSantis

“El 250 aniversario de Estados Unidos es un hito histórico y una oportunidad para reflexionar sobre el coraje, el sacrificio y los principios perdurables que establecieron a Estados Unidos como la nación más libre y próspera del mundo”, expresó el gobernador.

En esa línea, DeSantis se dirigió a los trabajadores estatales para dar la noticia. “Mientras Florida lidera la celebración del aniversario de la nación, me complace brindar a los empleados estatales tiempo adicional para celebrar la fundación de nuestro país, participar en los eventos de America 250 y pasar tiempo con familiares y amigos“, completó.

Día de la Independencia de Estados Unidos: qué ocurrió el 4 de julio de 1776

El territorio que actualmente lleva el nombre de Estados Unidos estaba conformado en el siglo XVIII por 13 colonias bajo dominio británico. De acuerdo con National Geographic, entre 1775 y 1783 ocurrió la Revolución Americana, un largo conflicto armado entre las 13 colonias y los británicos. Esto tuvo lugar tras casi una década de distanciamiento entre la corona europea y los residentes del llamado “Nuevo Mundo”.

En plena guerra, el Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776; la mayoría de los delegados firmó la copia oficial el 2 de agosto. El documento reconoció a Estados Unidos como una nación independiente, según detalla el gobierno estadounidense en su página web oficial.

Años después, la guerra revolucionaria alcanzó su punto más alto con la rendición del ejército británico comandado por Charles Cornwallis en Yorktown en 1781. La derrota de los ingleses llevó a que firmaran el Tratado de París en 1783, en el que se reconoció a Estados Unidos como una nación independiente.

El Día de la Independencia en Estados Unidos

El Día de la Independencia fue ratificado el 28 de junio de 1870, cuando el Congreso decretó el 4 de julio como feriado federal. En general, para conmemorar la fecha, se realizan eventos en todo el país norteamericano, que suelen incluir fuegos artificiales, ceremonias, discursos, desfiles y conciertos, entre otras actividades.

Este año, como el día cae un sábado, el feriado federal se pasó al viernes 3 de julio. De este modo, con los días agregados en Florida, los trabajadores estatales podrán descansar del jueves 2 al lunes 6 del mes.

Este año, Florida realizará distintos eventos para celebrar el 4 de julio Freepik

America250FL: eventos por el 250º aniversario de la independencia de EE.UU.

En 2026, Florida conmemora los 250 años de Estados Unidos mediante iniciativas educativas, eventos comunitarios, exposiciones históricas y celebraciones que apuntan a honrar la fundación de la nación y los principios de libertad, autogobierno y libertad individual, informó el gobernador en el comunicado.

Algunas de las ceremonias, enumeradas en el sitio web oficial America 250 FL, incluyen los siguientes eventos: