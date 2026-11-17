Randy Villegas, hijo de inmigrantes mexicanos, será el próximo congresista demócrata por el Distrito 22 de California, en el Valle Central, tras vencer al republicano David Valadao en la elección del 3 de noviembre. Durante la campaña, Villegas dijo que no respaldaría más fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sin reformas serias y planteó una vía a la ciudadanía para dreamers, trabajadores agrícolas y residentes de larga data.

Qué propone Villegas sobre el ICE y los centros de detención

Las posiciones documentadas de Villegas se centran en condicionar los fondos de la agencia y reformar su funcionamiento. En una entrevista con KGET, afirmó que no apoyaría dinero adicional para ICE ni para el Departamento de Seguridad Nacional sin reformas en el Congreso.

Randy Villegas, hijo de inmigrantes mexicanos, será el próximo congresista por el Distrito 22 de California, en el Valle Central MARIO TAMA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entre sus propuestas figuran:

Apoyar una ley que prohíba a los agentes de ICE cubrirse el rostro durante las redadas.

Respaldar legislación que permita arrestar a agentes de ICE en determinados casos.

Rechazar que empresas lucren con la detención de inmigrantes, en alusión al centro de CoreCivic en el condado de Kern.

Impulsar una vía a la ciudadanía para dreamers, trabajadores agrícolas y residentes de décadas en el Valle.

Villegas dijo en un comunicado de campaña que, a comienzos del segundo mandato de Donald Trump, agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron en el condado de Kern a personas en su mayoría sin antecedentes penales. Valadao también dijo que el Congreso debe crear una vía de estatus legal para quienes echaron raíces en el país.

Qué puede cambiar con su llegada al Congreso y cuánto dinero ya tiene aprobado ICE

Villegas afirma que Valadao votó para triplicar el presupuesto de ICE. Valadao votó el 3 de julio de 2025 a favor de la ley de impuestos y gasto conocida como One Big Beautiful Bill Act, que la Cámara aprobó por 218 votos contra 214.

El Centro Brennan para la Justicia calculó que esa ley le asignó a ICE 75.000 millones de dólares a lo largo de cuatro años. Sumados a los 10.000 millones ya aprobados para el año fiscal 2025, la agencia dispuso de 28.700 millones, casi el triple de su presupuesto de 2024.

Randy Villegas, congresista electo de California, condiciona más fondos al ICE a reformas y propone una vía a la ciudadanía Imagen generada con IA

Como esos fondos están asignados por varios años, la capacidad de un legislador nuevo se limita a su voto en futuras asignaciones y proyectos de ley. Villegas dijo en su discurso de victoria que uno de sus primeros actos será ayudar a revertir los recortes en salud de esa misma ley

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.