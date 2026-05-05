Multas en California: el DMV aprobó geofencing y nuevas sanciones de tránsito para estos vehículos

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) anunció la implementación de nuevas regulaciones para los vehículos autónomos. Mediante la tecnología denominada “geofencing”, las autoridades ahora emitirán citaciones por infracciones de tránsito directamente a las empresas que gestionan estos automóviles y camiones. Además, las compañías deberán cumplir con otras normas establecidas recientemente.

Nuevas reglas del DMV en California para vehículos autónomos y sanciones a empresas

El DMV anunció la aprobación de nuevas regulaciones para vehículos autónomos, que abarcan tanto ligeros como pesados. Las normas introducen herramientas críticas para que las autoridades locales gestionen la seguridad pública en tiempo real, según informaron en el comunicado.

El DMV tiene ahora la autoridad para emitir citaciones por infracciones de tránsito directamente a las empresas de vehículos autónomos, haya o no un conductor humano presente Canva

Por primera vez, la policía tiene la autoridad para emitir citaciones por infracciones de tránsito directamente a las empresas de vehículos autónomos. Esta medida busca aplicar a estas empresas los mismos estándares de responsabilidad que a los conductores humanos.

El geofencing implica el establecimiento de zonas de emergencia activas a las que no podrán acceder los vehículos autónomos en ciertos momentos.

Qué es el geofencing y cómo limitará la circulación de autos autónomos en California

Según la normativa y la implementación de la Ley AB 1777, los funcionarios locales de emergencia pueden establecer una zona temporal de “no entrar” o “restringida” para los fabricantes en respuesta a un problema de seguridad pública. Los vehículos autónomos no pueden ingresar en esta área durante la duración del incidente.

De acuerdo con el comunicado, cualquier vehículo que ya se encuentre dentro de la zona debe salir y no se permite la entrada de ningún otro. Aquellos que infrinjan esta norma pueden estar sujetos a restricciones o suspensión de permisos, según las circunstancias del incidente.

Las nuevas normas del DMV de California apuntan a regular el uso de vehículos autónomos Freepik

A partir de las nuevas normativas, los fabricantes tienen un plazo máximo de dos minutos para retirar el vehículo o responder a la alerta. “Estas actualizaciones respaldan el crecimiento de la industria de vehículos autónomos al mejorar la seguridad pública y la transparencia, a la vez que aumentan la responsabilidad de los fabricantes de estos vehículos”, declaró Steve Gordon, director del DMV.

Requisitos y nuevas obligaciones para empresas de vehículos autónomos en California

Al margen de la implementación del geofencing, las regulaciones aprobadas por el DMV de California para vehículos autónomos actúan de la siguiente manera:

Multas por violaciones de tránsito: se establece un proceso para que la policía emita un “Aviso de Incumplimiento de AV” a los fabricantes cuando un vehículo cometa una infracción de movimiento. Esto apunta a garantizar que las empresas rindan cuentas por el comportamiento de sus vehículos.

se establece un proceso para que la policía emita un “Aviso de Incumplimiento de AV” a los fabricantes cuando un vehículo cometa una infracción de movimiento. Esto apunta a garantizar que las empresas rindan cuentas por el comportamiento de sus vehículos. Interacción con servicios de emergencia: las empresas deben garantizar un enlace de comunicación bidireccional con un tiempo de respuesta de 30 segundos para llamadas de socorristas y proporcionar acceso a sistemas de anulación manual del vehículo.

las empresas deben garantizar un enlace de comunicación bidireccional con un tiempo de respuesta de para llamadas de socorristas y proporcionar acceso a sistemas de anulación manual del vehículo. Criterios de autorización: se exige a los fabricantes que comiencen las pruebas con un conductor de seguridad y avancen a las pruebas sin conductor antes de solicitar la autorización para su comercialización. Los vehículos ligeros deben completar 50.000 millas (80.467 kilómetros) y los pesados 500 mil millas (804.672 km) de pruebas en cada fase y preparar un informe de seguridad estructurado que demuestre la seguridad del hardware, el software y el funcionamiento del vehículo.

se exige a los fabricantes que comiencen las pruebas con un conductor de seguridad y avancen a las pruebas sin conductor antes de solicitar la autorización para su comercialización. Los vehículos ligeros deben completar 50.000 millas (80.467 kilómetros) y los pesados 500 mil millas (804.672 km) de pruebas en cada fase y preparar un informe de seguridad estructurado que demuestre la seguridad del hardware, el software y el funcionamiento del vehículo. Pruebas y despliegue de vehículos autónomos pesados: se elimina la prohibición de operar vehículos autónomos con un peso bruto vehicular (PBV) de 10.001 libras (4536 kilogramos) o más. No obstante, aún deben detenerse en las estaciones de pesaje de la Patrulla de Carreteras de California y cumplir con todos los requisitos estatales y federales aplicables para vehículos comerciales.

Requisito de inspección de seguridad del DMV: ya no rige para vehículos no comerciales

Sobre el final del comunicado, el DMV indicó que las nuevas regulaciones ya han sido adoptadas oficialmente. Mientras que algunas disposiciones entran en vigor de inmediato, otras se implementarán gradualmente en los próximos meses, según sus fechas de entrada en vigor.