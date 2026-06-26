El ICE detuvo a mariachis durante redadas en una ciudad costera de California: qué se sabe del operativo

El domingo 21 de junio siete vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron al Westside y Eastside de Santa Bárbara, California. El operativo habría dejado entre nueve y 11 personas arrestadas, entre ellas tres mariachis.

¿Qué se sabe de las redadas en Santa Bárbara en las que fueron detenidos los mariachis?

Activistas de la Costa Sur que monitoreaban acciones migratorias indicaron al medio local Santa Barbara Independent que el despliegue del ICE comenzó durante las primeras horas del Día del Padre. Los vehículos federales ingresaron a dos sectores de la ciudad antes de las 7 hs.

Activistas locales señalaron que el despliegue federal comenzó antes de las 7 hs en el Westside y Eastside SBResiste

De acuerdo con esos reportes, las detenciones fueron por motivos migratorios no especificados públicamente. Una vocera de S.B. Resiste, de las organizaciones que sigue los patrullajes migratorios, afirmó que tres músicos mariachis fueron aprehendidos cerca de las calles San Pascual y Mulberry.

Los músicos habrían participado en una serenata por el Día del Padre, una tradición de algunas comunidades mexicanas. Según los comentarios recopilados, un cuarto músico logró evitar el arresto.

Los reportes sobre el uso de aerosol y la velocidad de los vehículos

A pocas cuadras, en la zona de San Pascual y Sola, una integrante de una organización de monitoreo fue rociada por un agente de ICE, según la reconstrucción citada por el medio local. La mujer se encontraba dentro de un vehículo cuando el oficial habría lanzado el producto a través de una ventana trasera abierta. Una vocera aclaró que se trató de aerosol contra osos y no de gas pimienta. Sobre su estado de salud, señaló que se encontraba “bastante bien”.

Por otro lado, los monitores afirmaron que los vehículos federales circularon por San Andres Street a 80 millas por hora (129 kilómetros por hora). Según esos testimonios, avanzaban hacia la salida de Mission Street rumbo a la autopista 101. También señalaron que los agentes hicieron maniobras circulares debajo del paso elevado de la vía rápida durante unos 15 minutos. Luego, ingresaron a la autopista a más de 100 millas por hora (161 kilómetros por hora).

Un ciudadano estadounidense también terminó detenido

Los mismos reportes indicaron que agentes federales arrestaron a un ciudadano estadounidense durante la acción del Día del Padre. Luego, fue liberado en un hospital de Oxnard. De acuerdo con esa reconstrucción, recibió atención médica por lesiones no especificadas.

La policía local dijo que no recibió aviso

La jefa de la Policía de Santa Bárbara, Kelly Gordon, afirmó que su departamento no fue notificado sobre la presencia de ICE en la ciudad. También indicó que desde la 1 hs no tuvieron llamados de servicio “remotamente cercanos” a lo denunciado en el Westside. Gordon aclaró que pese a esa falta de comunicación, no descartaba los hechos reportados.

Organizaciones comunitarias denunciaron el uso de aerosol contra una observadora en San Pascual y Sola SBResiste

¿Cuántas detenciones registraron los grupos comunitarios en la Costa Central?

La organización 805 UndocuFund indica que, entre enero de 2025 y mayo de 2026, al menos 2046 miembros de la comunidad fueron detenidos en la Costa Central de California.

En su web, la organización difunde la línea de la 805 Rapid Response Network, disponible en el 805-870-8855, para reportar por llamada o mensaje de texto actividad de ICE en los condados de Ventura, San Luis Obispo y Santa Bárbara.