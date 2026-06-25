Noticias del ICE en Nueva York hoy: confirman presencia en operativos por partido de Ecuador en Nueva Jersey

Como parte del esquema federal de seguridad previsto para los partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos, agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) podrían participar en operativos vinculados a eventos de alta convocatoria. Este jueves 25 de junio, Ecuador enfrentará a Alemania a las 16 hs del este en el New York New Jersey Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

La presencia del ICE en Nueva York y Nueva Jersey por el partido de Ecuador

Como parte del operativo de seguridad, el ICE estará presente fuera del estadio, aunque su actividad no estará centrada en redadas migratorias.

A diferencia de otros eventos, los agentes federales colaborarán con otras agencias interinstitucionales para garantizar la “seguridad pública”, según afirmaron las autoridades.

El ICE participa de los operativos de seguridad de este Mundial 2026 en EE.UU. Gemini IA

Antes del inicio del torneo internacional, el zar fronterizo designado por el presidente Donald Trump, Tom Homan, afirmó en una entrevista con CBS News que las personas con documentación regular no deben temer por controles migratorios. En esa línea, indicó que el principal objetivo es mantener los eventos “seguros”.

No obstante, luego advirtió: “Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto“.

Cuándo puede el ICE actuar sobre un inmigrante indocumentado en los partidos del Mundial

En primera instancia, los agentes federales no controlarán el estatus migratorio de las personas, aunque, como adelantaron los funcionarios, existen casos en los que pueden tomar acciones.

Entre los escenarios contemplados figuran situaciones con personas incluidas en listas de vigilancia por terrorismo, individuos buscados por delitos graves o casos vinculados al tráfico de drogas. En esas circunstancias, los protocolos federales prevén procedimientos de detención e intervención.

Qué se sabe del despliegue del ICE durante el Mundial 2026

Asimismo, las tareas de los oficiales migratorios se centrarán en la lucha contra el fraude comercial. Miembros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informaron que se desarrollarán operaciones destinadas a detectar la venta ilegal de entradas y productos falsificados cerca de los estadios.

En los meses previos al Mundial, el DHS clasificó el torneo como Special Event Assessment Rating (SEAR) nivel 1, la máxima categoría en la escala federal de seguridad para eventos masivos. El protocolo establecido para estos casos es el mismo aplicado por el Super Bowl.

Detalles del partido de Ecuador y próximos duelos en Nueva York

Además de los operativos del ICE, la atención de los fanáticos del deporte estará enfocada en el enfrentamiento entre Ecuador y Alemania. Tras empezar con el pie izquierdo con una derrota ante Costa de Marfil por 1 a 0 en su debut, el seleccionado sudamericano empató 0 a 0 con Curazao.

Con apenas un punto y ubicado en el último puesto, Ecuador tiene la obligación de obtener un triunfo frente al líder del grupo para intentar escalar a la segunda posición o clasificar como mejor tercero.

Después de una derrota y un empate, Ecuador tiene la obligación de ganar en el Mundial 2026 para clasificar a la siguiente ronda Selección Ecuatoriana de Fútbol - Selección Ecuatoriana de Fútbol

Por su parte, Alemania se impuso por 7 a 1 sobre Curazao en la primera fecha, y después venció a Costa de Marfil por 2 a 1, por lo que ya se aseguró su pase a 16avos de final en el primer puesto.

Después del encuentro de este jueves 25 de junio, se llevarán a cabo los siguientes duelos por el Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey: