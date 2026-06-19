Es oficial: la nueva ley de California que cambiará la construcción de viviendas desde el 1°de julio
La normativa obligará a las ciudades a permitir más desarrollos habitacionales cerca de estaciones de tren y corredores de transporte público
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A partir del 1° de julio entrará en vigor una nueva normativa en California que modificará la manera en que se desarrollan proyectos habitacionales cerca de las principales redes de transporte público. La medida, conocida como SB 79, busca facilitar la construcción en determinadas zonas urbanas y establece nuevas reglas para gobiernos locales, organismos metropolitanos y desarrolladores.
La ley de construcción en California que comenzará a aplicarse en julio
La ley SB 79, vinculada al desarrollo habitacional orientado al transporte público, establece que ciertos proyectos de vivienda podrán ser considerados uso permitido en terrenos residenciales, comerciales o mixtos ubicados cerca de determinadas estaciones y paradas de transporte.
De acuerdo con el California Department of Housing and Community Development, la norma fue promulgada por el gobernador Gavin Newsom el 10 de octubre de 2025 y quedó incorporada en las secciones 65912.155 a 65912.162 del Código de Gobierno estatal. Su entrada en vigor está prevista para este 1° de julio.
El objetivo central es fomentar la construcción de viviendas en sectores urbanos que cuenten con una infraestructura de transporte consolidada.
Cómo cambiará la construcción de viviendas en California
La principal transformación será que los proyectos habitacionales que cumplan los requisitos establecidos por la ley deberán ser aceptados en terrenos ubicados cerca de determinadas estaciones de transporte.
La normativa se aplicará en sitios que ya estén zonificados para alguno de estos usos:
- Desarrollo residencial
- Desarrollo comercial
- Desarrollo de uso mixto
Además, esos terrenos deberán estar próximos a las denominadas “paradas de desarrollo orientado al transporte” (TOD, por sus siglas en inglés), que incluyen diversos sistemas ferroviarios y ciertos corredores de autobuses.
Según explicó el California Department of Housing and Community Development, la intención es integrar la expansión residencial con la infraestructura de movilidad existente para favorecer un crecimiento urbano más eficiente.
Qué organismos supervisarán la aplicación de la ley en California
La implementación de la SB 79 estará bajo la supervisión del California Department of Housing and Community Development (HCD).
Entre sus responsabilidades estarán:
- Revisar las ordenanzas locales relacionadas con la SB 79.
- Evaluar los planes alternativos de desarrollo orientado al transporte.
- Determinar si las medidas adoptadas por las jurisdicciones cumplen sustancialmente con la legislación estatal.
- Elaborar estándares para incorporar los terrenos cubiertos por la SB 79 dentro de los inventarios estatales de vivienda.
Qué zonas de California estarán alcanzadas por la ley desde julio
La aplicación inicial de la SB 79 dependerá de la presencia de infraestructura ferroviaria que cumpla los requisitos establecidos.
Con base en las clasificaciones oficiales difundidas por el California Department of Housing and Community Development, las disposiciones sobre ampliación de posibilidades de construcción comenzarán a aplicarse el 1° de julio de 2026 en los siguientes condados:
- Alameda.
- Los Ángeles.
- Sacramento.
- San Francisco.
- San Mateo.
- Santa Clara.
- San Diego.
No obstante, el alcance geográfico podrá modificarse con el tiempo a medida que entren en funcionamiento nuevos proyectos ferroviarios o de transporte público.
California: qué papel tendrán las organizaciones metropolitanas
La ley también asigna nuevas obligaciones a las organizaciones metropolitanas de planificación, conocidas como MPO.
Estas entidades deberán elaborar mapas escalonados que identifiquen las zonas y las estaciones que estarán comprendidas dentro de la normativa en cada región.
Según la información publicada por el California Department of Housing and Community Development, las aclaraciones emitidas fueron desarrolladas después de consultas con varias organizaciones regionales y con Caltrans, el Departamento de Transporte estatal.
Las entidades involucradas en esas reuniones fueron:
- Association of Bay Area Governments (ABAG)
- Sacramento Area Council of Governments (SACOG)
- San Diego Association of Governments (SANDAG)
- Southern California Association of Governments (SCAG)
El objetivo fue unificar criterios y evitar interpretaciones diferentes entre regiones.
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