El pago único de US$5000 disponible para ciertos trabajadores de California y quiénes pueden solicitarlo

El gobierno de California ofrece un pago único de 5000 dólares a trabajadores que hayan sufrido una lesión laboral y recibido un vale de Beneficio Suplementario por Desplazamiento de Trabajo. El beneficio busca brindar apoyo económico directo a los empleados elegibles que completen la solicitud en línea en el plazo correspondiente, aunque es necesario cumplir con ciertos requisitos.

En California: el pago único de US$5000 para ciertos trabajadores

El Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR, por sus siglas en inglés) otorga US$5000 a empleados que sufrieron lesiones a partir del 1° de enero de 2013. En primer lugar, es necesario que hayan obtenido un vale de prestación complementaria por desplazamiento laboral (SJDB, por sus siglas en inglés) proporcionado por una compañía de seguros, según el portal oficial.

California brinda un pago único de US$5000 a trabajadores que hayan sufrido una lesión laboral después del 1° de enero de 2013 shutterstock - Shutterstock

Para poder calificar a este beneficio financiero, los solicitantes deben cumplir con tres requisitos clave:

La fecha de la lesión debe ser igual o posterior al 1° de enero de 2013.

debe ser igual o posterior al 1° de enero de 2013. El solicitante debe haber recibido un cupón del SJDB proporcionado por un administrador de reclamaciones.

proporcionado por un administrador de reclamaciones. El trabajador tiene que presentar su solicitud antes de la fecha límite. RTWSP debe recibir la petición dentro del plazo de un año a partir de la fecha en que se entregó el vale SJDB al solicitante.

Sobre el último punto, es importante remarcar que la regla actual contempla una excepción para personas que recibieron el vale antes del 1° de diciembre de 2015.

Cómo presentar una solicitud para obtener el pago de US$5000 en California

Las personas que cumplen con los requisitos deben presentar la solicitud en línea. Si el solicitante no tiene acceso a internet, cada oficina distrital de DWC cuenta con un quiosco equipado con computadora, escáner e impresora. Para completar la petición, es necesario brindar la siguiente documentación:

El c upón completo de SJDB , que incluye la prueba de notificación (página 6) proporcionada por un administrador de reclamaciones (compañía de seguros). El documento debe estar en formato .pdf o .tiff para adjuntarlo a la solicitud en línea.

, que incluye la prueba de notificación (página 6) proporcionada por un administrador de reclamaciones (compañía de seguros). El documento debe estar en formato o para adjuntarlo a la solicitud en línea. Número de adjudicación (ADJ) . Se puede utilizar la función de búsqueda pública para encontrar su caso y número de ADJ. Si no tiene un número, puede enviar un correo electrónico a RTWSP@dir.ca.gov.

. Se puede utilizar la función de búsqueda pública para encontrar su caso y número de ADJ. Si no tiene un número, puede enviar un correo electrónico a RTWSP@dir.ca.gov. Número de reclamación de compensación laboral. La compañía de seguros emite estos números cuando se presenta un formulario de reclamación por lesiones.

de compensación laboral. La compañía de seguros emite estos números cuando se presenta un formulario de reclamación por lesiones. Fecha de notificación del vale SJDB, cuando el vale fue notificado formalmente.

Las personas que tengan problemas con el proceso de solicitud o necesiten más información pueden comunicarse con los Oficiales de Información y Asistencia, quienes ofrecen orientación presencial o telefónica al 1-800-736-7401.

Para obtener el pago único de US$5000, las personas deben presentar la solicitud correspondiente Freepik

Pago de US$5000: cómo envía el dinero el estado y proceso de apelación

Una vez enviada la solicitud completa dentro del tiempo límite, el proceso de evaluación sigue dos fases estipuladas. En primera instancia, las autoridades del Estado Dorado revisan el expediente y emiten una decisión de elegibilidad en un plazo máximo de 60 días tras la recepción de la solicitud.

Si la resolución es favorable, el pago de US$5000 se efectúa dentro de los 25 días posteriores a la decisión. En un apartado separado, el DIR indica que si la persona no está de acuerdo con la decisión, puede presentar una apelación oficial dentro de los 20 días posteriores a la recepción de la resolución en cualquiera de las oficinas distritales de la División de Compensación para Trabajadores.

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La apelación debe incluir el número ADJ del comprobante SJDB presentado con su solicitud RTWSP, su nombre completo y una declaración clara y concisa de los hechos que constituyen la base del reclamo.

Además, el solicitante debe enviar una copia de la apelación presentada oficialmente al Programa de Suplemento para el Regreso al Trabajo a la siguiente dirección: