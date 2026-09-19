Oficial si la firma Newsom: la ley de California que busca obligar a los hoteles a alertar sobre el ICE y la CBP

El Proyecto de Ley AB 2721 para que los hoteles alerten sobre agentes de inmigración completó su recorrido por la Legislatura de California y se encuentra ahora a la espera de la decisión del gobernador Gavin Newsom. La propuesta fue presentada formalmente ante su oficina el 10 de septiembre para su firma o veto.

Qué establece el proyecto de ley que busca regular la transparencia en la industria hotelera

La iniciativa, impulsada por el asambleísta Juan Carrillo, busca establecer reglas de información dentro de los hoteles cuando sus operadores sepan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) tienen una reserva en sus instalaciones.

La propuesta exige que los operadores de hoteles informen a sus empleados y huéspedes cuando existan reservaciones confirmadas por parte de agencias federales Imagen ilustrativa generada con IA

El hotel deberá colocar un aviso para todos sus trabajadores cuando tenga conocimiento efectivo de una reserva del ICE o la CBP. La obligación comenzaría, en principio, 48 horas antes del inicio de la reserva y el cartel tendría que mantenerse visible durante toda la estadía correspondiente.

Qué tendría que hacer un hotel si conoce una reserva del ICE o la CBP

Si el establecimiento obtiene la información con menos de 48 horas de anticipación, el proyecto establece un plazo de una hora para colocar el aviso. La comunicación debe ubicarse en un espacio visible y accesible para los trabajadores y mencionar la posible presencia del ICE o la CBP.

La propuesta también contempla a los huéspedes. Una persona que tenga una reserva en el hotel podría solicitar, al momento del registro de entrada, información sobre la posible presencia de alguna de esas agencias federales durante su estadía.

Sin embargo, la AB 2721 no obligaría a los hoteles a realizar investigaciones para determinar si el ICE o la CBP efectuaron una reserva. La norma se aplicaría cuando el operador tenga conocimiento real de esa situación.

El incumplimiento de estas notificaciones se clasificaría como competencia desleal, resultando en multas civiles de hasta US$5000 por reservación San Bernardino

Multas de hasta US$5000 por cada reserva

El incumplimiento sería considerado una forma de competencia desleal bajo la legislación comercial de California. Cada turno de trabajo durante el cual el hotel no respete las disposiciones constituiría una infracción y podría generar una multa civil de US$2500.

El proyecto fija además un límite de US$5000 en sanciones por cada reserva realizada por el ICE o la CBP. Por otro lado, la legislación contempla una protección para los hoteles que establezcan de buena fe un protocolo destinado a cumplir con los requisitos establecidos.

La AB 2721 también dispone que el hotel y su operador no sean responsables por determinadas pérdidas de vida, lesiones, sanciones u otros daños derivados del cumplimiento de las obligaciones previstas.

La oposición de los propietarios de hoteles

La Asociación de Propietarios de Hoteles Asiático-Americanos (Aahoa, por sus siglas en inglés), que representa a propietarios de establecimientos que concentran aproximadamente el 61% de los hoteles de California, expresó su rechazo al proyecto durante su tramitación legislativa.

La organización sostuvo en un comunicado que la medida podría generar dificultades para determinar cuándo un establecimiento tiene conocimiento suficiente sobre una reserva vinculada con una agencia federal. También señaló posibles costos adicionales para pequeños hoteles independientes que no cuentan con las estructuras de cumplimiento de grandes cadenas.

“Como propietario de un hotel, entiendo de primera mano lo importantes que son la privacidad, la seguridad y la consistencia operativa para nuestra industria”, dijo Rahul Patel, presidente de la Junta Directiva de la Aahoa.

“La ley coloca a los propietarios de hoteles en una posición imposible al exigir que las empresas realicen determinaciones subjetivas sobre las reservaciones relacionadas con el gobierno, al tiempo que las expone a posibles consecuencias legales”, señaló.

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En qué estado se encuentra el proyecto de ley en California

La Asamblea de California aprobó inicialmente la iniciativa el 27 de mayo, con 52 votos a favor y 20 en contra. Posteriormente, el Senado la aprobó con modificaciones el 30 de agosto, con 29 votos afirmativos y 11 negativos.

Ese mismo día, la Asamblea votó para aceptar los cambios introducidos por el Senado. El resultado fue de 57 votos a favor y 19 en contra, con lo que el proyecto quedó listo para ser enviado al gobernador.

El 10 de septiembre, el texto definitivo fue inscrito y presentado formalmente ante Newsom. Por ahora, la AB 2721 figura como una iniciativa en proceso y todavía no tiene condición de ley promulgada.

La decisión final recae sobre el gobernador, quien puede firmar el proyecto y convertirlo en ley o vetarlo. Newsom tiene hasta el 30 de septiembre para firmar o vetar la AB 2721. Si no actúa dentro del plazo constitucional, el proyecto se convierte en ley sin su firma.

De ser promulgada, sus disposiciones entrarían en vigor el 1° de enero de 2027 y permanecerían vigentes hasta el 1° de enero de 2029.