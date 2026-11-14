El problema presupuestario que enfrentan las escuelas de Los Ángeles: posibles cierres y recorte de US$10 millones

Las escuelas de Los Ángeles enfrentan recortes presupuestarios debido al déficit que proyecta el Distrito Escolar Unificado de la ciudad (Lausd, por sus siglas en inglés) para el año fiscal 2028-29. Como parte de las medidas de ajuste, el organismo eliminó una subvención suplementaria de US$10 millones que afecta a 42 escuelas chárter afiliadas y miles de puestos de trabajo.

Qué se sabe del problema presupuestario en las escuelas de Los Ángeles

De acuerdo con un documento presupuestario del Lausd, el organismo se enfrenta a un déficit proyectado acumulado de US$3600 millones para el año fiscal 2028-29.

Este saldo negativo sería impulsado por la reducción continua en la inscripción de alumnos, el incremento en los costos de operación y el fin de los fondos de alivio extraordinarios por la pandemia de COVID-19, según explica ABC 7.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles tiene un déficit proyectado de US$3600 para el período fiscal 2028-2029 Foto ilustrativa generada con IA

Debido a esto, el distrito aprobó la eliminación de un fondo suplementario de US$10 millones anuales asignado a 42 escuelas chárter afiliadas, la cual beneficiaba a cerca de 25.000 estudiantes.

El distrito sostiene que su eliminación busca equiparar la asignación de recursos. No obstante, representantes afirman que el suplemento representa el 1% de los US$2490 millones en recortes totales previstos por el distrito.

“Sé de primera mano lo que es ver cómo las aulas se ven afectadas por los recortes presupuestarios y no quiero que mi hijo pase por eso”, dijo Frankie Darling Palacios, madre de un alumno de la escuela Open Magnet Charter School, en diálogo con ABC 7.

Protestas y rechazo a los recortes presupuestarios en las escuelas de Los Ángeles

Manifestantes han mostrado su rechazo a los recortes presupuestarios. Padres de familia, profesores y estudiantes de las 42 escuelas chárter afiliadas afectadas se concentraron en varios campus y asistieron a la sesión de la Junta de Educación para exponer sus reclamos durante el periodo de comentarios públicos.

En el caso de las familias de la escuela Riverside Drive Charter, aseguran que la eliminación de la asignación de US$206 mil amenaza con la eliminación de al menos 12 puestos de trabajo.

“Es un pilar para la comunidad. Tengo una hija con necesidades especiales y si recortan la financiación, no recibirá la atención que necesita”, dijo Ronnie Cowan, padre de una alumna de la escuela chárter Riverside Drive.

Últimas modificaciones en el plan presupuestario

Tras las manifestaciones, la Junta de Educación del Lausd modificó el Plan de Estabilización Fiscal (FSP) diseñado para aliviar el déficit proyectado de US$3600 millones.

La Junta de Educación del Lausd modificó el Plan de Estabilización Fiscal (FSP) diseñado para aliviar el déficit proyectado de US$3600 millones el pasado 10 de noviembre Facebook Los Angeles Unified School District

Aunque no se revocó la suspensión de la subvención suplementaria, se ajustó el impacto de los recortes de la siguiente manera, según detalla un documento elaborado por Tanya Ortiz Franklin, miembro de la Junta Escolar del Distrito 7 del Sistema Unificado de Los Ángeles:

Reasignación de fondos para supervisión escolar

El plan de recortes original preveía una reducción masiva en el Índice de Necesidades de Equidad Estudiantil (SENI, por sus siglas en inglés). La resolución del 10 de noviembre destina US$20 millones del SENI de la asignación restante para financiar la supervisión y seguridad física en los campus de todas las escuelas del distrito.

Estabilización de las reducciones al programa BSAP

La resolución modifica la trayectoria del recorte previsto en el Plan de Logro de Estudiantes Afroamericanos (BSAP, por sus siglas en inglés). En lugar de aplicar una reducción de US$50 millones en un solo año escolar (2027-28), se redistribuyó para recortar US$25 millones en 2027-28 y US$25 millones en 2028-29.