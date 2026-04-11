Vivienda asequible en Los Ángeles: Karen Bass anuncia una inversión de más de US$300 millones para “cambiar el sistema”

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, recientemente anunció nuevas medidas para fomentar la vivienda asequible y combatir la crisis habitacional. La mandataria dio a conocer una inversión de más de 300 millones de dólares que cubre la creación y mejora de unidades. Además, se anunció un ingreso de emergencia al que pueden aplicar los residentes.

Bass anunció que Los Ángeles invertirá más de US$300 millones en vivienda asequible

La novedad fue presentada por la alcaldesa durante una conferencia de prensa y luego fue difundida en un mensaje en su cuenta oficial de X. Allí, Bass destacó la importancia de esta medida para la ciudad.

El mensaje de Karen Bass sobre la iniciativa de vivienda asequible en Los Ángeles Captura

“Anunciamos una inversión histórica para abordar la crisis de vivienda de Los Ángeles, más de US$300 millones en fondos para vivienda asequible y US$14 millones adicionales para ayudar a los inquilinos a permanecer en sus hogares", comenzó.

Además, Bass analizó que esta medida busca cambiar una tendencia histórica: “Durante décadas, los angelinos fueron obligados a soportar la carga de los alquileres en aumento y las notificaciones de desalojo porque el Ayuntamiento no pudo proporcionar vivienda y apoyo para los inquilinos. Estamos cambiando ese sistema roto".

Los detalles de la inversión fueron presentados en un comunicado de prensa que publicó el gobierno de la ciudad de Los Ángeles. Allí, las autoridades destacaron que se trata de fondos de United to House LA (ULA).

El equipo de Bass considera que “décadas de construcción insuficiente” llevaron a la escasez y la crisis que dificulta acceder a vivienda asequible. Aunque no se dieron muchos detalles, sí se adelantó que la inversión de más de US$300 millones estará dedicada a construir y mejorar unidades.

Karen Bass anunció la inversión en vivienda asequible de Los Ángeles en una conferencia de prensa Ayuntamiento de Los Ángeles

El impacto más grande será en el Distrito 14, donde se planea construir, preservar y mejorar más de 1700 unidades de vivienda asequible. Otra de las prioridades es el Distrito 1, en el que ya se financiaron 773 apartamentos.

El programa de apoyo financiero para evitar los desalojos que anunció Bass en Los Ángeles

También se anunció la inversión de US$14 millones que estarán designados al Programa de Apoyo de Ingresos de Emergencia ULA.

Esta iniciativa está pensada para que los residentes de Los Ángeles no pierdan sus hogares por desalojos como consecuencia de una emergencia. Como ejemplo de esto, se mencionan los incendios que azotaron a buena parte de California en 2025.

El plazo para aplicar a este fondo de emergencia comenzó el último viernes y se extenderá hasta el 30 de abril. El chequeo de elegibilidad y el trámite debe realizarse a través del sitio web oficial.

Bass busca combatir la crisis de vivienda en Los Ángeles mientras las encuestas no la favorecen

La alcaldesa de Los Ángeles realizó el anuncio mientras continúa con su campaña para las próximas elecciones. Según una encuesta reciente, Bass corre desde atrás contra Nithya Raman.

Newsom respalda a Bass para la reelección a la alcaldía de Los Angeles

De acuerdo con el sondeo, realizado por Loyola Marymount entre el 11 de febrero y el 16 de marzo, que contó con la participación de 370 electores, así está la intención de voto para los próximos comicios: