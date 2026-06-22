El salario mínimo cambia en California: las ciudades y trabajos donde se cobrará hasta US$26,50 por hora desde julio

El salario mínimo en California tendrá nuevos valores desde el 1° de julio en algunas ciudades y condados del estado. El piso estatal vigente es de 16,90 dólares por hora para la mayoría de los sectores, pero algunas jurisdicciones aplicarán montos superiores y determinados sectores tendrán pisos de US$26,50 por hora.

Salario mínimo en California: ciudades con aumentos desde el 1° de julio

Según el relevamiento del UC Berkeley Labor Center, los ajustes alcanzan a localidades que ya contaban con normas propias sobre remuneración básica. En esos casos, los valores municipales o del condado quedan por encima del nivel estatal y pasan a regir dentro de cada jurisdicción.

En Long Beach, el salario mínimo sube a US$26,50 por hora para trabajadores de hoteles Fotomontaje realizado con IA

De acuerdo con ese inventario, las nuevas escalas generales informadas por hora para el 1° de julio son:

Alameda: US$17,76.

US$17,76. Berkeley: US$19,61.

US$19,61. Emeryville: US$20,34.

US$20,34. Fremont: US$18,05.

US$18,05. Los Ángeles: US$18,42.

US$18,42. Los Angeles County no incorporado: US$18,47.

US$18,47. Malibu: US$17,91.

US$17,91. Milpitas: US$18,50.

US$18,50. Pasadena: US$18,57.

US$18,57. San Francisco: US$19,61.

US$19,61. Santa Monica: US$18,47.

Salario mínimo para trabajadores de la salud en California: escala del DIR desde julio

El Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR, por sus siglas en inglés) publicó una escala especial para empleados de establecimientos de salud. Esa regla fija montos distintos según el tipo de centro médico en el que trabaje cada persona. Desde el 1° de julio de 2026, los valores principales quedan así:

Grandes hospitales, sistemas de salud con 10.000 o más empleados, clínicas de diálisis y ciertos centros vinculados a condados grandes: US$25 por hora .

. Hospitales rurales independientes y otros establecimientos con alta proporción de pagos gubernamentales: US$19,28 por hora .

. Clínicas comunitarias, clínicas rurales y centros de atención urgente alcanzados por la norma: US$22 por hora .

. Otros establecimientos de salud cubiertos por la regla: US$23 por hora.

La escala no funciona igual para todos los trabajadores del sector. El monto aplicable depende del tipo de empleador y de la categoría del establecimiento.

La guía del DIR también marca algunas excepciones. La regla no alcanza a centros que son propiedad del estado de California o administrados por agencias estatales, aunque sí incluye a los distritos de salud y a la Universidad de California. Además, ciertas clínicas pueden pedir una postergación si cumplen requisitos específicos.

Grandes hospitales y sistemas de salud llegarán a US$25 por hora Magnific

Salario mínimo hotelero en California: Long Beach, Los Ángeles y otras ciudades con aumentos

De acuerdo con HRWatchdog, el blog de la Cámara de Comercio de California, en algunas ciudades los trabajadores hoteleros recibirán un aumento desde el 1° de julio de 2026. Los nuevos valores dependerán de la ordenanza local aplicable en cada jurisdicción. Los montos informados por hora son:

Glendale: US$25 para empleados hoteleros.

US$25 para empleados hoteleros. Los Ángeles: US$25 para personal de hoteles y aeropuertos. En los casos en que no se otorguen los beneficios de salud requeridos, los empleadores deberán abonar un monto adicional.

US$25 para personal de hoteles y aeropuertos. En los casos en que no se otorguen los beneficios de salud requeridos, los empleadores deberán abonar un monto adicional. Long Beach: US$26,50 para quienes se desempeñen en hoteles.

US$26,50 para quienes se desempeñen en hoteles. San Diego: US$19 para personal de hoteles y parques de diversiones.

US$19 para personal de hoteles y parques de diversiones. Santa Monica: US$25 para el sector hotelero.

US$25 para el sector hotelero. West Hollywood: US$20,87.

La publicación también señala que los empleadores deben revisar la ubicación laboral de sus empleados, incluidos quienes trabajan de forma remota, para determinar si corresponde aplicar una ordenanza local.

Cómo reclamar salarios impagos en California ante el Labor Commissioner

El DIR explica que un empleado que no recibe al menos el salario mínimo puede presentar un reclamo para recuperar los salarios adeudados y, en algunos casos, acceder a daños, multas o compensaciones adicionales. Existen tres vías principales:

Acudir ante el Comisionado Laboral

Recurrir a un sistema alternativo de resolución de disputas, como el arbitraje, cuando el contrato lo contemple

Iniciar una demanda judicial

En el caso del Comisionado Laboral, el trabajador puede presentar un reclamo individual ante la Wage Claim Adjudication Unit o denunciar una violación de la ley laboral ante el Bureau of Field Enforcement. Esta última oficina no lleva reclamos individuales, pero puede investigar al empleador y emitir citaciones si detecta incumplimientos.

Después de la presentación, el caso es asignado a un Deputy Labor Commissioner, que analiza la información disponible y define cómo continuará el proceso. De acuerdo con el organismo estatal, el reclamo puede avanzar hacia una conferencia, una audiencia o ser desestimado.

Si se convoca una conferencia, las partes reciben por correo la fecha, hora y lugar. Esa instancia busca determinar la validez del reclamo y verificar si puede resolverse sin llegar a una audiencia. Si no hay acuerdo, el caso suele pasar a una audiencia o puede cerrarse por falta de pruebas.