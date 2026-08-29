El “triángulo olvidado” de California: el barrio de unas 60 casas que desde hace 12 años busca sumarse a la ciudad de al lado

En una pequeña franja residencial de California, la división entre Menlo Park y el área no incorporada del condado de San Mateo define quién presta los servicios y quién puede votar en la ciudad. El West Menlo Triangle, un enclave de unas 60 viviendas, busca desde hace 12 años incorporarse a la localidad vecina para acceder a mejoras en seguridad e infraestructura.

West Menlo Triangle: por qué sus vecinos quieren anexarse a Menlo Park

Según informó el San Francisco Chronicle, el West Menlo Triangle ocupa unas 14 acres (5,7 hectáreas) y reúne alrededor de 60 viviendas unifamiliares. Sus casas tienen direcciones postales de Menlo Park, pero el sector no pertenece a esa ciudad ni a otro municipio.

Los vecinos dependen del condado de San Mateo para los servicios y el gobierno local. La página oficial de la ciudad de Menlo Park indicó que el área está dentro de su esfera de influencia.

El personal municipal y la Comisión de Formación de Agencias Locales del Condado de San Mateo (LAFCo, por sus siglas en inglés) mantienen conversaciones para definir los próximos pasos, la recopilación de datos y los costos del proceso. Los residentes reclaman veredas continuas, mejor mantenimiento vial y una respuesta de seguridad más cercana.

También reclaman porque no pueden votar en las elecciones de Menlo Park ni integrar comisiones municipales. “Nuestras vidas están en Menlo Park, pero no podemos votar allí”, dijo la vecina Lynne McClure.

Anexión del West Menlo Triangle: los pasos que todavía debe completar Menlo Park

El documento de LAFCo de 2016 detalló los requisitos que debe cumplir la anexión en el condado de San Mateo antes de llegar a una audiencia. La comisión recibió el pedido formal mediante una petición de propietarios el 10 de septiembre de 2015.

En agosto de 2016, todavía faltaban la rezonificación previa del territorio y un acuerdo fiscal entre la ciudad y el condado. El informe oficial de Menlo Park de enero de 2026 amplió esa hoja de ruta.

West Menlo Triangle ocupa unas 14 acres (5,7 hectáreas) y está dentro de la esfera de influencia de Menlo Park menlopark.gov

Menlo Park debe modificar su Plan General, establecer la zonificación R1U, cumplir con la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés) y celebrar audiencias en la Comisión de Planificación y el Concejo Municipal. Luego, la ciudad y el condado deben negociar el reparto de los impuestos inmobiliarios y coordinar la presentación ante LAFCo.

Cuánto costaría la anexión y cómo impactan las metas de vivienda de Menlo Park

La incorporación daría a Menlo Park una parte de los impuestos inmobiliarios del West Menlo Triangle, pero también sumaría gastos. El informe oficial señaló costos de infraestructura y mantenimiento en la vía pública, un distrito de iluminación y una nueva demanda de servicios.

Menlo Park eximió en enero los costos de trámite estimados en US$60.000 para avanzar con el proceso Expedia

El San Francisco Chronicle indicó que Menlo Park, con unos 33.000 habitantes, proyecta un déficit anual promedio cercano a US$9 millones durante los próximos cinco años. El West Menlo Triangle no tiene propiedades comerciales, por lo que no aportaría nuevos ingresos por impuestos a las ventas.

La ciudad también afronta exigencias vinculadas con la ley estatal de vivienda en California. Menlo Park debe planificar alrededor de 2900 nuevas viviendas para 2031 y había autorizado 1153 unidades al cierre de 2025, menos del 40% de la meta.

En agosto, la oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, acusó al municipio de bloquear de forma indebida un proyecto de 665 unidades.

West Menlo Triangle: 12 años de gestiones para convertirse en parte de Menlo Park

Los propietarios empezaron a impulsar la incorporación en 2014. Un pequeño grupo reunió alrededor de US$10.000 para cubrir los costos iniciales.

El Concejo trató formalmente el tema en 2017, designó un subcomité en 2018 y recibió otra actualización en 2019. El asunto volvió a la agenda en 2024.

La alcaldesa Betsy Nash no buscará la reelección en noviembre, pero los residentes del West Menlo Triangle no podrán votar en esa elección municipal. Si LAFCo aprueba la solicitud y el territorio tiene 12 o más votantes registrados sin consentimiento del 100% de los propietarios, la comisión debe convocar una audiencia de protesta.

En el caso de que más del 50% de los votantes registrados presenten objeciones, el trámite termina. Si la anexión supera ese proceso y cumple todas las condiciones, LAFCo puede registrar el certificado de finalización después de un período de espera de 30 días.