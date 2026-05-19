Ganó Newsom: la ciudad de California que deberá pagar miles de dólares por incumplir la ley estatal de vivienda

La Oficina del Gobernador de California, Gavin Newsom, informó que ganó una demanda contra Huntington Beach, interpuesta en 2023, por incumplimiento de la ley estatal en la planificación de viviendas. Como la administración local no consiguió elaborar un plan que cumpla con los requisitos estatales para crear hogares para personas de todos los niveles de ingresos, deberá pagar una sanción de más de US$ 160.000.

Huntington Beach deberá pagar multas por incumplir la ley estatal de vivienda en California

En un comunicado oficial, Newsom informó que un juez del Tribunal Superior ordenó el viernes 15 de mayo a Huntington Beach pagar multas por no haber planificado viviendas para todas las personas, independientemente de su nivel de ingresos. El resultado de la demanda interpuesta en 2023 es parte de un esfuerzo más amplio de la Unidad de Responsabilidad de Vivienda, que busca garantizar que los condados y ciudades cumplan con su parte proporcional en la creación de viviendas.

La ciudad deberá pagar una multa de más de 160 mil dólares por la falta de un plan para crear viviendas asequibles Pexels

“Los funcionarios de Huntington Beach están fallando a su comunidad al malgastar tiempo y enormes sumas de dinero de los contribuyentes defendiendo políticas NIMBY claramente ilegales y luchando contra la asequibilidad de la vivienda”, expresó en primer lugar Newsom.

En esa línea, agregó que las decisiones del gobierno local “les costarán cientos de miles de dólares en multas que aumentan cada mes” a los ciudadanos. “Basta de excusas: todas las ciudades deben cumplir con la ley estatal y hacer lo que les corresponde para construir más viviendas”, completó.

Por su parte, el fiscal general estatal, Rob Bonta, indicó que la sanción civil “es una lección costosa para Huntington Beach”. Además, agregó: “Reafirma una verdad que siempre hemos sabido: ninguna ciudad está por encima de la ley. Huntington Beach debe dejar de malgastar fondos públicos y eludir sus responsabilidades con la ciudadanía”.

Al anunciar la multa contra la ciudad de California, Gavin Newsom sostuvo que los funcionarios "defienden políticas ilegales y luchan contra la asequibilidad de la vivienda" @CAGovernor

Cuánto deberá pagar Huntington Beach por violar la ley de vivienda de California

La decisión del tribunal ordena a la ciudad pagar US$10.000 mensuales desde enero de 2025. En total, el monto asciende a, como mínimo, US$160.000, debido a la acumulación de sanciones.

Asimismo, las multas aumentarán a US$50.000 mensuales a partir de junio de 2026 hasta que la ciudad subsane sus infracciones a la ley estatal de vivienda.

Según el comunicado, la fecha límite para que Huntington Beach presentara un plan de vivienda que cumpliera con los requisitos era el 15 de octubre de 2021. Esto significa que la ciudad lleva más de 4,5 años de retraso.

La oficina de Newsom señaló en ese sentido que, en lugar de crear viviendas asequibles, la ciudad “dedicó su tiempo a marginar a la gente y a malgastar valiosos recursos de los contribuyentes”.

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California enfrenta un déficit de viviendas asequibles y precios fuera del alcance de los hogares

Pese a las medidas impulsadas por el gobierno estatal, California sigue enfrentando un déficit severo de viviendas, considerado una de las principales causas de la crisis de asequibilidad.

En 2024, la organización sin fines de lucro Up For Growth, dedicada a la política de vivienda, publicó una estimación en la que determinó que había un déficit de 840.000 unidades asequibles.

Por su parte, California Housing Partnership, una organización sin fines de lucro que aboga por la vivienda asequible, calculó el déficit en 1,3 millones de unidades.

Si bien las estimaciones varían según cada informe, la realidad se refleja en la falta de viviendas asequibles para los ciudadanos. De acuerdo con la California Association of Realtors, solo el 15% de los hogares podía permitirse comprar una vivienda con un precio medio de US$905.680 en el segundo trimestre de 2025.

Además, el análisis indicó que se requería un ingreso anual mínimo de US$232.400 para realizar pagos mensuales de US$5.810. En esto se incluye capital, intereses, impuestos y seguro, en una hipoteca a tipo fijo a 30 años con un tipo de interés del 6,90%.