Elecciones en California: nueva encuesta muestra a Xavier Becerra solo 5,6 puntos por encima de Steve Hilton

Una encuesta realizada el 1 y 2 de octubre en California ubica al demócrata Xavier Becerra con una ventaja de 5,6 puntos sobre el republicano Steve Hilton, a menos de un mes de las elecciones para gobernador. El sondeo fue encargado por la campaña del candidato opositor y se realizó después del debate del 30 de septiembre.

Qué dice la nueva encuesta sobre Becerra y Hilton en California

El estudio, realizado por el encuestador David Wolfson y difundido por el New York Post, consultó a 1020 votantes de California y muestra a Becerra con 45,7% de intención de voto frente al 40,1% de Hilton.

Además del 14,2% que todavía no había decidido su voto, la medición preguntó hacia qué candidato se inclinarían los indecisos si tuvieran que elegir.

Entre quienes expresaron esa duda, 72,5% prefirió a Becerra y 27,5% a Hilton. El dato muestra que, incluso dentro del grupo que todavía no definió su voto, el demócrata conserva una ventaja.

De acuerdo con expertos del New York Post, la medición representa un cambio respecto de otro sondeo encargado anteriormente por la campaña de Hilton. En aquella encuesta, Becerra registraba 52% de intención de voto frente al 37% de Hilton, una diferencia de 15 puntos.

En la nueva medición, el respaldo a Becerra cayó 6,3 puntos porcentuales, mientras que Hilton aumentó 3,1 puntos.

De acuerdo con la encuesta reciente de Wolfson que encargó la campaña republicana, ambos candidatos tienen una imagen neta negativa. Becerra obtuvo 44,1% de opiniones favorables y 45,3% desfavorables, mientras que Hilton registró 35,5% de valoración favorable y 50,7% desfavorable.

El sondeo se realizó inmediatamente después del primer debate televisado entre ambos candidatos, celebrado el 30 de septiembre en Burbank y organizado por CNN. Durante el encuentro, Becerra y Hilton discutieron sobre economía, costo de vida, inmigración, inteligencia artificial y el vínculo de California con el gobierno de Donald Trump.

Becerra tiene una ventaja más amplia sobre Hilton en otras encuestas

Según los especialistas del New York Post, los resultados deben interpretarse en el contexto de que la campaña de Hilton encargó y financió la encuesta. Por ese motivo, la medición no debe presentarse como equivalente a un sondeo independiente.

Además, el resultado se distancia de las principales encuestas públicas recientes. Un promedio de mediciones publicado por Prediction Edge ubica a Becerra con 54,6% y a Hilton con 36,6%, una diferencia de 18 puntos.

“El cambio viene”: el mensaje de Steve Hilton tras las elecciones de California 2026

Ese cálculo incluye el sondeo de diferentes firmas. Entre las mediciones recientes, Berkeley IGS registró 58% para Becerra y 33% para Hilton.

Por su parte, en su encuesta SurveyUSA ubicó al demócrata en 55% y al republicano en 33%.

Cuándo son las elecciones para gobernador de California

Becerra y Hilton son los candidatos demócrata y republicano que competirán por la gobernación en las elecciones generales del 3 de noviembre. La fecha está establecida por la Secretaría de Estado de California.

La campaña de Hilton puede remarcar estos resultados para presentar un acercamiento en intención de voto a Becerra GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De acuerdo con el New York Post, a menos de un mes de la elección, la campaña republicana puede utilizar la medición en la búsqueda de destacar un acercamiento entre ambos candidatos.