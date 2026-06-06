Xavier Becerra avanza hacia la gobernación de California tras una sorpresiva remontada electoral

El demócrata Xavier Becerra avanza a las elecciones generales de noviembre en California tras alcanzar los dos primeros puestos en las primarias de esta semana. Según AP, el exsecretario de Salud del expresidente Biden revirtió un inicio de campaña poco visible y capitalizó la retirada de Eric Swalwell para consolidarse como la opción principal de su espacio político. La contienda por el segundo lugar permanece abierta entre el republicano Steve Hilton y el inversionista demócrata Tom Steyer mientras las autoridades finalizan el recuento de votos.

Becerra, el primer ganador de la elección primaria a gobernador de California

El desempeño de Becerra marca un giro en la política local. De ganar en noviembre, el candidato de 68 años se convertirá en el primer gobernador latino de California en la era moderna. Su campaña destacó su trayectoria pública como congresista y fiscal general frente a un grupo amplio de rivales. “El pueblo del gran estado de California, en la nación más grande del mundo, se pronunció con fuerza y orgullo”, manifestó Becerra a través de un comunicado citado por The New York Times. “No nos dejaremos comprar, no nos dejaremos intimidar y jamás daremos marcha atrás”, agregó el dirigente.

Xavier Becerra podría alcanzar un hito histórico como primer gobernador latino del estado en la era moderna Instagram de Becerra

El proceso electoral enfrentó desafíos técnicos y logísticos. El republicano Steve Hilton lideró los primeros recuentos debido al voto anticipado de su partido, pero Becerra superó los resultados una vez contabilizados los sufragios demócratas, que llegaron durante los últimos días. La incertidumbre sobre la preferencia electoral influyó en la participación, tal como señaló Maravilla Hernández-Pérez, una joven votante de Los Ángeles: “Me costó mucho decidir hoy, al final me decanté por Becerra porque parecía tener una probabilidad ligeramente mayor de ganar. Realmente no quiero que California se vuelva republicana”.

En California: la elección general del 3 de noviembre

El escenario para noviembre presenta distintos matices según el rival. Si Becerra compite contra Hilton, parte como favorito, dado que los republicanos no ganan cargos estatales en California desde 2006. En cambio, un enfrentamiento contra Tom Steyer implicaría una lucha interna feroz. Steyer invirtió 216 millones de dólares de su fortuna personal en esta etapa, lo que convirtió a esta elección en la más costosa de la historia estadounidense, según datos de AdImpact. Durante la campaña, Steyer atacó a Becerra por la implicación de asesores previos en casos de corrupción, aunque los fiscales exculparon al candidato.

Xavier Becerra, primer ganador de la elección primaria demócrata a gobernador en California, espera por los resultados para conocer si se enfreta en noviembre a Steve Hilton o Tom Steyer GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Analistas políticos como Fernando Guerra, de la Universidad Loyola Marymount, consideran que el estilo reflexivo de Becerra resultó clave para atraer votantes moderados y figuras influyentes. Aunque muchos sectores descartaron su candidatura en marzo, su enfoque en la clase trabajadora y su perfil institucional lo rescataron del olvido político.

Pese a que algunos sectores lo tildan de liberal, su discurso pragmático logró atraer a diversos estratos demográficos en una California con una mayoría poblacional latina. El candidato espera ahora trasladar este impulso a las generales para asegurar su mandato en el Ejecutivo estatal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA