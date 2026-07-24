Elecciones en California: casi 150.000 votos por correo fueron rechazados en las primarias

Casi 150 mil votos por correo fueron rechazados en las elecciones primarias de California del pasado 2 de junio de 2026. El dato reavivó el debate sobre la viabilidad del sufragio por correo y los criterios utilizados para validar las boletas en este tipo de comicios en Estados Unidos.

Por qué California rechazó casi 150 mil boletas por correo en las primarias de 2026

Según datos de la Secretaría de Estado de California analizados por Associated Press (AP), 148.241 boletas enviadas por correo fueron invalidadas, el 1,73% del total emitido mediante ese sistema.

Aunque California cuenta con uno de los mecanismos más flexibles de EE.UU. para recibir este tipo de sufragios, la mayoría de los rechazos respondió a problemas con el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) o a entregas fuera del plazo establecido.

De acuerdo con AP, California envía automáticamente una boleta de voto por correo a todos los electores registrados. Además, permite que esos sobres lleguen hasta siete días después de la elección, siempre que el matasellos tenga fecha del 2 de junio de 2026 o anterior.

Sin embargo, 93.479 boletas fueron rechazadas por haber llegado fuera del plazo permitido o por presentar un matasellos posterior al día de la elección, el principal motivo de invalidación.

La cifra representa un aumento en relación a las dos primarias anteriores. En 2024 fueron rechazadas 108.982 boletas y en 2022 se invalidaron 105.818.

Para Kim Alexander, presidenta de California Voter Foundation, el inconveniente no suele estar en el tiempo que demora el correo, sino en la fecha que figura en el matasellos. “Las boletas rechazadas por llegar tarde se deben principalmente a que fueron mataselladas demasiado tarde para poder ser contabilizadas, no porque hayan llegado demasiado tarde”, indicó.

California envía automáticamente una boleta de voto por correo a todos los electores registrados Freepick

Cambios del USPS en los matasellos alertan a los votantes de California

La situación coincide con modificaciones implementadas por el Servicio Postal de Estados Unidos. En enero de 2026, un grupo de senadores federales expresó preocupación porque los nuevos procedimientos podrían afectar la fecha del matasellos. Según la política vigente, este puede reflejar el día en que la pieza fue procesada en un centro de clasificación y no necesariamente cuando ingresó al sistema postal.

Por este motivo, las autoridades electorales recomendaron enviar las boletas con varios días de anticipación para reducir el riesgo de que fueran invalidadas.

Firmas ausentes y datos inconsistentes: otras causas de rechazo de boletas en California

Además de los problemas vinculados con los plazos de entrega, las autoridades identificaron otros motivos de rechazo:

Casi 44.000 boletas fueron rechazadas porque la firma del votante no coincidía con la registrada en los archivos del condado.

fueron rechazadas porque la firma del votante no coincidía con la registrada en los archivos del condado. Más de 8300 quedaron fuera por no incluir la firma del elector.

quedaron fuera por no incluir la firma del elector. 743 boletas fueron invalidadas porque el ciudadano ya había emitido otro voto.

fueron invalidadas porque el ciudadano ya había emitido otro voto. También hubo sobres sin boleta o con más de una papeleta, situaciones que impidieron su contabilización.

Casi 150 mil votos por correo fueron rechazados en las elecciones primarias de California del 2 de junio de 2026 (AP Foto/Matt Rourke) Matt Rourke - AP

Tulare, Alpine y Merced lideraron la tasa de boletas rechazadas en California

Según AP, Tulare registró la tasa de rechazo más elevada, con 3,52% de las boletas por correo invalidadas. Le siguieron Alpine y Merced, ambos con 3,36%, por encima del promedio estatal de 1,73%.

Con este escenario, el presidente Donald Trump hizo hincapié sobre la velocidad del conteo de votos en California. En tanto, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) inició una investigación sobre la administración electoral del condado de Los Ángeles.

No obstante, desde AP recordaron que no existe evidencia de un fraude generalizado vinculado con el voto por correo. En la misma línea, un informe de la Brookings Institution, publicado en 2025, concluyó que esta modalidad registró apenas cuatro casos de fraude por cada diez millones de boletas enviadas, una incidencia considerada extremadamente baja.