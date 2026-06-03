Primarias en California 2026: la lista completa de todos los ganadores de las elecciones

Las elecciones primarias de California dejaron los primeros indicios sobre el escenario político que enfrentará el estado en los comicios generales del 3 de noviembre. La jornada electoral se realizó este martes 2 de junio y definió a los aspirantes con mayores posibilidades de avanzar en distintas categorías: la gobernación, alcaldías y escaños en el Congreso de Estados Unidos.

Quiénes ganaron las primarias en California

Hasta el 3 de junio, el escrutinio seguía en desarrollo en gran parte del estado. Los porcentajes de votos contabilizados variaban según cada jurisdicción, con niveles de avance que oscilaban entre el 44% y el 72% de las boletas procesadas, según AP News.

El republicano Steve Hilton y el demócrata Xabier Becerra lideran para la elecciones a la gobernación con la mayoría de voto hasta ahora contabilizados Archivo

Debido a que el conteo permanece abierto, AP News y otros medios locales aún no ha proyectado vencedores definitivos en la mayoría de las carreras más relevantes. Sin embargo, las tendencias observadas permiten identificar a los candidatos que se encuentran en las primeras posiciones y que ya llevan ventaja de sus oponentes.

Los resultados de las elecciones primarias a gobernador de Califonria

Para las primarias a gobernador de California, con un 58% de los votos estimados escrutados, los líderes actuales son el republicano Steve Hilton y el demócrata Xavier Becerra:

Steve Hilton : hasta el momento obtiene el 27,8% de las boletas: 1.386.966 votos a favor.

: hasta el momento obtiene el de las boletas: 1.386.966 votos a favor. Xavier Becerra : muestra el 25,4% (1.267.070 votos).

: muestra el (1.267.070 votos). Tom Steyer (demócrata): 19,6% (979.007).

(demócrata): (979.007). Chad Bianco (republicano): 11,3% (566.679).

(republicano): (566.679). Katie Porter (demócrata): 4,6% (231.488).

Fiscalía y otros cargos estatales: así avanza el conteo en California

Las otras contiendas estatales también continúan bajo recuento. Con el 57% de votos estimados escrutados, según datos de AP News, hasta el momento en la elección para secretario de Estado lideran:

Shirley Weber (demócrata): 54,2% (2.566.528 votos)

(demócrata): (2.566.528 votos) Don Wagner (republicano): 41,4% (1.959.542)

(republicano): (1.959.542) Michael Feinstein (Partido Verde): 2,4% (111.408)

En la contienda para fiscal general, los resultados muestran:

Rob Bonta (demócrata): 52,5% (2.519.733)

(demócrata): (2.519.733) Michael Gates (republicano): 42,7% (2.049.184)

(republicano): (2.049.184) Marjorie Mikels (Partido Verde): 4,8% (232.654)

Mientras tanto, para vicegobernador, con el 56% de los sufragios contabilizados, los candidatos que encabezan la votación son:

Gloria Romero (republicana): 19,9% (925.314)

(republicana): (925.314) Fiona Ma (demócrata): 19,1% (888.348)

(demócrata): (888.348) Josh Fryday (demócrata): 13,5% (630.301)

El procesamiento de votos seguirá durante los próximos días debido a la cantidad de boletas recibidas por correo y a los sobres entregados en los centros de votación durante la jornada electoral.

Cámara de Representantes en California: los candidatos que encabezan cada distrito

Según lo retomado por The San Diego Union Tribune, en la elección para la Cámara de Representantes de EE.UU., los resultados preliminares muestran a los dos candidatos con mayor respaldo en cada uno de los 52 distritos del estado:

Distrito 1: Gallagher - McGuire (50% escrutado)

- (50% escrutado) Distrito 2: Huffman - Littau (44% escrutado)

- (44% escrutado) Distrito 3: Tucker - Bera (47% escrutado)

- (47% escrutado) Distrito 4: Thompson - Riehle (50% escrutado)

- (50% escrutado) Distrito 5: McClintock - Masuda (59% escrutado)

- (59% escrutado) Distrito 6: Kiley - Stansfield (48% escrutado)

- (48% escrutado) Distrito 7: Matsui - Vang (47% escrutado)

- (47% escrutado) Distrito 8: Garamendi - Recile (62% escrutado)

- (62% escrutado) Distrito 9: Harder - McBride (53% escrutado)

- (53% escrutado) Distrito 10: DeSaulnier - Frese (59% escrutado)

- (59% escrutado) Distrito 11: Wiener - Chan (50% escrutado)

- (50% escrutado) Distrito 12: Simon - Joyce (sin oposición)

- (sin oposición) Distrito 13: Gray - Lincoln (55% escrutado)

- (55% escrutado) Distrito 14: Wahab - Hernandez (47% escrutado)

- (47% escrutado) Distrito 15: Mullin - Hoelter (47% escrutado)

- (47% escrutado) Distrito 16: Liccardo - Soulé (49% escrutado)

- (49% escrutado) Distrito 17: Khanna - Tandon (51% escrutado)

- (51% escrutado) Distrito 18: Lofgren - Lewis (54% escrutado)

- (54% escrutado) Distrito 19: Panetta - Verbica (54% escrutado)

- (54% escrutado) Distrito 20: Fong - Van Scotter (53% escrutado)

- (53% escrutado) Distrito 21: Costa - Kirkland (56% escrutado)

- (56% escrutado) Distrito 22: Valadao - Villegas (56% escrutado)

- (56% escrutado) Distrito 23: Obernolte - Hodge (61% escrutado)

- (61% escrutado) Distrito 24: Carbajal - Smith (54% escrutado)

- (54% escrutado) Distrito 25: Ruiz - Males (51% escrutado)

- (51% escrutado) Distrito 26: Irwin - Gallucci (56% escrutado)

- (56% escrutado) Distrito 27: Gibbs - Whitesides (68% escrutado)

- (68% escrutado) Distrito 28: Chu - Verlato (63% escrutado)

- (63% escrutado) Distrito 29: Rivas - Melendez (64% escrutado)

- (64% escrutado) Distrito 30: Friedman - Meyers (57% escrutado)

- (57% escrutado) Distrito 31: Cisneros - Ching (72% escrutado)

- (72% escrutado) Distrito 32: Thompson - Sherman (62% escrutado)

- (62% escrutado) Distrito 33: Aguilar - Vargas (62% escrutado)

- (62% escrutado) Distrito 34: Gomez - Gonzales-Torres (59% escrutado)

- (59% escrutado) Distrito 35: Torres - Cargile (sin oposición)

- (sin oposición) Distrito 36: Lieu - Brignano (61% escrutado)

- (61% escrutado) Distrito 37: Kamlager-Dove - Fedalizo (57% escrutado)

- (57% escrutado) Distrito 38: Solis - Casas (70% escrutado)

- (70% escrutado) Distrito 39: Takano - Manos (sin oposición)

- (sin oposición) Distrito 40: Calvert - Kim (53% escrutado)

- (53% escrutado) Distrito 41: Clemmons - Sánchez (67% escrutado)

- (67% escrutado) Distrito 42: Garcia - Burley (57% escrutado)

- (57% escrutado) Distrito 43: Waters - Morales (70% escrutado)

- (70% escrutado) Distrito 44: Barragan - Angel (sin oposición)

- (sin oposición) Distrito 45: Tran - Vo (58% escrutado)

- (58% escrutado) Distrito 46: Correa - Pan (58% escrutado)

- (58% escrutado) Distrito 47: Min - Le Roux (55% escrutado)

- (55% escrutado) Distrito 48: Desmond - von Wilpert (58% escrutado)

- (58% escrutado) Distrito 49: Levin - Kurdian (61% escrutado)

- (61% escrutado) Distrito 50: Peters - Cohen (62% escrutado)

- (62% escrutado) Distrito 51: Jacobs - Cabrera (60% escrutado)

- (60% escrutado) Distrito 52: Vargas - Belle (60% escrutado)

Estos son los resultados preliminares de las elecciones primarias en California Matt Rourke - AP

Los Ángeles y Long Beach: quiénes lideran las alcaldías tras las primarias

En Los Ángeles, con un estimado del 63% de los votos escrutados, la actual alcaldesa Karen Bass se encuentra en una contienda reñida por un segundo mandato:

Karen Bass : 172.720 votos ( 34,8% )

: 172.720 votos ( ) Spencer Pratt : 151.149 votos ( 30,4% )

: 151.149 votos ( ) Nithya Raman: 110.848 votos (22,3%)

En Long Beach, con un 60% de los votos contabilizados, el alcalde actual mantiene una ventaja significativa:

Rex Richardson : 31.746 votos ( 56,3% )

: 31.746 votos ( ) Joshua Rodriguez : 11.488 votos ( 20,4% )

: 11.488 votos ( ) Chris Sweeney: 5.764 votos (10,2%)

Calendario electoral de California: cuándo se certificarán los resultados de las primarias

Los condados tienen plazo hasta el 2 de julio para completar la certificación oficial de los resultados. Una vez concluido el escrutinio, los dos candidatos más votados de cada competencia avanzarán a las elecciones generales del 3 de noviembre, instancia en la que se definirán los cargos estatales, federales y locales en disputa.