Primarias en California 2026: la lista completa de todos los ganadores de las elecciones
El conteo parcial muestra liderazgos clave rumbo a noviembre, con definiciones abiertas para gobernación, Los Ángeles y bancas federales
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Las elecciones primarias de California dejaron los primeros indicios sobre el escenario político que enfrentará el estado en los comicios generales del 3 de noviembre. La jornada electoral se realizó este martes 2 de junio y definió a los aspirantes con mayores posibilidades de avanzar en distintas categorías: la gobernación, alcaldías y escaños en el Congreso de Estados Unidos.
Quiénes ganaron las primarias en California
Hasta el 3 de junio, el escrutinio seguía en desarrollo en gran parte del estado. Los porcentajes de votos contabilizados variaban según cada jurisdicción, con niveles de avance que oscilaban entre el 44% y el 72% de las boletas procesadas, según AP News.
Debido a que el conteo permanece abierto, AP News y otros medios locales aún no ha proyectado vencedores definitivos en la mayoría de las carreras más relevantes. Sin embargo, las tendencias observadas permiten identificar a los candidatos que se encuentran en las primeras posiciones y que ya llevan ventaja de sus oponentes.
Los resultados de las elecciones primarias a gobernador de Califonria
Para las primarias a gobernador de California, con un 58% de los votos estimados escrutados, los líderes actuales son el republicano Steve Hilton y el demócrata Xavier Becerra:
- Steve Hilton: hasta el momento obtiene el 27,8% de las boletas: 1.386.966 votos a favor.
- Xavier Becerra: muestra el 25,4% (1.267.070 votos).
- Tom Steyer (demócrata): 19,6% (979.007).
- Chad Bianco (republicano): 11,3% (566.679).
- Katie Porter (demócrata): 4,6% (231.488).
Fiscalía y otros cargos estatales: así avanza el conteo en California
Las otras contiendas estatales también continúan bajo recuento. Con el 57% de votos estimados escrutados, según datos de AP News, hasta el momento en la elección para secretario de Estado lideran:
- Shirley Weber (demócrata): 54,2% (2.566.528 votos)
- Don Wagner (republicano): 41,4% (1.959.542)
- Michael Feinstein (Partido Verde): 2,4% (111.408)
En la contienda para fiscal general, los resultados muestran:
- Rob Bonta (demócrata): 52,5% (2.519.733)
- Michael Gates (republicano): 42,7% (2.049.184)
- Marjorie Mikels (Partido Verde): 4,8% (232.654)
Mientras tanto, para vicegobernador, con el 56% de los sufragios contabilizados, los candidatos que encabezan la votación son:
- Gloria Romero (republicana): 19,9% (925.314)
- Fiona Ma (demócrata): 19,1% (888.348)
- Josh Fryday (demócrata): 13,5% (630.301)
El procesamiento de votos seguirá durante los próximos días debido a la cantidad de boletas recibidas por correo y a los sobres entregados en los centros de votación durante la jornada electoral.
Cámara de Representantes en California: los candidatos que encabezan cada distrito
Según lo retomado por The San Diego Union Tribune, en la elección para la Cámara de Representantes de EE.UU., los resultados preliminares muestran a los dos candidatos con mayor respaldo en cada uno de los 52 distritos del estado:
- Distrito 1: Gallagher - McGuire (50% escrutado)
- Distrito 2: Huffman - Littau (44% escrutado)
- Distrito 3: Tucker - Bera (47% escrutado)
- Distrito 4: Thompson - Riehle (50% escrutado)
- Distrito 5: McClintock - Masuda (59% escrutado)
- Distrito 6: Kiley - Stansfield (48% escrutado)
- Distrito 7: Matsui - Vang (47% escrutado)
- Distrito 8: Garamendi - Recile (62% escrutado)
- Distrito 9: Harder - McBride (53% escrutado)
- Distrito 10: DeSaulnier - Frese (59% escrutado)
- Distrito 11: Wiener - Chan (50% escrutado)
- Distrito 12: Simon - Joyce (sin oposición)
- Distrito 13: Gray - Lincoln (55% escrutado)
- Distrito 14: Wahab - Hernandez (47% escrutado)
- Distrito 15: Mullin - Hoelter (47% escrutado)
- Distrito 16: Liccardo - Soulé (49% escrutado)
- Distrito 17: Khanna - Tandon (51% escrutado)
- Distrito 18: Lofgren - Lewis (54% escrutado)
- Distrito 19: Panetta - Verbica (54% escrutado)
- Distrito 20: Fong - Van Scotter (53% escrutado)
- Distrito 21: Costa - Kirkland (56% escrutado)
- Distrito 22: Valadao - Villegas (56% escrutado)
- Distrito 23: Obernolte - Hodge (61% escrutado)
- Distrito 24: Carbajal - Smith (54% escrutado)
- Distrito 25: Ruiz - Males (51% escrutado)
- Distrito 26: Irwin - Gallucci (56% escrutado)
- Distrito 27: Gibbs - Whitesides (68% escrutado)
- Distrito 28: Chu - Verlato (63% escrutado)
- Distrito 29: Rivas - Melendez (64% escrutado)
- Distrito 30: Friedman - Meyers (57% escrutado)
- Distrito 31: Cisneros - Ching (72% escrutado)
- Distrito 32: Thompson - Sherman (62% escrutado)
- Distrito 33: Aguilar - Vargas (62% escrutado)
- Distrito 34: Gomez - Gonzales-Torres (59% escrutado)
- Distrito 35: Torres - Cargile (sin oposición)
- Distrito 36: Lieu - Brignano (61% escrutado)
- Distrito 37: Kamlager-Dove - Fedalizo (57% escrutado)
- Distrito 38: Solis - Casas (70% escrutado)
- Distrito 39: Takano - Manos (sin oposición)
- Distrito 40: Calvert - Kim (53% escrutado)
- Distrito 41: Clemmons - Sánchez (67% escrutado)
- Distrito 42: Garcia - Burley (57% escrutado)
- Distrito 43: Waters - Morales (70% escrutado)
- Distrito 44: Barragan - Angel (sin oposición)
- Distrito 45: Tran - Vo (58% escrutado)
- Distrito 46: Correa - Pan (58% escrutado)
- Distrito 47: Min - Le Roux (55% escrutado)
- Distrito 48: Desmond - von Wilpert (58% escrutado)
- Distrito 49: Levin - Kurdian (61% escrutado)
- Distrito 50: Peters - Cohen (62% escrutado)
- Distrito 51: Jacobs - Cabrera (60% escrutado)
- Distrito 52: Vargas - Belle (60% escrutado)
Los Ángeles y Long Beach: quiénes lideran las alcaldías tras las primarias
En Los Ángeles, con un estimado del 63% de los votos escrutados, la actual alcaldesa Karen Bass se encuentra en una contienda reñida por un segundo mandato:
- Karen Bass: 172.720 votos (34,8%)
- Spencer Pratt: 151.149 votos (30,4%)
- Nithya Raman: 110.848 votos (22,3%)
En Long Beach, con un 60% de los votos contabilizados, el alcalde actual mantiene una ventaja significativa:
- Rex Richardson: 31.746 votos (56,3%)
- Joshua Rodriguez: 11.488 votos (20,4%)
- Chris Sweeney: 5.764 votos (10,2%)
Calendario electoral de California: cuándo se certificarán los resultados de las primarias
Los condados tienen plazo hasta el 2 de julio para completar la certificación oficial de los resultados. Una vez concluido el escrutinio, los dos candidatos más votados de cada competencia avanzarán a las elecciones generales del 3 de noviembre, instancia en la que se definirán los cargos estatales, federales y locales en disputa.
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