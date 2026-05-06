Quién ganó el nuevo debate por la gobernación de California: Villaraigosa pisa fuerte y se cruza con Bianco

Cuando queda menos de un mes para las primarias del 2 de junio y con las boletas por correo en viaje hacia los hogares, los siete principales aspirantes a la gobernación de California volvieron a encontrarse en un escenario televisivo. El debate organizado por CNN desde Monterey Park expuso diferencias, tensiones y estrategias en una contienda que todavía busca una definición.

Un debate clave en California: recta final en la elección a gobernador

Según informó Los Angeles Times, el encuentro se extendió durante dos horas y reunió a siete candidatos en el East Los Angeles College, en una instancia que marcó la primera vez que los aspirantes se presentaron ante una audiencia nacional.

Los participantes se dividieron entre cinco demócratas y dos republicanos:

Candidatos demócratas:

Xavier Becerra : exprocurador general de California y secretario del gabinete del presidente Biden

: exprocurador general de California y secretario del gabinete del presidente Biden Tom Steyer : exgestor de fondos de cobertura

: exgestor de fondos de cobertura Katie Porter : excongresista

: excongresista Matt Mahan : alcalde de San José

: alcalde de San José Antonio Villaraigosa: exalcalde de Los Ángeles

Candidatos republicanos:

Steve Hilton : expresentador de Fox News

: expresentador de Fox News Chad Bianco: sheriff del condado de Riverside

Los columnistas Gustavo Arellano, Mark Z. Barabak y Anita Chabria de Los Angeles Times analizaron el desempeño de los participantes y coincidieron en que el intercambio estuvo marcado por interrupciones, cruces constantes y momentos de tensión.

Qué candidatos se destacaron en el debate por la gobernación de California

En su análisis para Los Angeles Times, Arellano sostuvo que el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, logró sobresalir en el escenario. Señaló que el candidato mostró una actitud más enfocada, con intervenciones medidas y ataques dirigidos, especialmente hacia el republicano Steve Hilton y el demócrata Xavier Becerra.

El candidato demócrata Antonio Villaraigosa participa en un debate para la gobernación de California en el auditorio del East Los Angeles College en Monterey Park, California, el 5 de mayo de 2026 FREDERIC J. BROWN - AFP

Durante el debate, Villaraigosa cuestionó a Hilton por su postura sobre las elecciones presidenciales de 2020 y su visión sobre inmigración. También confrontó a Becerra por su gestión como secretario de Salud y Servicios Humanos y por un caso vinculado a excolaboradores de su campaña.

Xavier Becerra participa en un debate para la gobernación de California organizado por CNN en el East Los Angeles College en Monterey Park, California, el martes 5 de mayo de 2026 Ethan Swope - FR171736 AP

En uno de los momentos destacados por Arellano, rechazó la posibilidad de cancelar el proyecto ferroviario de alta velocidad en California y defendió su experiencia en infraestructura.

Elecciones en California: un escenario sin cambios drásticos

Por su parte, Mark Z. Barabak describió el debate como un evento sin un punto de quiebre claro. En su columna en Los Angeles Times, sostuvo que no hubo un momento decisivo ni una actuación que alterara significativamente el rumbo de la campaña.

De izquierda a derecha, Tom Steyer, Steve Hilton, Chad Bianco y Matt Mahan participan en un debate para la gobernación de California organizado por CNN en el East Los Angeles College en Monterey Park, California, el martes 5 de mayo de 2026 Ethan Swope - FR171736 AP

Barabak destacó que Xavier Becerra continúa consolidándose como uno de los principales contendientes. Aunque indicó que su desempeño no fue particularmente llamativo, remarcó que su fortaleza radica en una imagen de estabilidad en un contexto político complejo.

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

También señaló que, tras la salida de Eric Swalwell de la carrera, Becerra logró capitalizar apoyos que inicialmente se proyectaban hacia otros candidatos como Tom Steyer o Katie Porter. Con el tiempo limitado antes de la elección, Barabak consideró que las posibilidades de un cambio abrupto en la dinámica de la contienda parecen reducidas.

Republicanos y su estrategia frente a Trump

El debate también reflejó diferencias dentro del campo republicano. Steve Hilton, respaldado por Donald Trump, optó por una estrategia más moderada en relación con el presidente, al evitar profundizar en el tema.

Chad Bianco participa en un debate para la gobernación de California organizado por CNN en el East Los Angeles College en Monterey Park, California, el martes 5 de mayo de 2026 Ethan Swope - FR171736 AP

En cambio, Chad Bianco adoptó un tono más confrontativo, con declaraciones sobre fraude electoral e inmigración que generaron reacciones entre los demás participantes.

Según el análisis de Anita Chabria en Los Angeles Times, el desempeño de Bianco podría haber afectado su posicionamiento, mientras que Hilton podría beneficiarse de captar votantes republicanos más moderados.

El candidato republicano Steve Hilton acusa al gobernador Gavin Newsom de un fraude masivo en California

Un debate en California sin ganador absoluto

Mientras algunos analistas destacaron el desempeño de Villaraigosa y otros subrayaron la consistencia de Becerra, de acuerdo con The New York Times, “la contienda aún cuenta con un amplio abanico de candidatos destacados y no hay un claro favorito”. El debate fue descrito por el medio citado como “un esfuerzo de último minuto por parte de los siete candidatos para ganar terreno frente a sus oponentes” antes de las primarias del 2 de junio.