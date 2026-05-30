Adiós Newsom: quiénes son los candidatos demócratas en las elecciones primarias de California 2026

La contienda de las elecciones primarias para la gobernación de California presenta a varios candidatos competitivos. Con Gavin Newsom fuera de carrera por los límites constitucionales de mandato, distintos nombres demócratas buscan convertirse en el próximo mandatario del Estado Dorado.

Distintos perfiles demócratas en las elecciones a gobernador de California

Según el análisis de Cal Matters, la interna reúne perfiles distintos, desde exfuncionarios del gobierno de Joe Biden hasta alcaldes moderados, empresarios multimillonarios y figuras progresistas vinculadas a sindicatos y organizaciones ambientales.

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

El próximo martes 2 de junio, todos competirán en las elecciones primarias abiertas, un sistema que clasifica a los dos candidatos más votados a la elección general del 3 de noviembre sin importar el partido político.

Xavier Becerra, el candidato favorito en las encuestas

En la lista oficial, Xavier Becerra aparece actualmente como el nombre más fuerte de la interna demócrata, con un marcado crecimiento en las encuestas desde la salida de Eric Swalwell.

Fue secretario de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de Biden, además de fiscal general de California y congresista federal por Los Ángeles durante más de 20 años.

Su campaña intenta mostrarse como una opción de experiencia y gestión, aunque también busca captar votantes moderados preocupados por el costo de vida, de acuerdo con Cal Matters.

Xavier Becerra aparece como uno de los nombres más fuertes de la interna demócrata Ethan Swope - FR171736 AP

Entre sus propuestas aparecen:

Revisar algunas metas climáticas estatales para reducir el impacto sobre los precios de los combustibles.

para reducir el impacto sobre los precios de los combustibles. Congelar tarifas de servicios públicos y seguros mediante una emergencia estatal.

y seguros mediante una emergencia estatal. Ampliar programas de protección social.

Katie Porter apuesta al voto progresista y de clase media

La excongresista Katie Porter construyó buena parte de su popularidad nacional a partir de sus cruces contra grandes empresas durante audiencias en el Congreso. Profesora de derecho y especialista en protección al consumidor, ganó notoriedad después de conquistar un distrito históricamente republicano en Orange County.

Katie Porter es profesora de derecho y especialista en protección al consumidor FREDERIC J. BROWN - AFP

Su campaña está enfocada en temas económicos y vivienda. Entre sus principales propuestas figuran:

Bajar impuestos para sectores de ingresos medios.

para sectores de ingresos medios. Aumentar la carga tributaria sobre grandes corporaciones .

sobre . Promover viviendas de alta densidad cerca de estaciones de transporte público.

Antonio Villaraigosa busca volver al centro de la política estatal

Antonio Villaraigosa intenta regresar al primer plano político después de haber sido alcalde de Los Ángeles entre 2005 y 2013. El exmandatario aparece como uno de los perfiles más moderados dentro de la interna demócrata y mantiene una postura más flexible frente a las regulaciones ambientales impulsadas en California durante los últimos años.

Antonio Villaraigosa fue alcalde de Los Ángeles entre 2005 y 2013 FREDERIC J. BROWN - AFP

Durante la campaña defendió el uso temporal de petróleo y gas natural mientras el estado avanza hacia energías limpias. También propone frenar algunas regulaciones ambientales para aliviar costos económicos y acelerar proyectos de infraestructura.

Tom Steyer quiere enfocarse en clima e impuestos

El empresario Tom Steyer volvió a ingresar en política después de años de activismo ambiental y campañas nacionales. El multimillonario administró fondos de inversión antes de convertirse en uno de los financistas más visibles de causas climáticas dentro del Partido Demócrata.

Su plataforma oficial para la gobernación menciona medidas ambientales y propuestas económicas más agresivas. Entre ellas:

Aumentar impuestos sobre propiedades comerciales.

comerciales. Avanzar contra monopolios de empresas de servicios públicos .

de . Crear una tasa vinculada al uso de inteligencia artificial para financiar programas laborales.

El empresario Tom Steyer volvió a ingresar en política después de años de activismo ambiental Laure Andrillon - FR172152 AP

Tony Thurmond y Matt Mahan representan dos modelos distintos

Tony Thurmond y Matt Mahan muestran dos visiones muy diferentes sobre el futuro del Partido Demócrata en California, según el análisis de Cal Matters.

Thurmond, actual superintendente de Instrucción Pública, representa al sector más progresista de la contienda. Entre otras medidas, impulsa créditos fiscales para familias de bajos ingresos y un impuesto sobre grandes fortunas para financiar programas sociales.

Tony Thurmond es el superintendente de instrucción pública de California Facebook Tony Thurmond

Además, propone utilizar terrenos escolares excedentes para construir viviendas accesibles.

Mahan, actual alcalde de San José, se posiciona en cambio como un dirigente moderado ligado a Silicon Valley. Se opone a crear nuevos impuestos estatales, propone suspender temporalmente el impuesto a la gasolina y plantea vincular salarios de funcionarios públicos con metas de rendimiento.

Matt Mahan, el alcalde de San José, buscará suceder a Gavin Newsom y convertirse en el nuevo gobernador de California Facebook Mayor Matt Mahan

En materia de vivienda, impulsó la construcción de tiny homes temporales para enfrentar la crisis de personas sin hogar.