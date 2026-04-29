Quién ganó el nuevo debate por la gobernación de California: el tenso enfrentamiento de Steve Hilton y Xavier Becerra

Ocho candidatos a la gobernación de California fueron parte este martes 28 de abril del debate en el Pomona College para definir posiciones ante las primarias del 2 de junio. Los aspirantes discutieron soluciones frente a distintos temas, como el costo de la vivienda y los precios de los combustibles. La estructura del encuentro permitió que figuras como Xavier Becerra y Steve Hilton: el demócrata y el republicano protagonizaron un momento de tensión cuando discutieron sobre la influencia federal en el Estado Dorado.

Las propuestas de Xavier Becerra, Katie Porter y Steve Hilton sobre seguros y vivienda en California

De acuerdo con la cobertura de los analistas de Los Angeles Times, el exsecretario de Salud, Xavier Becerra, adoptó una postura ofensiva con el objetivo de mejorar su posición en las encuestas.

Durante el bloque de salud, Becerra increpó al republicano Steve Hilton por su cercanía con la administración federal: “Necesitamos a alguien que luche contra Donald Trump, no a alguien que esté de acuerdo con su ‘daddy’”, afirmó el candidato demócrata en referencia al respaldo del presidente hacia Hilton.

El excomentarista de Fox News calificó la frase como un ejemplo de “lo que está mal con la política en California”. A su vez, la crisis del mercado de seguros, afectado por los incendios forestales, provocó uno de los intercambios más técnicos de la noche. Becerra prometió una declaración de emergencia y el congelamiento de tarifas, a pesar de los cuestionamientos en su contra sobre la constitucionalidad de la medida.

Por su parte, la excongresista Katie Porter propuso que el estado actúe como reasegurador para incentivar el retorno de las empresas privadas al mercado local.

En materia de vivienda, los candidatos presentaron enfoques divergentes para aumentar la oferta. El superintendente Tony Thurmond planteó la construcción de dos millones de unidades en terrenos excedentes de los distritos escolares.

Los 8 candidatos por la gobernación en California; ¿quién ganará el 3 de noviembre? Captura CBS Los Ángeles

En la vereda contraria, el empresario Tom Steyer enfatizó la necesidad de reducir la burocracia y los costos de los permisos de construcción para agilizar el proceso en todo el estado.

Economía y encuestas clave por la gobernación de California

El debate también mostró desacuerdos en torno a la carga impositiva de la jurisdicción. Matt Mahan, el alcalde de San José, argumentó que su propuesta de suspender el impuesto a la gasolina tenía como fundamento que afecta de manera desmedida a la clase trabajadora.

Becerra se opuso a la propuesta y argumentó que esos fondos son importantes para conservar las carreteras y los puentes. Por este motivo, instó a buscar otras fuentes de ingresos que no pongan en peligro la infraestructura.

Nueva encuesta en California: quién lidera la carrera para reemplazar a Gavin Newsom

Una encuesta de Nexstar/Emerson College que KRON4 publicó y analizó tras el encuentro muestra que aún no existe un favorito claro en la carrera por la gobernación. Tom Steyer cuenta con un 15% de intención de voto, mientras que Steve Hilton tiene un 16%.

De acuerdo con las encuestas para la gobernación, todavía no existe un favorito absoluto Emerson College Polling

Además, un 26% de los encuestados no se decidió por un postulante aún, una cifra superior a la registrada semanas atrás. Este 5 de mayo inicia la votación por correo para las elecciones primarias. En tanto, los comicios generales se llevarán a cabo el 3 de noviembre de 2026.