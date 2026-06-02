Adiós Gavin Newsom: últimas encuestas de las elecciones primarias en California 2026

Este martes 2 de junio, los votantes de California acudirán a las urnas para elegir a sus candidatos en las elecciones primarias, entre quienes estará el sucesor del gobernador Gavin Newsom. En las últimas encuestas, el demócrata Xavier Becerra tomó ventaja, aunque aún lo siguen de cerca Tom Steyer y el republicano Steve Hilton.

Las últimas encuestas para las elecciones primarias en California 2026

Con dos mandatos a punto de completarse al frente del gobierno del Estado Dorado, Newsom no puede presentarse a las elecciones de este año. Pese a que hasta principios de abril Hilton se ubicaba a la delantera, los sondeos más recientes muestran una ventaja para el demócrata Becerra.

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

El sitio RealClearPolling, que recopila las últimas investigaciones, realizó un promedio de los resultados y ubicó a Becerra a la delantera con el 23,6% de la intención de voto. Por detrás de él se encuentra el republicano Hilton, quien cuenta con un 22,9%, lo que plantea una diferencia corta y un escenario que los perfila como los nombres más fuertes para avanzar a las elecciones generales.

Además de los líderes, otros contendientes importantes incluyen:

Tom Steyer, con un 20,9% .

. Chad Bianco, con un 10,9%.

En California, la Junta Electoral aplica el sistema top-two primary. Esto significa que los dos candidatos que reciban más votos accederán a las elecciones generales de noviembre, sin importar su afiliación.

Los perfiles de los candidatos con mayor intención de voto en California

Con base en las encuestas, los candidatos con mayor intención de voto para los comicios de este 2 de junio en California son:

Xavier Becerra : nacido el 26 de enero de 1956 en Sacramento, California, en el seno de una familia de inmigrantes mexicanos , se graduó de la licenciatura de Economía y obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad de Stanford . Trabajó como fiscal general adjunto en el Departamento de Justicia de California, representó al Distrito 59 en el condado de Los Ángeles y sirvió 12 mandatos consecutivos en la Cámara de Representantes . También fue fiscal general estatal.

: nacido el 26 de enero de 1956 en Sacramento, California, en el seno de una , se graduó de la licenciatura de y obtuvo su doctorado en Derecho en la . Trabajó como en el Departamento de Justicia de California, representó al en el condado de Los Ángeles y sirvió 12 mandatos consecutivos en la . También fue fiscal general estatal. Steve Hilton : nació en Londres, Reino Unido, el 25 de agosto de 1969. Es hijo de inmigrantes húngaros . Trabajó como director de estrategia en el 10 de Downing Street antes de mudarse a Silicon Valley en 2012. En el Estado Dorado, dio clases en el Instituto de Diseño de la Universidad de Stanford , fundó Crowdpac , una plataforma de financiación colectiva política, y condujo desde 2017 el programa The Next Revolution en Fox News.

: nació en Londres, Reino Unido, el 25 de agosto de 1969. Es . Trabajó como en el antes de mudarse a Silicon Valley en 2012. En el Estado Dorado, dio clases en el , fundó , una plataforma de financiación colectiva política, y condujo desde 2017 el programa en Fox News. Tom Steyer : nacido en Nueva York en 1957, es un empresario y filántropo. Administró fondos de inversión antes de convertirse en uno de los financistas más visibles de causas climáticas dentro del Partido Demócrata. Su presentación para las primarias marca su regreso a la política tras años de activismo ambiental.

: nacido en Nueva York en 1957, es un empresario y filántropo. Administró fondos de inversión antes de convertirse en uno de los más visibles de dentro del Partido Demócrata. Su presentación para las primarias marca su regreso a la política tras años de activismo ambiental. Chad Bianco: nacido en la Base de la Fuerza Aérea en Hill, Utah, en 1967, es el sheriff del condado de Riverside desde 2018 y construyó su campaña alrededor de la seguridad pública.

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Qué se vota en las primarias del 2 de junio en California

Además del Ejecutivo, el Estado Dorado también deberá votar sobre otros cargos. Según el sitio web de la secretaria de Estado, Shirley Weber, este es el listado completo de puestos que comenzarán a definirse en las elecciones del 2 de junio:

Gobernador y vicegobernador

Secretario de Estado, contralor y tesorero

Fiscal general

Comisionado de Seguros

Miembro de la Junta Estatal de Igualación (cuatro distritos)

Superintendente Estatal de Instrucción Pública

Representante en el Congreso federal (52 distritos)

Senador estatal (20 distritos pares)

Miembro de la Asamblea Estatal (80 distritos)

Además del cargo de gobernador, en las elecciones primarias de California se decidirán otros puestos Freepik

La Secretaría de Estado indica que en las boletas de la elección también pueden aparecer propuestas legislativas, iniciativas de la ciudadanía y referendos. Durante la jornada de las elecciones primarias, las personas podrán acercarse a los centros de votación desde las 7 hasta las 20 hs.