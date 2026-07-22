En California: el precio de vivir cerca de Los Ángeles y los casi US$3000 de alquiler que paga un inquilino

Un video viralizado por un joven reavivó el debate sobre los precios de los alquileres en California. El hombre reveló cuál es el gasto que enfrenta para costear un departamento en las inmediaciones de la ciudad de Los Ángeles.

Cerca de Los Ángeles: el precio del alquiler según un joven estadounidense

Un joven compartió los detalles de su reciente mudanza a un apartamento de dos habitaciones y dos baños situado a una hora de Los Ángeles. Según su relato, el costo base de su vivienda refleja una tendencia alcista del mercado inmobiliario regional, incluso en viviendas lejos del centro.

El joven realizó una búsqueda en tiempo real para comparar los precios de los alquileres en las zonas cercanas a Los Ángeles

“Por este lugar, estoy pagando 2930 dólares al mes”, contó el joven al describir su nueva residencia de aproximadamente 1250 pies cuadrados (116 metros cuadrados) en el video, que fue compartido en X. Además, explicó que a ese monto se deben sumar diversas obligaciones adicionales que incrementan el desembolso mensual.

El inquilino detalló que, tras considerar las tarifas de internet y los servicios básicos, el costo real de vida es más elevado. “Básicamente US$2900 solo de alquiler; todo junto, probablemente estoy en unos US$3400 después de la electricidad, basura, agua, alcantarillado”, detalló.

Según dijo, esa cifra representa el gasto necesario para mantener una vivienda de calidad estándar para una familia que incluye a un bebé.

Comparación de precios entre el centro y los alrededores de Los Ángeles

El joven también hizo una investigación en tiempo real sobre los precios vigentes en zonas más céntricas y populares cerca de la ciudad de Los Ángeles, como Santa Mónica y Venice Beach. En ese marco, comparó su situación actual con los listados disponibles para apartamentos de características similares en el corazón de la zona costera.

Durante la búsqueda, observó precios que superan su presupuesto actual. “Esto es lo que costaría si quisieras mudarte a Los Ángeles para vivir aquí”, comentó el joven mientras revisaba opciones que alcanzaban rápidamente los US$5000.

El joven comparó el costo del alquiler de su vivienda con otras zonas del condado de Los Ángeles Unsplash

Los registros mostraron una disparidad entre vivir a una hora de distancia y residir en las áreas de mayor demanda turística y empresarial. El joven señaló que en estas zonas es común encontrar rentas que varían entre US$3600, US$3700 y US$4800 mensuales por dos habitaciones.

Tras analizar diversos anuncios en la plataforma, el creador del contenido determinó un rango de precios más realista para los interesados en estas ubicaciones específicas. “Entre US$4500 y US$5400 es lo que realmente vas a pagar por vivir en esta área con dos dormitorios”, dijo tras observar incluso una opción de US$8000.

Advertencias sobre fraudes inmobiliarios en California

El joven también advirtió que la facilidad para encontrar ofertas tentadoras en internet es un riesgo para quienes buscan opciones económicas en un mercado saturado. En ese marco, alertó que los precios inusualmente bajos suelen esconder condiciones desfavorables o intentos de engaño para captar interesados.

Los costos compartidos por el joven cerca de Los Ángeles corresponden a una vivienda estándar para una familia con un bebé Wayhomestudio vía Freepik

“Tienes que tener cuidado porque muchos apartamentos ponen cosas que son más baratas, pero intentarás mudarte y será completamente un fraude“, sostuvo. Según su análisis, se debe desconfiar de las cifras que se alejan demasiado de los promedios observados en la zona.