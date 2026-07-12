Vivienda barata: el plan de California que se vota en noviembre 2026

En noviembre de este año, los residentes de California votarán para decidir si la Ley de Bonos para Veteranos y Vivienda Asequible entra en vigor. De aprobarse, la iniciativa impulsada por el gobernador Gavin Newsom recibirá una inversión millonaria para ayudar a que más familias se vuelvan propietarias de un inmueble.

A quiénes beneficia la aprobación de la Ley de Bonos para Veteranos y Vivienda Asequible

En un comunicado, se dio a conocer que el gobernador Newsom, la Asamblea y el Senado llegaron a un acuerdo para someter a votación una propuesta de bono de 11.250 millones de dólares para realizar inversiones a largo plazo en vivienda asequible, acelerar la construcción y crear oportunidades para los nuevos propietarios.

De acuerdo con las autoridades del Estado Dorado, la propuesta no solo busca facilitar la construcción de nuevas viviendas, sino impactar a grupos específicos que actualmente enfrentan dificultades para costear un hogar permanente. Los que podrían ser elegibles para programas financiados por el bono incluyen a:

Veteranos y familias militares: se plantea el mayor financiamiento en la historia para el programa de préstamos hipotecarios CalVet que facilita el acceso a la vivienda a quienes sirvieron al país.

se plantea el mayor financiamiento en la historia para el programa de préstamos hipotecarios CalVet que facilita el acceso a la vivienda a quienes sirvieron al país. Compradores de vivienda por primera vez: se brindará asistencia para el pago inicial y posteriormente financiamiento hipotecario asequible para hogares de ingresos bajos y medios.

se brindará asistencia para el pago inicial y posteriormente financiamiento hipotecario asequible para hogares de ingresos bajos y medios. Trabajadores agrícolas: se destinarán fondos específicos para crear y mejorar la vivienda de este sector.

se destinarán fondos específicos para crear y mejorar la vivienda de este sector. Personas mayores: se priorizará la creación y preservación de hogares asequibles que permitan a los adultos mayores vivir con dignidad.

se priorizará la creación y preservación de hogares asequibles que permitan a los adultos mayores vivir con dignidad. Estudiantes y jóvenes en riesgo: se contemplan fondos para viviendas estudiantiles y para jóvenes que se encuentran en el sistema de acogida o en situación de calle.

se contemplan fondos para viviendas estudiantiles y para jóvenes que se encuentran en el sistema de acogida o en situación de calle. Comunidades tribales: se destinarán fondos para crear infraestructura y viviendas para las comunidades originarias del estado.

se destinarán fondos para crear infraestructura y viviendas para las comunidades originarias del estado. Personas sin hogar: parte de los fondos se dirigirán a la creación de vivienda de apoyo para personas que no tienen hogar o están en riesgo de perderlo.

El bono de viviendas que se plantea en California beneficiará a diversos sectores como veteranos, adultos mayores y personas sin hogar

Newsom impulsa el bono para viviendas asequibles en California

Sobre la propuesta de ley, Newsom afirmó que durante mucho tiempo en California no se construyeron suficientes viviendas para satisfacer las necesidades de las familias y comunidades en crecimiento.

“Estamos dejando atrás décadas de inacción y a través de hacer las inversiones audaces necesarias para abordar uno de los mayores desafíos de nuestro estado. El futuro de California depende de si las personas pueden permitirse echar raíces, formar una familia y construir una vida aquí”, declaró el gobernador.

El gobernador Newsom anunció un acuerdo para una propuesta de bonos para vivienda asequible en California @CAgovernor

La relevancia de ampliar el acceso a viviendas asequibles en California

En California, de acuerdo con datos oficiales, únicamente el 17% de los hogares pueden permitirse comprar una vivienda unifamiliar de precio medio. Una de las razones es que más de la mitad de los inquilinos se enfrentan a una carga excesiva por el alquiler y destinan más del 30% de sus ingresos al pago de su vivienda.

Además, se calcula que 170.000 personas no tienen hogar. Bajo las circunstancias actuales, son necesarias 1,2 millones de viviendas asequibles. Las autoridades aseguran que la nueva ley podría proporcionar financiación para programas que facilitarán el acceso a grupos vulnerables y beneficiará a más de 40.000 californianos. Como ventaja adicional, enfatizaron que durante el proceso se respaldarán miles de empleos bien remunerados en el sector de la construcción.