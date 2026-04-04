De cuánto es el alquiler promedio en California y qué pasará con los aumentos en 2026

Los datos más recientes de plataformas inmobiliarias permiten conocer el panorama del alquiler en California, que supera los 2200 dólares mensuales. Además, un informe anticipó que ocurrirá con los aumentos durante 2026.

De cuánto es el alquiler promedio en California en marzo de 2026

De acuerdo con la información de Apartments.com, actualmente el promedio mensual de un alquiler en el Estado Dorado es de 2205 dólares. Los datos corresponden a los valores observados durante marzo.

El alquiler promedio en California fue superior a los US$2200 durante marzo de 2026 Freepik

Más allá de la cifra global, los expertos indican que los costos de la renta varían marcadamente según la zona. En las áreas metropolitanas de California, el alquiler suele ser mucho más elevado que en sitios rurales.

Además, dentro del número promedio general también se distinguen precios según el tamaño y las características de las unidades de vivienda. Sobre este último punto, se observan algunas distinciones de valores y extensión:

Estudio: US$1866 mensuales con un tamaño promedio de 451 pies cuadrados (42 metros cuadrados).

con un tamaño promedio de 451 pies cuadrados (42 metros cuadrados). Departamentos de una habitación: US$2205 mensuales con una extensión promedio de 652 pies cuadrados (60 metros cuadrados).

con una extensión promedio de 652 pies cuadrados (60 metros cuadrados). Departamentos de dos habitaciones: US$2620 mensuales y un tamaño promedio de 928 pies cuadrados (86 metros cuadrados).

y un tamaño promedio de 928 pies cuadrados (86 metros cuadrados). Departamentos de tres habitaciones: US$3295 mensuales y una extensión promedio de 1192 pies cuadrados (110 metros cuadrados).

A pesar de estos datos y valores, la cifra depende de las ofertas registradas y de quién obtenga información. Por ejemplo, Zillow reporta cifras más elevadas debido a diferencias metodológicas, como el tipo de propiedades analizadas o la frecuencia de actualización de los datos.

Los expertos no analizan grandes aumentos del alquiler en California durante el 2026 Shutterstock

En este caso, la plataforma especializada indica que un alquiler promedio en el Estado Dorado durante marzo de 2026 fue de US$2695. Además, estas fueron las cifras para cada tipo de unidad:

Estudio: US$1795 mensuales

mensuales Departamentos de una habitación: US$2095 mensuales.

mensuales. Departamentos de dos habitaciones: US$2700 mensuales.

mensuales. Departamentos de tres habitaciones: US$3600 mensuales.

Las proyecciones para el mercado inmobiliario de California

Según un informe de Apartment News Publication, difundido a principios de año, en 2026 no se espera un período de grandes subas de precio para el alquiler. Esto se debe al aumento de la oferta, motorizado por muchos proyectos de construcción que ya finalizaron o lo harán en el corto plazo.

Aunque el reporte se enfocó mayormente en Los Ángeles, los autores sostienen que la tendencia se replica en todo el Estado Dorado.

Las ciudades de California que benefician a los inquilinos

Más allá de las tendencias generales, existen programas e iniciativas que protegen a los arrendatarios de grandes aumentos en distintas ciudades de California.

Por ejemplo, el concejo municipal de Santa Bárbara aprobó limitar los aumentos del alquiler en determinadas unidades.

En esa misma línea, la Ordenanza sobre Estabilización de la Renta de Los Ángeles limitó los porcentajes de aumento de la renta para miles de inquilinos y prohibió a los propietarios incluir otras subas adicionales.