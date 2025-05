Es especialista de Harvard, vive en California y revela los 5 signos de que necesitas magnesio y otros nutrientes

La deficiencia de nutrientes esenciales es más común de lo que se piensa. Según diversos estudios, millones de personas en todo el mundo no consumen las cantidades adecuadas de vitaminas y minerales básicos para una buena salud. En este contexto, el doctor Saurabh Sethi, gastroenterólogo formado en la Facultad de Medicina de Harvard y actualmente radicado en California, compartió en sus redes sociales cinco señales físicas que podrían indicar una carencia de sustancias nutritivas.

¿Por qué el magnesio y los nutrientes son tan importantes?

De acuerdo con MedlinePlus, el magnesio participa en más de 300 procesos bioquímicos en el organismo, que incluye el control muscular, la regulación del sistema nervioso, la producción de energía y el mantenimiento del ritmo cardíaco. Junto con otros micronutrientes como la vitamina D, el hierro o el calcio, contribuye al bienestar general y al funcionamiento eficiente de órganos y tejidos.

Es especialista de Harvard y vive en California: estos son los 5 signos de que necesitas magnesio y otros nutrientes

La falta de estos elementos esenciales puede no solo afectar el rendimiento físico y mental, sino también provocar alteraciones visibles en el cuerpo. Sethi, quien también posee una maestría en salud pública, según su perfil de LinkedIn, explicó en un video las manifestaciones que podrían ser un llamado de atención del cuerpo sobre desequilibrios nutricionales y pasar desapercibidas o atribuirse a causas menos importantes.

Las cinco señales comunes de deficiencia de nutrientes

Aquí las cinco señales más comunes que, según el doctor Sethi, pueden advertir de una deficiencia nutricional.

Uñas quebradizas

Las uñas frágiles que se rompen fácilmente podrían ser uno de los principales indicadores de una mala nutrición. “Esto indica una deficiencia de proteínas y hierro en la dieta”, dijo el graduado de la Facultad de Medicina de Harvard en su cuenta de TikTok.

Estas están compuestas en su mayoría por queratina, una proteína estructural. Además, el hierro es crucial para la producción de hemoglobina, que transporta oxígeno a las células, incluso las que generan tejido en las uñas.

Fuentes usuales de proteína incluyen carnes, huevos, legumbres y frutos secos. Una ingesta diaria recomendada es de aproximadamente 0,8 gramos por cada kilogramo de peso corporal, según la Universidad de Harvard. El hierro, por su parte, se encuentra en alimentos como espinacas, carne roja, lentejas y cereales fortificados, y se necesita entre 8 y 18 miligramos al día.

Espasmos en los párpados

De acuerdo con Sethi, los tics o contracciones involuntarias, especialmente en los párpados, pueden estar relacionados con niveles bajos de magnesio. Este mineral desempeña un papel esencial en la conducción de los impulsos nerviosos y en la contracción muscular.

La mioquimia palpebral, término médico para este tipo de espasmo, también puede tener causas como estrés, fatiga, consumo excesivo de cafeína o exposición prolongada a pantallas. Sin embargo, una ingesta adecuada de magnesio podría reducir la frecuencia e intensidad de estos episodios.

Alimentos como almendras, semillas de calabaza, espinacas, paltas y legumbres son ricos en magnesio. También existen suplementos, aunque es recomendable consultar a un profesional de salud antes de tomarlos.

Cuando “late o tiembla” el párpado ocurre lo que en medicina se denomina mioquimias palpebrales que ocurren de manera involuntaria, esto puede estar vinculado a deficiencia nutricional Shutterstock

Crujidos o chasquidos articulares

Los ruidos articulares, como clics o estallidos en las rodillas, a menudo se asocian al envejecimiento. No obstante, el especialista en salud advirtió en su video de TikTok que también podrían señalar una falta de vitamina D3 o calcio. Ambos nutrientes trabajan juntos para fortalecer los huesos: uno proporciona la estructura y el otro facilita su absorción.

Las principales fuentes de calcio incluyen lácteos, tofu, brócoli y pescados con espinas como las sardinas. La vitamina D se obtiene mediante la exposición solar moderada y alimentos como el salmón, la yema de huevo o productos fortificados.

Las necesidades diarias varían según la edad y el sexo, pero en adultos oscilan entre 15 microgramos (mcg) y 20 de vitamina D y 1000 a 1200 mg de calcio, de acuerdo con el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel.

Canas a edad temprana

El encanecimiento prematuro puede tener múltiples causas, entre ellas la falta de vitamina B12, hierro, cobre y vitamina D. “Esto podría indicar una deficiencia crucial para la producción de glóbulos rojos y el transporte de oxígeno en los folículos pilosos”, explicó Sethi.

La B12 es particularmente crítica, ya que participa en la generación de glóbulos rojos y el mantenimiento del sistema nervioso. El hierro y el cobre también juegan roles clave en el transporte de oxígeno y la síntesis de melanina. “También podría ser un signo de deficiencia de cobre, responsable de la producción de melanina, que le da color al cabello”, agregó.

De acuerdo con algunos estudios publicados en National Library of Medicine, además de ser esencial para la salud ósea, la vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio de forma más eficiente. Según la investigación, este nutriente también afecta la producción de melanina en los folículos pilosos.

Moretones frecuentes

“Esto podría significar que tienes deficiencia de vitamina C, responsable de la formación de colágeno. También podría indicar una deficiencia de vitamina K1, que contribuye a la coagulación sanguínea”, explicó Sethi sobre la presencia de hematomas.

La aparición repetida de hematomas sin una causa clara puede deberse a la deficiencia de vitaminas como la C y la K1. La primera es esencial para la producción de colágeno, una proteína que fortalece vasos sanguíneos y tejidos. La segunda, por su parte, interviene en el proceso de coagulación sanguínea.

Los cítricos, el kiwi y las frutillas son buenas fuentes de vitamina C. Para la vitamina K1, destacan las verduras de hoja verde como la espinaca, el kale y el brócoli.

La aparición de hematomas de manera repentina están vinculadas comúnmente al envejecimiento. Sin Embargo, estas pueden ser debido a a la deficiencia de vitaminas como la C y la K1 unsplash

Deficiencia nutricional: la mitad de la población sufre este problema

Un estudio publicado en The Lancet Global Health reveló que más de la mitad de la población mundial no consume la cantidad adecuada de micronutrientes esenciales. La ingesta insuficiente de calcio, hierro, yodo, vitamina A, C, E y ácido fólico afecta tanto a países de ingresos bajos como a regiones desarrolladas.

Las mujeres, especialmente, presentan mayores índices de deficiencia en nutrientes como el hierro, el yodo y la vitamina B12, lo cual puede tener efectos importantes durante el embarazo y en la salud general.