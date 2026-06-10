Buenas noticias para trabajadores: aumenta el salario mínimo a partir del 1° de julio en Chicago
La ciudad cuenta con su propia ordenanza, la cual ajusta las tarifas anualmente en base al Índice de Precios al Consumidor
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Miles de trabajadores de Chicago comenzarán el segundo semestre del año con un nuevo aumento del salario mínimo. La medida, que entrará en vigor el 1° de julio, forma parte del mecanismo de ajuste anual establecido por la normativa local, que vincula los incrementos de sueldos con la evolución del costo de vida.
Cuál será el nuevo salario mínimo en Chicago a partir de julio
A partir de julio, el salario mínimo para la mayoría de los trabajadores de la ciudad será de US$17,05 por hora. La nueva cifra se aplicará a empresas que cuenten con al menos cuatro empleados.
La actualización también incluye a personas que participan en programas subvencionados de empleo juvenil y de transición laboral. Por primera vez, estos trabajadores recibirán la misma tarifa mínima que el resto de la fuerza laboral cubierta por la ordenanza municipal.
En el caso de los trabajadores que perciben propinas, la remuneración base aumentará hasta US$12,96 por hora. Ese monto permanecerá sin cambios hasta la próxima actualización prevista dentro del cronograma establecido por la ciudad.
“Chicago sigue siendo un ejemplo a seguir en la defensa de los trabajadores”, dijo el alcalde Brandon Johnson en un comunicado. Con esta actualización, la metrópolis mantendrá una remuneración mínima superior a la vigente en el conjunto del estado de Illinois, que alcanzó los US$15 por hora en 2025 tras varios años de incrementos escalonados.
Nuevos beneficios para empleados en Chicago
Los cambios no se limitan al salario. También desde el 1° de julio, comenzarán a aplicarse nuevas disposiciones relacionadas con licencias remuneradas y ausencias por enfermedad o situaciones de seguridad.
La normativa establece que quienes acumulen al menos 80 horas de empleo dentro de un período de 120 días podrán acceder a hasta cinco días de licencia paga y otros cinco días de licencia por enfermedad remunerada durante el año.
Además, los trabajadores tendrán la posibilidad de recurrir directamente a acciones legales si consideran que sus derechos no fueron respetados por el empleador.
Otra de las modificaciones previstas corresponde a la ampliación de la elegibilidad para la Ordenanza de Semana Laboral Justa. Esta exige horarios predecibles en industrias como salud, hoteles, manufactura, restaurantes y comercio minorista para trabajadores que ganen US$33,85 por hora o menos.
Las empresas alcanzadas deberán comunicar los turnos con anticipación y compensar determinados cambios realizados fuera de los plazos previstos. La actualización de los límites salariales para acceder a esta protección también entrará en vigencia el 1° de julio.
Obligaciones para empleadores y sesiones informativas en Chicago
Las autoridades locales recordaron que los empleadores deben exhibir avisos oficiales sobre salario mínimo, licencias y demás derechos en lugares visibles dentro de los centros de trabajo. El objetivo es garantizar que los empleados tengan acceso a información sobre las normas que regulan su relación laboral y los mecanismos disponibles para presentar reclamos cuando corresponda.
La ciudad también anunció actividades informativas dirigidas tanto a empleadores como a empleados para explicar el alcance de las nuevas disposiciones y resolver dudas sobre su implementación. Los seminarios serán en línea, gratuitos y se ofrecerán en español el 23 de junio a las 10 hs (hora local).
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