Aumento confirmado: el grupo de trabajadores de Nueva York que ganará más de US$100.000 al año

Los trabajadores de limpieza de hoteles de Nueva York tendrán uno de los salarios más altos del sector turístico en Estados Unidos. Tras la firma de un nuevo acuerdo laboral de largo plazo entre el sindicato Hotel and Gaming Trades Council y la Asociación de Hoteles de la ciudad, el sueldo se elevará a más de 100 mil dólares al año.

Cómo es el aumento salarial para los trabajadores hoteleros de Nueva York

Según The New York Times, el convenio, que tendrá vigencia durante ocho años, alcanza a 27.000 empleados hoteleros y garantiza incrementos salariales progresivos hasta 2034. Con lo establecido, las camareras de piso y personal de limpieza superarán los US$100 mil anuales hacia el sexto año del contrato.

El acuerdo contempla una suba acumulada cercana al 50% en los salarios base durante toda la duración del contrato. Actualmente, muchos empleados del sector perciben menos de US$40 por hora, cifra que aumentará a más de US$61 por hora al finalizar el convenio.

De acuerdo con las proyecciones del sindicato, algunos empleados podrían alcanzar ingresos cercanos a US$110 mil anuales para 2034. El incremento fue planteado como una respuesta al aumento del costo de vida en el área metropolitana de Nueva York.

“Nuestro nuevo contrato garantizará que los trabajadores hoteleros tengan los mejores salarios y beneficios del país”, dijo el sindicato en las redes sociales. “Además, proporciona una estabilidad financiera transformadora para todos los miembros que son la columna vertebral de la industria hotelera”, agregó.

Además de las mejoras salariales, el acuerdo mantiene la cobertura total del seguro médico para los trabajadores afiliados y sus familias. También incorpora aportes adicionales a fondos de pensión y nuevos programas vinculados a vivienda y cuidado infantil.

“Esta es una victoria extraordinaria para los trabajadores hoteleros, la industria y toda la ciudad de Nueva York”, señaló Hotel and Gaming Trades Council.

El sindicato señaló que el acuerdo garantiza que los trabajadores hoteleros tendrán los mejores salarios y beneficios del país X @NYHTC

El acuerdo evitó una huelga en plena temporada turística

De acuerdo con The New York Times, las negociaciones se desarrollaron mientras el sindicato analizaba la posibilidad de iniciar una medida de fuerza durante el verano boreal. La eventual protesta podía afectar la actividad hotelera en fechas de alta demanda turística.

Entre los eventos que podían verse comprometidos aparecían:

Copa Mundial de la FIFA 2026 : con fecha de inicio para el 11 de junio, el torneo tiene a Nueva York y Nueva Jersey como una de las principales sedes estadounidenses. En el MetLife Stadium se disputarán ocho partidos, incluida la final el 19 de julio.

: con fecha de inicio para el 11 de junio, el torneo tiene a Nueva York y Nueva Jersey como una de las principales sedes estadounidenses. En el MetLife Stadium se disputarán ocho partidos, incluida la final el 19 de julio. 250° aniversario de EE.UU.: se celebrará el 4 de julio.

El acuerdo permitió garantizar estabilidad laboral en el sector hasta 2034. El sindicato representa a unos 27.000 trabajadores hoteleros, mientras que la asociación empresaria reúne aproximadamente a 250 hoteles de Nueva York. Ambas partes destacaron que el objetivo principal fue asegurar continuidad operativa y mejorar las condiciones económicas del personal.

“Este nuevo contrato es una gran victoria para los trabajadores hoteleros de Nueva York. Las camareras y el personal de hospitalidad merecen salarios que reflejen el trabajo incansable que realizan todos los días”, dijo la gobernadora Kathy Hochul en su cuenta de X.

Según el sindicato, los trabajadores superarán los US$100 mil anuales Magnific

Qué impacto podría tener en el precio de los hoteles

Analistas del mercado hotelero sostuvieron que el incremento de los costos laborales podría trasladarse a las tarifas de alojamiento. Nueva York ya figura entre las ciudades con habitaciones más costosas del país norteamericano y mantiene altos niveles de ocupación durante gran parte del año.

“Intentarán compensarlo subiendo las tarifas”, afirmó Didio Pequeno, director de análisis del mercado hotelero de CoStar Group.

El sector empresario en los últimos meses enfrenta aumentos vinculados a inflación, impuestos y costos operativos. Pese a ese escenario, el sindicato consideró que el nuevo convenio representa un cambio significativo.

“Felicitaciones al sindicato por ganar un contrato transformador para los trabajadores hoteleros de nuestra ciudad. Con esto, decenas de miles de camareras de hotel, cocineros, meseros, lavaplatos y personal pueden permitirse seguir llamando a la ciudad de Nueva York su hogar”, dijo el alcalde Zohran Mamdani en su cuenta de X.