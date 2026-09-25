Es oficial, con la firma de Newsom: nuevas leyes endurecen castigos por la conducción bajo efectos del alcohol en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó cuatro leyes que endurecen las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas en reincidentes. La aprobación abarca castigos penales, advertencias y cambios en el registro y la revocación de licencias, aunque no todas las normas se aplican de inmediato.

Qué cambian las cuatro leyes de tránsito firmadas en California

Según informó la oficina del gobernador, el paquete incluye la ley conocida como Braun’s Law (SB 907) y los proyectos AB 1546, AB 1685 y AB 1687.

“Estamos creando leyes más estrictas y una mayor rendición de cuentas para quienes las incumplen”, afirmó Gavin Newsom, gobernador de California, según el comunicado oficial. Las reglas penales y los cambios administrativos sobre las licencias tienen condiciones y fechas de aplicación diferentes.

Ley SB 907: peligros de manejar intoxicado

El texto de la ley SB 907 amplía la advertencia que un juez debe dar sobre el peligro de manejar intoxicado y la posibilidad de un cargo de homicidio si un hecho posterior causa una muerte.

La advertencia también se exigirá cuando una persona se declare culpable o no impugne una infracción distinta o menor que sustituya un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol.

La ley también aumenta las penas aplicables en ciertos casos de abandono de la escena de un choque con víctimas cuando existe una condena vial previa dentro de diez años.

El gobernador de California, Gavin Newsom, posa junto a familiares de víctimas de conducción bajo los efectos del alcohol al firmar un paquete de leyes Oficina del Gobernador de California

Ley AB 1546: sanciones agravadas

La norma AB 1546 modifica las sanciones para nuevas condenas por conducir intoxicado con antecedentes dentro de diez años: una tercera infracción podrá procesarse como delito menor o grave, según el caso, mientras que una quinta infracción en ese período deberá castigarse como delito grave.

Puntos y revocación de la licencia desde 2031

Otras dos disposiciones tienen una fecha operativa expresa: el 1º de enero de 2031:

La AB 1685 asigna tres puntos al historial de conducción por una condena de homicidio vehicular grave cometido bajo intoxicación y con negligencia grave, según el texto de la Legislatura.

asigna por una condena de homicidio vehicular grave cometido bajo intoxicación y con negligencia grave, según el texto de la Legislatura. La AB 1687, denominada Irene’s Law, establece la pérdida del privilegio de conducir por 72 meses en los casos previstos (con las condiciones legales para su eventual recuperación), por determinados casos de conducción intoxicada que causen lesiones. Deben existir al menos cuatro condenas previas pertinentes en diez años.

Gavin Newsom, gobernador de California (Archivo9 @CAgovernor

Cada texto legislativo fija condiciones diferenciadas para la contabilización de antecedentes, la aplicación de puntos y la recuperación de la licencia.

Ley Consecuencia Historial Aplicación SB 907 Agrava las penas de determinados casos de abandono de la escena de un choque con lesiones o muerte

si existe una condena vial previa pertinente dentro de diez años. Además, extiende la

advertencia judicial

sobre la posibilidad de un futuro cargo de asesinato; esa advertencia

no es una pena adicional

por el caso actual No modifica Depende del delito, el antecedente y las condiciones previstos en la ley AB 1546 Una tercera infracción pertinente en diez años podrá castigarse como delito menor o grave

; si se procesa como grave, la pena indicada es de

16 meses, dos o tres años. La

quinta o posterior deberá castigarse como delito grave No establece Solo ante una nueva condena y los antecedentes que exige la norma AB 1685 No añade una pena de cárcel. Aumenta la consecuencia administrativa para la condena específica por homicidio vehicular grave bajo intoxicación y con negligencia grave Tres puntos

en el historial de conducción Operativa desde el

1º de enero de 2031 AB 1687 No añade una pena de cárcel. Establece una pérdida del privilegio de conducir de 72 meses

para el supuesto de conducción bajo intoxicación que causa lesiones, con

cuatro o más condenas previas pertinentes en diez años No establece Operativa desde el

1º de enero de 2031

La noticia en pocas líneas

¿Qué hizo Newsom? Firmó cuatro proyectos sobre conducción bajo intoxicación y reincidencia en California

Firmó cuatro proyectos sobre conducción bajo intoxicación y reincidencia en California ¿A quiénes alcanzan los cambios? A conductores sujetos a las circunstancias y antecedentes previstos por cada ley

A conductores sujetos a las circunstancias y antecedentes previstos por cada ley ¿Qué pasa con la licencia? Dos normas sobre puntos y revocación serán operativas el 1.º de enero de 2031

Dos normas sobre puntos y revocación serán operativas el 1.º de enero de 2031 ¿Cuál es la novedad judicial de Braun’s Law? Extiende la advertencia judicial aun cuando un cargo por conducir intoxicado se sustituya por otro menor

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.