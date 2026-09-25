Es oficial, con la firma de Newsom: nuevas leyes endurecen castigos por la conducción bajo efectos del alcohol en California
La promulgación del paquete de normas incorpora nuevas consecuencias penales y requisitos para antecedentes de manejo bajo efectos del alcohol; dos cambios sobre licencias comenzarán a aplicarse en 2031
- 3 minutos de lectura'
El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó cuatro leyes que endurecen las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas en reincidentes. La aprobación abarca castigos penales, advertencias y cambios en el registro y la revocación de licencias, aunque no todas las normas se aplican de inmediato.
Qué cambian las cuatro leyes de tránsito firmadas en California
Según informó la oficina del gobernador, el paquete incluye la ley conocida como Braun’s Law (SB 907) y los proyectos AB 1546, AB 1685 y AB 1687.
“Estamos creando leyes más estrictas y una mayor rendición de cuentas para quienes las incumplen”, afirmó Gavin Newsom, gobernador de California, según el comunicado oficial. Las reglas penales y los cambios administrativos sobre las licencias tienen condiciones y fechas de aplicación diferentes.
Ley SB 907: peligros de manejar intoxicado
El texto de la ley SB 907 amplía la advertencia que un juez debe dar sobre el peligro de manejar intoxicado y la posibilidad de un cargo de homicidio si un hecho posterior causa una muerte.
La advertencia también se exigirá cuando una persona se declare culpable o no impugne una infracción distinta o menor que sustituya un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol.
La ley también aumenta las penas aplicables en ciertos casos de abandono de la escena de un choque con víctimas cuando existe una condena vial previa dentro de diez años.
Ley AB 1546: sanciones agravadas
La norma AB 1546 modifica las sanciones para nuevas condenas por conducir intoxicado con antecedentes dentro de diez años: una tercera infracción podrá procesarse como delito menor o grave, según el caso, mientras que una quinta infracción en ese período deberá castigarse como delito grave.
Puntos y revocación de la licencia desde 2031
Otras dos disposiciones tienen una fecha operativa expresa: el 1º de enero de 2031:
- La AB 1685 asigna tres puntos al historial de conducción por una condena de homicidio vehicular grave cometido bajo intoxicación y con negligencia grave, según el texto de la Legislatura.
- La AB 1687, denominada Irene’s Law, establece la pérdida del privilegio de conducir por 72 meses en los casos previstos (con las condiciones legales para su eventual recuperación), por determinados casos de conducción intoxicada que causen lesiones. Deben existir al menos cuatro condenas previas pertinentes en diez años.
Cada texto legislativo fija condiciones diferenciadas para la contabilización de antecedentes, la aplicación de puntos y la recuperación de la licencia.
|Ley
|Consecuencia
|Historial
|Aplicación
SB 907
Agrava las penas de determinados casos de abandono de la escena de un choque con lesiones o muerte
si existe una condena vial previa pertinente dentro de diez años. Además, extiende la
advertencia judicial
sobre la posibilidad de un futuro cargo de asesinato; esa advertencia
no es una pena adicional
por el caso actual
No modifica
Depende del delito, el antecedente y las condiciones previstos en la ley
AB 1546
Una tercera infracción pertinente en diez años podrá castigarse como delito menor o grave
; si se procesa como grave, la pena indicada es de
16 meses, dos o tres años. La
quinta o posterior deberá castigarse como delito grave
No establece
Solo ante una nueva condena y los antecedentes que exige la norma
AB 1685
No añade una pena de cárcel. Aumenta la consecuencia administrativa para la condena específica por homicidio vehicular grave bajo intoxicación y con negligencia grave
Tres puntos
en el historial de conducción
Operativa desde el
1º de enero de 2031
AB 1687
No añade una pena de cárcel. Establece una pérdida del privilegio de conducir de 72 meses
para el supuesto de conducción bajo intoxicación que causa lesiones, con
cuatro o más condenas previas pertinentes en diez años
No establece
Operativa desde el
1º de enero de 2031
La noticia en pocas líneas
- ¿Qué hizo Newsom? Firmó cuatro proyectos sobre conducción bajo intoxicación y reincidencia en California
- ¿A quiénes alcanzan los cambios? A conductores sujetos a las circunstancias y antecedentes previstos por cada ley
- ¿Qué pasa con la licencia? Dos normas sobre puntos y revocación serán operativas el 1.º de enero de 2031
- ¿Cuál es la novedad judicial de Braun’s Law? Extiende la advertencia judicial aun cuando un cargo por conducir intoxicado se sustituya por otro menor
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.