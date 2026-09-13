Newsom hace historia: la nueva ley de California que prohíbe ofrecer funciones adictivas en redes sociales a menores de 16 años

Como parte de un paquete integral de seguridad digital y regulación de inteligencia artificial, el gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó la ley AB 1709 sobre restricciones de edad en redes sociales. La medida apunta a proteger la salud mental y el desarrollo de los jóvenes en el entorno virtual.

Qué dice la ley de California sobre redes sociales y cuándo entra en vigor

La normativa prohíbe a las plataformas digitales ofrecer funciones adictivas a usuarios menores de 16 años. Asimismo, la ley exige a las empresas implementar “medidas razonables” para impedir el acceso de los adolescentes a esas características.

La ley forma parte de un paquete de leyes firmado por el gobernador Gavin Newsom Fotomontaje realizado con IA // Foto: X de Newsom

La legislación no prohíbe a los menores de 16 años crear o mantener cuentas en las redes sociales. Según el texto de ley, las empresas pueden mantener los perfiles activos siempre que desactiven todas las funciones de diseño adictivo.

La ley autoriza al fiscal general de California, Rob Bonta, a emitir reglamentos de aplicación y ajustar el alcance de las plataformas sujetas a regulación. De igual modo, la norma impone sanciones civiles de hasta 50.000 dólares por infracción intencional y US$25.000 por negligencia por cada menor afectado.

Las disposiciones de la ley que fue aprobada en el Estado Dorado entran en vigor el 1° de enero de 2027.

Las “funciones adictivas” de redes sociales que prohíbe California para menores

La ley define como función adictiva a cualquier característica de diseño destinada a maximizar la interacción y generar uso compulsivo. El texto legal incluye en esta categoría los feeds adictivos y la reproducción automática de contenidos.

La norma considera feed adictivo a todo sistema que recomienda, selecciona o prioriza medios compartidos según la información personal o el comportamiento previo del usuario. La ley prohíbe el uso de algoritmos que personalizan los flujos de publicaciones para captar la atención continua de los menores.

Por el contrario, la legislación habilita los contenidos seleccionados expresamente por el usuario o las búsquedas directas sin seguimiento de datos. De igual forma, la regla excluye de la prohibición a las comunicaciones privadas.

En ese sentido, la legislación de California prohíbe la reproducción automática de archivos de audio o video sin la solicitud del usuario. La norma fundamentó estas prohibiciones en investigaciones científicas sobre las alteraciones en el sistema de recompensa cerebral de los adolescentes.

Similar a California: la ley de redes sociales de Hochul en Nueva York para menores

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó en junio de 2024 una ley con objetivos similares. La norma neoyorquina, denominada Ley SAFE for Kids, restringe los feeds adictivos en redes sociales, pero en este caso para menores de 18 años.

La ley SAFE for Kids restringe las redes sociales para menores de 18 años y establece métodos de verificación en Nueva York Imagen ilustrativa generada con IA

En el caso de la norma que aprobó la gobernadora del Estado Imperial, la ley exige el consentimiento de los padres para habilitar algoritmos de recomendación a usuarios menores de esa edad.

Además, la legislación de Gran Manzana prohíbe el envío de notificaciones nocturnas a menores entre la medianoche y las 6 hs sin autorización parental. La Oficina de la Fiscal General de Nueva York puede aplicar multas civiles de hasta US$5000 por infracción en caso de incumplimiento.