Es oficial: la ley sobre paneles solares enchufables que impulsa California y solo espera la firma de Newsom

California está a un paso de habilitar una modalidad de generación eléctrica con una ley aprobada en ambas cámaras que busca eliminar exigencias que actualmente pueden encarecer o demorar la instalación de pequeños sistemas solares conectados directamente a un tomacorriente. La decisión queda en manos del gobernador Gavin Newsom, que debe promulgar la iniciativa para que se convierta en norma oficial.

California avanza con los paneles solares enchufables

La Senate Bill 868 (SB 868), presentada el 5 de enero de 2026 y, después de atravesar distintas modificaciones durante el proceso legislativo, quedó formalmente aprobada por las dos cámaras de la Legislatura de California.

El texto modifica el Código de Servicios Públicos del estado para crear un marco específico destinado a los denominados dispositivos portátiles de generación solar. La propuesta establece que, hasta el 1° de enero de 2030, estos estarán exentos de los requisitos de interconexión establecidos por la legislación estatal, la comisión reguladora, las compañías eléctricas o las empresas eléctricas públicas de propiedad local.

En la práctica, la iniciativa apunta a facilitar el uso de sistemas fotovoltaicos de pequeña escala que pueden conectarse y desconectarse de la instalación eléctrica de una vivienda mediante un receptáculo.

Es el tipo de tecnología que se ha popularizado bajo el concepto de “balcony solar”, porque puede instalarse en balcones u otros espacios sin requerir una instalación solar convencional sobre el techo.

Según explica The New York Times, los sistemas enchufables suelen estar conformados por una cantidad reducida de paneles y pueden instalarse con mayor rapidez que los sistemas solares tradicionales.

Qué cambia para quienes instalen paneles solares enchufables en California

El punto central de la iniciativa es eliminar obstáculos administrativos y económicos para los hogares que quieran incorporar estos dispositivos. De acuerdo con el texto aprobado por la Legislatura, una instalación que reúna todas las condiciones establecidas será considerada un dispositivo portátil de generación solar y quedará exceptuada de los procedimientos habituales de interconexión.

El proyecto de ley de California está orientado a popularizar sistemas fotovoltaicos de pequeña escala que pueden instalarse en balcones y conectarse directamente a un tomacorriente común Stock en Canva

Eso significa que las compañías eléctricas y las empresas públicas locales no podrán exigirle al usuario que obtenga autorización previa antes de instalar o utilizar el equipo. Tampoco podrán cobrarle una tarifa o cargo relacionado con el dispositivo o con la electricidad que este suministre al sistema eléctrico de la vivienda.

La propuesta sí contempla una instancia de registro. Las compañías eléctricas podrán pedir al usuario que informe, mediante un formulario disponible en internet, determinados datos básicos del sistema.

La información podrá incluir la dirección donde se encuentra instalado, la marca, el modelo y el tamaño del dispositivo.

California fija un límite de potencia para los equipos

La ley no habilita indiscriminadamente cualquier panel que pueda conectarse a un enchufe. Para recibir las exenciones previstas, el dispositivo debe cumplir simultáneamente una serie de requisitos técnicos.

El primero establece un límite máximo de 1200 vatios de salida de corriente alterna por vivienda. Además, el equipo tiene que haber sido diseñado para conectarse y desconectarse del sistema eléctrico del edificio a través de un receptáculo y debe estar destinado a compensar parte del consumo eléctrico que se produce en el propio lugar donde está instalado.

La iniciativa establece que estos dispositivos portátiles estarán exentos de complejos procesos de interconexión eléctrica hasta el 1 de enero de 2030 Stock en Canva

La iniciativa también exige que los equipos respeten las normas de las versiones más recientes del Código Eléctrico Nacional y del Código Eléctrico de California. A esto se suma una certificación específica como sistema fotovoltaico enchufable otorgada por Underwriters Laboratories o por un laboratorio nacional de pruebas reconocido que tenga una equivalencia aceptada.

Los dispositivos deberán contar con una función certificada capaz de aislarlos del sistema eléctrico de la vivienda para impedir que envíen electricidad hacia la red durante un corte de suministro. Esa condición busca evitar que un sistema conectado a un hogar continúe la alimentación a la red cuando esta se encuentre fuera de servicio.

Newsom debe firmar la SB 868 para que se convierta en ley

Aunque el proyecto ya completó su recorrido legislativo, todavía no se convirtió en ley, ya que la iniciativa espera la firma de Newsom. Hasta el momento el gobernador no expresó públicamente si respaldaría o rechazaría la medida.

Antes de la aprobación definitiva, su oficina había señalado que normalmente no realizaba comentarios sobre proyectos de legislación que todavía se encontraban pendientes. Si Newsom firma el proyecto, California pasará a formar parte del grupo de estados que han autorizado esta modalidad de generación solar de pequeña escala.

Según The New York Times, California registra las tarifas residenciales de electricidad más elevadas entre los 48 estados contiguos de Estados Unidos y los precios aumentaron considerablemente en los últimos años.