Es oficial: la nueva ley de incendios en California que entra en vigor en enero 2027 y que impone un pago a las aseguradoras

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó un paquete de leyes para regular la recuperación frente a los incendios forestales en el estado. Entre ellas, se encuentra la AB 1795, que entrará en vigor en enero de 2027 y establece nuevas obligaciones de cobertura, pruebas y tratamiento de reclamos para las aseguradoras.

AB 1795 en California: qué deberán pagar y cubrir las aseguradoras por daños de humo

La ley AB 1795 impone a las compañías de seguros la responsabilidad financiera sobre los costos de muestreo y pruebas de laboratorio en viviendas afectadas por incendios. La norma entrará en vigor el 1 de enero de 2027 en todo el territorio californiano.

La ley aprobada por Newsom prohíbe a las aseguradoras suspender la cobertura de gastos adicionales de subsistencia Ethan Swope - FR171736 AP

Según Cal Matters, la legislación establece una presunción legal sobre la presencia de humo, ceniza, hollín o carbón en propiedades residenciales dentro de zonas de desastre. De este modo, se presume que ese daño deriva del incendio forestal, salvo prueba en contrario.

En ese marco, el texto legal prohíbe a las aseguradoras suspender la cobertura de gastos adicionales de subsistencia a los propietarios damnificados. Las empresas deben mantener esa asistencia económica hasta que el inmueble sea restaurado a su condición previa y declarado apto para la ocupación humana.

Asimismo, la normativa obliga a los aseguradores a realizar las inspecciones dentro de un plazo máximo de 30 días tras recibir la notificación del reclamo. Las compañías deberán pagar el valor efectivo real de los costos no controvertidos de restauración de determinados bienes personales dentro de los 30 días posteriores a la inspección.

AB 1795: plazos, capacitación y nuevas reglas para reclamos por incendios

La ley AB 1795 también exige al Departamento de Seguros de California el desarrollo de programas obligatorios de capacitación y certificación. La medida aplica para los peritos evaluadores encargados de la inspección de daños por humo en zonas residenciales.

Las firmas de ajuste e inspección deben acreditar formalmente a su personal conforme a los reglamentos estatales correspondientes. Esta disposición busca unificar los criterios técnicos durante los procesos de revisión de las reclamaciones de los asegurados.

La ley firmada por Newsom también ordena la realización de un estudio oficial sobre la respuesta institucional ante incendios industriales @gavinnewsom

De igual manera, la legislación ordena la realización de un estudio oficial sobre la respuesta institucional ante incendios industriales. La entidad estatal debe presentar un informe final con recomendaciones al gobernador y a la Legislatura antes de diciembre de 2027.

La norma también encomienda a la Oficina de Servicios de Emergencia un análisis sobre la coordinación gubernamental en emergencias antes del 31 de julio de 2028. Las autoridades estatales financiarán estos estudios para mejorar los protocolos de recuperación ante desastres futuros.

Cabe aclarar que la AB 1795 obliga a las empresas de seguros a regirse por los parámetros de prueba y remediación que establece la AB 1642, también incluida en el paquete firmado por Newsom.

AB 1642: qué cambios trae otra de las leyes firmadas por Newsom

El paquete legislativo también incluye la aprobación de la ley AB 1642, redactada por el asambleísta John Harabedian. Esta norma complementaria también obtuvo la firma del gobernador y comenzará a regir el 1° de enero de 2027.

En este caso, la legislación ordena al Departamento de Control de Sustancias Tóxicas crear estándares sobre plomo y asbesto para finales de 2028. Esos criterios técnicos regularán las pruebas de detección, las obras de reparación y los procedimientos de remoción de materiales nocivos.

El anuncio de Newsom sobre el fondo de California para incendios

Además, la disposición exige la elaboración de normas similares para otros contaminantes tóxicos y residuos peligrosos antes de concluir el año 2029. Mientras las autoridades formulan los nuevos parámetros, el estado mantendrá la vigencia de las regulaciones federales y estatales actuales.

La vigencia de la ley AB 1795 depende de la promulgación efectiva de la ley AB 1642 dentro del mismo período legislativo. Además de estas dos, según el comunicado oficial, el paquete legislativo aprobado incluye la AB 1842 y la AB 1847.