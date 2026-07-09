Qué dice la ley AB 311 que permitiría a los conductores acceder a un seguro más barato en California

Los conductores de California podrían tener una nueva alternativa para reducir el costo de su seguro automotor si avanza un proyecto de ley que propone modificar las reglas vigentes en el estado. La iniciativa, conocida como AB 311, permitiría que quienes acepten compartir datos sobre su forma de conducir mediante sistemas de monitoreo accedan a primas potencialmente más bajas.

Qué cambiaría la AB 311 en los seguros de auto de California

Según informó CalMatters, el proyecto AB 311 modificaría el marco que regula cómo se calculan las tarifas de seguros de auto de California. La iniciativa autorizaría a las compañías aseguradoras a utilizar información obtenida mediante sistemas de telemática para evaluar a los automovilistas que acepten participar de manera voluntaria.

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La telemática es una tecnología capaz de recopilar información sobre el comportamiento del conductor a través de aplicaciones para teléfonos celulares, sistemas integrados en los vehículos u otros dispositivos conectados.

Entre los datos que puede registrar se encuentran la ubicación del vehículo, la velocidad, la intensidad de las frenadas, las maniobras bruscas, las aceleraciones y otros aspectos relacionados con la conducción.

Actualmente, California es el único estado del país norteamericano que no permite que las aseguradoras utilicen este tipo de información para fijar el precio de los seguros. La normativa vigente obliga a priorizar factores como el historial de seguridad vial, la cantidad de millas recorridas y la experiencia al volante al momento de establecer el costo de una póliza.

De aprobarse la propuesta, los conductores podrían elegir que los datos recopilados por los sistemas de telemática complementen el historial registrado por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), con el objetivo de demostrar sus hábitos de conducción y eventualmente acceder a descuentos.

La tecnología propuesta permite registrar en tiempo real variables críticas como la intensidad de frenadas, aceleraciones, maniobras bruscas y la ubicación geográfica Imagen compuesta

Cómo la telemática podría bajar primas y reforzar la seguridad vial en California

Los impulsores de la iniciativa sostienen que el nuevo esquema no solo podría beneficiar económicamente a muchos automovilistas, sino también contribuir a mejorar la seguridad vial.

La autora del proyecto, la asambleísta demócrata Tina McKinnor, afirmó durante una audiencia legislativa que la telemática representa una herramienta capaz de incentivar una conducción responsable. Según explicó, el objetivo de la propuesta es premiar los buenos hábitos al volante y generar un incentivo económico para quienes respeten las normas de tránsito.

Durante el tratamiento legislativo también participaron familiares de víctimas de accidentes de tránsito. Entre ellos estuvo Kellie Montalvo, madre de Benjamin Montalvo, quien falleció luego de ser atropellado por una conductora que enviaba mensajes de texto mientras manejaba. En su testimonio recordó que la responsable ya acumulaba antecedentes por exceso de velocidad, accidentes previos y otros incidentes, y sostuvo que una herramienta de monitoreo podría haber contribuido a evitar esa tragedia.

Otro de los principales respaldos proviene de Streets Are For Everyone (SAFE), una organización sin fines de lucro dedicada a promover políticas de seguridad vial. Su fundador, Damian Kevitt, explicó ante los legisladores que existen investigaciones que muestran mejoras en el comportamiento de los conductores cuando saben que recibirán beneficios económicos si mantienen una conducción segura. Entre esos cambios mencionó una reducción en el uso del teléfono celular mientras se conduce.

Por qué el Departamento de Seguros de California objeta la AB 311

El principal obstáculo que enfrenta AB 311 proviene del propio Departamento de Seguros de California, que considera que la propuesta es incompatible con la histórica Proposición 103, aprobada por los votantes en 1988 para regular el mercado de seguros.

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Esa legislación establece que las compañías deben calcular las tarifas según criterios específicos y garantiza descuentos del 20% para los denominados “buenos conductores”. También contempla reducciones para quienes recorren pocas millas al año, ya que ese parámetro sí está autorizado por la normativa vigente.

En una carta enviada a legisladores estatales, la subcomisionada de Seguros Josephine Figueroa manifestó que el proyecto crea vacíos regulatorios, reduce la supervisión del organismo y permitiría trasladar parte de la evaluación de conductores a proveedores privados de telemática que no están sujetos a la misma regulación.