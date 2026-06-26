Expertos en búsqueda y rescate: la historia del equipo de élite de Los Ángeles que fue enviado a Venezuela

El equipo de rescate USA-2, perteneciente al Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, se movilizó a Venezuela para enfrentar la crisis humanitaria tras los dos poderosos terremotos registrados el miércoles 24 de junio. Esta unidad de élite cuenta con una trayectoria reconocida a nivel mundial tras participar en la asistencia tras diversos desastres de gran magnitud dentro y fuera de EE.UU.

Cómo opera el equipo de Los Ángeles enviado a Venezuela

El programa de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) del condado de Los Ángeles cuenta con recursos especializados y profesionales entrenados. Según su sitio web oficial, esta estructura opera las 24 horas del día con dos grupos de trabajo estratégicamente ubicados en Pico Rivera y Palmdale.

Los Ángeles envió personal a Venezuela para ayudar en las tareas de rescate Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles

El departamento también gestiona el equipo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), conocido como CA-TF2. Además, alberga la plantilla de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, identificada internacionalmente como USA-2.

En qué consiste la misión del equipo de Los Ángeles en Venezuela

La unidad USA-2 recibió la activación oficial del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) para desplegarse en las zonas afectadas. El equipo integra a 71 miembros junto con seis equipos caninos.

El grupo transportó 84.000 libras (38.000 kilos) de equipamiento esencial para las labores de búsqueda en estructuras colapsadas. La misión principal radica en proporcionar asistencia directa en rescate y recuperación junto al Grupo de Trabajo 1 de Virginia.

El mensaje del equipo de Los Ángeles que partió rumbo a Venezuela X @LACOFD

“Nuestros pensamientos están con todos los afectados por estos devastadores terremotos y deseamos a todos los primeros que responden un viaje seguro mientras brindan su ayuda en este momento de gran necesidad”, escribió la unidad en una publicación de X.

Emergencia en Venezuela: el apoyo del Comando Sur de EE.UU.

El Comando Sur de EE.UU. (Southcom, por sus siglas en inglés) también envió apoyo a Venezuela. De acuerdo con un comunicado, el general de división Kevin J. Jarrard llegó a Caracas para dirigir la coordinación del equipo en las zonas afectadas.

Mujer rescatada de los escombros en Venezuela.

La fuerza militar facilitó el rápido desplazamiento de rescatistas y suministros vitales hacia los puntos críticos del país. Las aeronaves de ala fija y rotatoria del comando permiten acceder a áreas remotas afectadas por los terremotos del 24 de junio.

En ese marco, el personal del Southcom trabaja para planificar cada etapa de la asistencia humanitaria. El objetivo central consiste en utilizar la infraestructura estadounidense para salvar vidas en medio de la emergencia nacional del país sudamericano.

Actualizaciones sobre el impacto de los terremotos en Venezuela

Los terremotos consecutivos registrados en el norte de Venezuela son los sismos más potentes del último siglo. Según AP, hasta el momento, el balance oficial reporta, 920 fallecidos y más de 51.000 personas desaparecidas.

Las labores de rescate continúan mientras ciudadanos permanecen atrapados bajo los escombros de las edificaciones derrumbadas. Numerosos residentes siguen desaparecidos tras los eventos sísmicos que devastaron sectores de la capital y áreas costeras.