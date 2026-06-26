Incendios en Los Ángeles: qué significa la extensión de FEMA para las víctimas

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) aprobó el 24 de junio una extensión de asistencia por desastre para los afectados por los incendios de Los Ángeles de 2025. La medida permite que hogares perjudicados sigan con apoyo habitacional federal durante la reconstrucción.

Qué implica la extensión de FEMA para los afectados por incendios de Los Ángeles

La aprobación amplía el período de asistencia financiera habitacional para propietarios elegibles, respaldo que proviene del Programa para Individuos y Hogares (IHP, por sus siglas en inglés). Según el comunicado oficial, con el nuevo plazo el apoyo podrá continuar hasta el 9 de julio de 2027.

Newsom destacó que miles de familias aún intentan reconstruir sus casas y recuperar estabilidad Gobierno de California

Para arrendatarios elegibles, la agencia autorizó una prórroga de tres meses. El gobernador Gavin Newsom celebró la decisión y afirmó que miles de familias de Los Ángeles todavía intentan reconstruir sus viviendas y sus vidas.

Según el mandatario, el esquema anunciado ayudará a mantener el respaldo durante una etapa crítica. También agradeció que FEMA escuchara las preocupaciones planteadas por sobrevivientes y comunidades locales de California.

La autorización llegó después de meses de gestiones de Newsom. Según el gobierno del Estado Dorado, el pedido buscó que el gobierno federal reconociera los obstáculos que aún enfrentan los damnificados.

El incendio comenzó el 7 de enero de 2025 en el condado de Los Ángeles, permaneció activo durante 24 días y fue contenido el 31 de enero. Según los datos oficiales de CalFire, el fuego avanzó sobre 23.448 acres (unas 9490 hectáreas).

Las consecuencias fueron graves: 6845 estructuras quedaron destruidas y otras 975 resultaron dañadas. El reporte también confirmó 12 fallecidos y tres heridos.

FEMA reconoció circunstancias extraordinarias en los residentes de Los Ángeles

En su carta, FEMA mencionó circunstancias extraordinarias que persisten entre los hogares afectados. La agencia reconoció que muchas familias todavía enfrentan dificultades que no dependen de ellas.

Entre esos problemas aparecen:

Reclamos de seguro sin resolver

Cobertura insuficiente

Restricciones en el mercado habitacional regional

Falta de contratistas y mano de obra

Demoras en las obras

Esos factores formaron parte del planteo que California llevó a cabo ante el gobierno federal para reclamar por la extensión de FEMA.

El alcance de los fondos y la asistencia temporal de la FEMA

Hasta el 12 de junio, FEMA informó que más de 35.000 hogares recibieron ayuda mediante el IHP. El monto adjudicado a sobrevivientes elegibles superó los US$177 millones.

Newsom emitió más de dos docenas de órdenes ejecutivas desde los incendios de enero de 2025 Gobierno de California

Además, FEMA reportó que más de 1200 hogares recibieron Asistencia Continua de Vivienda Temporal (CTHA, por sus siglas en inglés) desde el desastre.

Las medidas del gobierno de California tras los incendios de Los Ángeles

Más allá de la extensión de FEMA y el apoyo federal, en el comunicado oficial, el gobierno de California asegura que continúa con medidas para los afectados. Desde los incendios de enero de 2025, Newsom emitió diversas órdenes ejecutivas sobre el tema.

A su vez, el estado amplió el apoyo directo para sobrevivientes. Entre esas medidas, puso a disposición más de US$100 millones mediante el Fondo Hipotecario CalAssist, destinado a ayudar a propietarios a permanecer alojados mientras se recuperan.