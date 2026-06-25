Marco Rubio, secretario de Estado, por el terremoto en Venezuela: “Nuestros corazones están con todos”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compartió un mensaje por los terremotos en Venezuela y anunció el despliegue inmediato de equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria por orden del presidente Donald Trump.

Qué dijo Rubio sobre los terremotos en Venezuela

A través de un mensaje en redes sociales y de una publicación difundida por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), Rubio aseguró que Washington acompañará a Venezuela durante la emergencia provocada por los dos sismos registrados el miércoles, que dejaron al menos 164 muertos y 971 heridos, según el último balance oficial informado por el gobierno interino de Venezuela.

El mensaje de Marco Rubio tras el devastador terremoto en Venezuela X @SecRubio

“EE.UU. extiende nuestras más profundas condolencias al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos. Nuestros corazones están con todos aquellos que han perdido a seres queridos, los heridos y los valientes trabajadores de rescate que trabajan incansablemente en las secuelas”, señaló Rubio en su cuenta oficial de X.

El funcionario destacó además que la administración estadounidense ya comenzó a movilizar recursos para colaborar con la respuesta frente a la emergencia. “América está con el pueblo venezolano en este momento difícil y, por orden del presidente Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela”, agregó.

Rubio habló con Delcy Rodríguez por los terremotos en Venezuela

Horas después de publicar ese mensaje, Rubio informó en una conferencia de prensa que mantuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidenta interina de Venezuela.

Según explicó el jefe de la diplomacia estadounidense, ya se coordina el traslado de personal especializado para colaborar con las tareas de asistencia en las zonas afectadas.

Marco Rubio sobre los terremotos en Venezuela

Según detalló el secretario de Estado, se enviarán “equipos de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia, y de Los Ángeles”. La comunicación tuvo lugar mientras las autoridades locales avanzan con la evaluación de daños y la atención de las comunidades impactadas por los movimientos sísmicos.

Los detalles del terremoto en Venezuela

El fenómeno comenzó el miércoles 24 de junio por la tarde, cuando un terremoto de magnitud 7,2 sacudió el norte de Venezuela. Apenas un minuto después, un segundo sismo de magnitud 7,5 golpeó la misma región.

Hasta el momento, se informaron 164 muertos por los terremotos en Venezuela FEDERICO PARRA - AFP

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro se ubicó cerca del pueblo venezolano de Morón. La intensidad de ambos movimientos provocó derrumbes, afectó servicios esenciales y causó daños en infraestructura pública y privada.

Las autoridades elevaron el balance oficial a 164 muertos y 971 heridos, mientras continúan las tareas para asistir a los afectados. Las cifras podrían modificarse en las próximas horas a medida que avanzan los relevamientos en las áreas más afectadas.

Además, continúa la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas tras el colapso de viviendas y otras estructuras. Los equipos de emergencia también trabajan para restablecer el suministro eléctrico y verificar el estado de rutas, hospitales y edificios públicos.

Miles de personas permanecen desplazadas a raíz de los terremotos, que llevaron a las autoridades a declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional.