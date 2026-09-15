Mexicanos en Nueva York, Los Ángeles y Chicago salen a las calles pese a las redadas del ICE: “Van a perdurar”

Las calles de distintas ciudades de Estados Unidos volvieron a recibir los festejos por la Independencia de México. Chicago, Nueva York y Los Ángeles fueron escenarios de desfiles y encuentros culturales que recuperaron espacios públicos después de un año en el que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) habían afectado la participación.

Sin miedo al ICE: Chicago recuperó El Grito y el desfile de Little Village

En 2025, el aumento de las acciones del ICE generó preocupación entre familias inmigrantes. En Chicago, la denominada Operation Midway Blitz provocó la suspensión del festival El Grito. En 2026 esta tradición volvió.

Korina Sanchez, organizadora de El Grito Chicago, explicó que el regreso permitió reunir nuevamente a la comunidad. “La gente está lista para venir a celebrar y demostrar que, pase lo que pase, nuestras tradiciones van a perdurar”, señaló, según lo retomado por CNN.

El evento El Grito volvió a celebrarse en Grant Park

“Hicimos una pausa por nuestro compromiso con la seguridad de nuestra comunidad, una comunidad que sigue enfrentando desafíos reales. Organizar una celebración de la cultura mexicana implica asumir la responsabilidad de quienes asisten”, dijo la organización en su sitio web.

Por su parte, el desfile de la calle 26, en Little Village, sí se realizó en ese entonces, aunque con menos espectadores y consecuencias para los comercios del sector debido al temor a posibles detenciones.

Un año después, ambos eventos decidieron volver a convocar a la comunidad. El regreso de las actividades estuvo acompañado por mayores medidas de seguridad y acuerdos con organizaciones locales.

La comunidad mexicana se reunió en las grandes ciudades de EE.UU. para celebrar la independencia Facebook Little Village Chamber of Commerce - La Camara de Comercio de La Villita

El Grito de Chicago volvió a Grant Park y se celebró los días 12 y 13 de septiembre. El festival musical retomó su programación durante el fin de semana, mientras que el desfile de la calle 26 se llevó a cabo el domingo en Little Village.

Los Ángeles mantiene sus celebraciones a pesar de los operativos del ICE

En East Los Angeles, la comunidad mexicana participó en la edición número 80 del Desfile del Día de la Independencia de México. El recorrido comenzó a las 10 hs sobre la avenida César Chávez e incluyó mariachis, bandas escolares, grupos de danza folclórica, charros a caballo y carrozas dedicadas a distintos estados mexicanos.

El Comité Mexicano Cívico Patriótico estuvo a cargo de la organización de esta celebración, que durante ocho décadas ha reunido a distintas generaciones. La actividad se desarrolló mientras la comunidad local enfrentaba las consecuencias de las redadas del ICE y las deportaciones registradas durante el año anterior.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, participó en el recorrido para acompañar a la comunidad mexicana Captura de pantalla

La supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, destacó durante una conferencia en el Consulado de México la importancia de mantener los vínculos culturales. “Nosotros no somos invisibles y tenemos mucho orgullo”, afirmó, según CNN.

La alcaldesa Karen Bass también participó del recorrido y expresó su respaldo a la comunidad de Los Ángeles. “Me sentí honrada de participar en el Desfile del Día de la Independencia Mexicana de hoy en East L.A., que es el desfile hispano más antiguo y grande de EE.UU”, dijo en su cuenta de X.

Mamdani celebra a la comunidad mexicana en Nueva York

En Nueva York, el punto central de las celebraciones fue Sunset Park, en Brooklyn, donde vive una comunidad mexicana de casi 19.000 personas. Las actividades reunieron a familias y residentes en las calles del barrio, con banderas, música y bailes folclóricos.

Mamdani destacó que la independencia mexicana simboliza "el triunfo de un pueblo decidido a forjar su propio futuro" X @NYCMayor

Zohran Mamdani participó como gran mariscal del desfile y, según sus propias palabras, se convirtió en el primer alcalde de Nueva York en marchar en esta celebración.

“La lucha de México por la independencia es el triunfo de un pueblo decidido a forjar su propio futuro. Los neoyorquinos mexicanos están en el corazón de nuestra ciudad y de su lucha por un futuro mejor”, dijo en su cuenta de X.