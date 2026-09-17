Es oficial: confirman fallo que elimina las detenciones del ICE sin orden judicial en California

Una jueza federal emitió un fallo que impide a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizar arrestos sin una orden judicial. En caso de hacerlo, se debe redactar un informe que justifique dicha detención.

Qué se sabe de la ley que frena arrestos sin orden judicial en California

La Orden de Mandato Judicial Preliminar fue emitida el pasado 2 de septiembre por la jueza federal de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong en el caso Pedro Vasquez Perdomo et al. v. Markwayne Mullin et al.

La orden establece que los agentes deben justificar los arrestos en la sección narrativa del Formulario I-213 ICE

Dicho fallo prohíbe a los agentes del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) realizar arrestos sin una orden administrativa, salvo que el oficial tenga motivos para creer que la persona se dará a la fuga antes de que pueda tramitarse dicha orden.

Los agentes tendrán que evaluar un conjunto de factores previo al arresto, incluidos los datos obtenidos desde el primer contacto. Por tanto, la mera presencia no autorizada en EE. UU. no es suficiente por sí sola para ejecutar una detención.

Qué sucede si el ICE detiene a una persona sin orden judicial

La orden establece que los agentes deben justificar los arrestos en la sección narrativa del Formulario I-213. La justificación debe incluir:

Establecer que la persona fue arrestada sin orden judicial .

. Exponer los hechos específicos y particularizados que fundamentaron la detención por posible fuga.

que fundamentaron la detención por posible fuga. Incluir tanto los factores agravantes como los mitigantes , limitándose a los hechos conocidos antes del arresto.

, limitándose a los hechos conocidos antes del arresto. En situaciones donde se arresta a múltiples personas en un mismo operativo, el análisis de riesgo de fuga debe ser específico e individualizado para cada detenido.

Los agentes deben justificar los arrestos en la sección narrativa del Formulario I-213 ICE

“Sin esto, los acusados ​​no pueden demostrar que la detención fue procedente", escribió la jueza federal.

Frimpong justificó la normativa luego de que, al revisar 871 documentos de arresto de 113 individuos, se halló que en 41 detenidos no existía mención alguna sobre riesgo de fuga.

A cuáles condados afecta la normativa que afecta al ICE

La medida judicial se aplica en los siete condados que componen California:

Los Ángeles

Orange

Riverside

San Bernardino

Ventura

Santa Bárbara

San Luis Obispo

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, fue de las primeras en celebrar el fallo tras considerarlo “una importante protección” para las comunidades migrantes en el distrito.

Karen Bass celebró el fallo que limita las detenciones migratorias del ICE sin orden judicial William Liang - FR172065 AP

“Durante más de un año, las familias de nuestra ciudad han vivido con el temor de que un viaje al trabajo, un paseo por la calle o una despedida por la mañana pudieran terminar con la pérdida de un ser querido. Este fallo representa una protección contra los arrestos sin orden judicial”, dijo en un comunicado.

“La Constitución se aplica en Los Ángeles, al igual que en todo Estados Unidos. Siempre apoyaremos a nuestras comunidades inmigrantes y defenderemos sus derechos”, agregó.