Fue una leyenda olímpica en EE.UU., pero ahora vende sus medallas y su casa en California para mudarse a un país latino

Greg Louganis dejó su marca en la historia del deporte de Estados Unidos. El clavadista, considerado uno de los mejores de todos los tiempos, sorprendió al anunciar que vendió tres de sus medallas olímpicas y también su casa en California. “Necesitaba el dinero”, explicó. El exatleta contó que ahora irá por un nuevo sueño: mudarse a Panamá y comenzar una nueva vida de autodescubrimiento.

Quién es Greg Louganis: la leyenda olímpica de los EE.UU. que vendió sus medallas

Louganis dejó escrito su nombre en el clavadismo. Compitió en tres Juegos Olímpicos: Montreal 1976, Los Ángeles 1984 y Seúl 1988. En esas citas alcanzó cinco medallas: cuatro de oro y una de plata. Además, se convirtió en el único hombre en la historia en ganar títulos olímpicos consecutivos en trampolín y plataforma de saltos, un logro que alcanzó en 1984 y 1988, destacó New York Post.

Louganis obtuvo cinco medallas olímpicas como clavadista Facebook: Gregory Louganis

Su carrera lo instaló como ícono del deporte mundial. En cada competencia, combinó precisión técnica con una elegancia que lo distinguió del resto. Su figura todavía es reconocida como símbolo de excelencia dentro del movimiento olímpico.

Tras poner fin a su trayectoria deportiva, Louganis abrió nuevos caminos. Participó en proyectos de actuación, ofreció charlas motivacionales y se desempeñó como comentarista deportivo. En 1994 anunció públicamente que era homosexual y, un año después, reveló que vivía con VIH.

Por qué decidió vender sus medallas olímpicas y su casa en California

En una publicación que compartió en su cuenta de Facebook, Louganis contó que había decidido dar un giro radical a su vida. Vendió tres de sus medallas olímpicas -dos de oro y una de plata- y su casa en California. Explicó que lo hizo porque “necesitaba el dinero” para poder concretar su nuevo proyecto personal, fuera de Estados Unidos.

“Entonces, a medida que la vida avanza, ¿qué estás dispuesto a dejar atrás?”, escribió el deportista en su posteo. Allí el exatleta reveló que la subastó las tres preseas y obtuvo una suma que superó sus expectativas: US$437 mil.

Gregory Louganis, exleyenda del deporte de EE.UU., iniciará una nueva vida en Panamá Facebook: Gregory Louganis

Louganis también confirmó que entregó las llaves de su vivienda en California y que el proceso lo dejó en paz. “La otra consideración es la venta de mi casa. Estoy muy contento con la persona a la que se la vendí”, afirmó. En ese mensaje, agregó que bendijo el lugar para que ofreciera “alegría, amor, paz, felicidad y una sensación de seguridad” a sus nuevos propietarios.

El deportista contó que también se desprendió de muchas de sus pertenencias. Algunas las vendió y otras las donó o regaló. Esa decisión estuvo influenciada por la experiencia de amigos cercanos que perdieron todo en los incendios de Woolsey y Palisades. “Sé que estoy eligiendo hacer esto, pero su resiliencia me inspira a empezar de nuevo, con el corazón y las puertas abiertas”, manifestó.

Un extracto de la publicación de Louganis en sus redes sociales Facebook: Gregory Louganis

El objetivo de su mudanza a Panamá: un viaje de autoconocimiento

Louganis escribió también que la decisión de dejar Estados Unidos no fue improvisada, sino parte de un proceso de autoconocimiento que planea iniciar en Panamá. “¿Ahora puedo descubrir quién es Greg Louganis? Sin distracciones ni ruidos externos. Al menos ese es mi objetivo, y bueno, puede que no lo encuentre”, confesó.

El exdeportista agregó que su intención es reconectar con su esencia. “Creo que podría encontrarlo a veces, en momentos, ¡mi meta es vivirlo! Descubrir, permitir y nutrir ese espíritu humano a través de las experiencias de la vida”, aseguró.