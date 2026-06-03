Gavin Newsom bajo presión: qué pasó con el fondo de US$2500 millones para los incendios en California

En enero de 2025, el gobernador de California, Gavin Newsom, había anunciado la firma de un acuerdo bipartidista que creaba un fondo de 2500 millones de dólares para ayudar a las comunidades afectadas por los incendios. Sin embargo, un informe publicado recientemente reveló que gran parte del dinero no fue entregado y millones de dólares fueron utilizados para otros fines.

Más del 60% del fondo de US$2500 millones para incendios en California no fue distribuido

Con las labores de recuperación en marcha tras los incendios, Newsom anunció en enero de 2025 una ley que destinaría más de US$2500 millones a ayuda para desastres. Más de un año después, un informe de NBC4 reveló que al menos el 60% del fondo permanece intacto.

El anuncio de Newsom sobre el fondo de California para incendios

Del total de la financiación, víctimas de incendios citadas por el medio aseguran que solo recibieron una pequeña parte y afirman enfrentar graves dificultades financieras. En algunos casos, incluso desconocían que existía un fondo para desastres.

Los registros muestran que el condado de Los Ángeles recibió US$121 millones para un alivio fiscal temporal. Esto se debe a que preveía que muchos propietarios retrasarían el pago de los impuestos sobre la propiedad de viviendas y negocios dañados o destruidos por el incendio.

En qué se gastó el dinero del fondo anunciado por Newsom para los incendios de California

De los aproximadamente US$605 millones gastados hasta la fecha, la mayor parte se ha distribuido entre agencias estatales y locales:

US$121 millones para el Condado de Los Ángeles para compensar la pérdida de ingresos por impuestos a la propiedad.

para el Condado de Los Ángeles para compensar la pérdida de ingresos por impuestos a la propiedad. US$37 millones para reembolsar costos de contención de incendios a los departamentos de bomberos de la ciudad y el condado de Los Ángeles.

para reembolsar costos de contención de incendios a los departamentos de bomberos de la ciudad y el condado de Los Ángeles. US$21 millones a la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) para cierres de carreteras y seguridad en las zonas de incendio.

a la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) para cierres de carreteras y seguridad en las zonas de incendio. US$3 millones para asistencia a pequeñas empresas y sus empleados.

Algunas víctimas de los incendios en California aseguraron que desconocían la existencia del fondo anunciado por Newsom Freepik

Además, US$14 millones del paquete de alivio para incendios se utilizaron para pagar a oficiales de la CHP enviados a protestas de inmigración en el centro de Los Ángeles.

La respuesta del gobierno de Newsom sobre el fondo para incendios de California

Al ser consultada por el dinero, la portavoz de la administración Newsom, Diana Crofts-Pelayo, indicó que el fondo fue diseñado como un “anticipo” para proyectos reembolsables.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, indicó que el dinero fue diseñado como un "anticipo" para proyectos reembolsables por FEMA AP

“Los US$2500 millones autorizados en enero de 2025 fueron diseñados específicamente como un adelanto de fondos para proyectos reembolsables por la Agencia de Manejo de Desastres (FEMA, por sus siglas en inglés) para acelerar la recuperación y proporcionar recursos para la acción inmediata mientras el gobierno federal procesa las reclamaciones a lo largo de los años”, sostuvo.

Sin embargo, el texto de la ley ABX14 no incluía un requisito de reembolso de FEMA. En su lugar, detallaba que el dinero sería destinado a medidas de protección de emergencia, evacuaciones, refugio para sobrevivientes, eliminación de desechos peligrosos domésticos, evaluación y remediación de peligros posteriores a incendios.

Zaire Calvin, víctima del incendio de Eaton entrevistada por NBC4, aseguró que no tenía conocimiento de la existencia del fondo de asistencia económica. “No tenía ni idea de que se hubieran destinado US$2500 millones por el incendio. Debería existir la expectativa de brindar ayuda directa a todos los que lo perdieron todo en Altadena”, expresó.