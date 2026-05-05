Alerta en California: Gavin Newsom comparte medidas oficiales ante desastres naturales e incendios

En el marco de la Semana de Preparación para Incendios Forestales, proclamada recientemente, el gobernador de California, Gavin Newsom, informó las medidas oficiales ante desastres naturales en el área. Además de exhortar a los californianos a prepararse, mantenerse informados y ayudar a proteger sus hogares, indicó que desplegó recursos esenciales para cuidar el estado.

Las medidas ante desastres naturales e incendios anunciadas por Newsom en California

Cada año, California enfrenta una temporada de incendios que deja consecuencias para los ciudadanos. Para hacerle frente a los desastres naturales, el gobernador proclamó recientemente el período del 3 al 9 de mayo de 2026 como la “Semana de Preparación”.

Newsom pidió garantías para los afectados por los incendios ante la demora en el alivio fiscal Gobierno de California

A través de un mensaje en X, pidió a los californianos que repasen su plan de emergencia en caso de que el fuego llegue a sus hogares. “A medida que las condiciones se vuelven más calurosas y secas, seguimos desplegando las fuerzas de bomberos mejor preparadas y mejor equipadas del mundo”, agregó.

A su vez, recordó recomendaciones, como desarrollar un plan de evacuación, ensamblar kits de suministros de emergencia, reforzar la vivienda y mantenerse informado a través de alertas locales.

Mediante un comunicado de prensa reciente, Newsom destacó las siguientes medidas:

Inversiones en drones, aeronaves, satélites y tecnologías de cartografía avanzada para identificar y abordar rápidamente los incendios forestales en evolución.

de cartografía avanzada para identificar y abordar rápidamente los incendios forestales en evolución. Señaló que California es el primer estado del país norteamericano en poseer, operar y desplegar aviones cisterna C-130H para la supresión de fuegos activos.

C-130H para la supresión de fuegos activos. Mapas tridimensionales LiDAR , de detección y medición de luz, en todo el estado que permiten tener una visión clara de la carga de combustible y los riesgos de incendios forestales.

, de detección y medición de luz, en todo el estado que permiten tener una visión clara de la carga de combustible y los riesgos de incendios forestales. Desarrollo de ALERTCalifornia, una red estatal de más de 1000 cámaras para identificar y monitorear incendios forestales.

Gavin Newsom sostuvo que California es el primer estado del país en poseer, operar y desplegar aviones cisterna C-130H Gavin Newsom Office

Los consejos de California para protegerse de incendios

Junto con el mensaje, el gobernador compartió un enlace al sitio web gubernamental destinado a ayudar a los californianos a prepararse para enfrentar fenómenos meteorológicos extremos. Al ingresar, los residentes pueden hacer clic en uno de los íconos disponibles para conocer consejos que pueden “salvarles la vida en diferentes tipos de desastres”.

En el caso de incendios, los pasos a seguir son los siguientes:

Registrarse para recibir las alertas: al hacerlo, los ciudadanos pueden elegir cómo recibir las advertencias. Entre las opciones se incluyen celular, teléfono fijo, correo electrónico, mensajes de texto y, en algunos casos, dispositivos TTY.

para recibir las alertas: al hacerlo, los ciudadanos pueden elegir cómo recibir las advertencias. Entre las opciones se incluyen celular, teléfono fijo, correo electrónico, mensajes de texto y, en algunos casos, dispositivos TTY. Elaborar un plan : conseguir un mapa y planificar tres rutas de salida diferentes en el lugar de residencia y trabajo, por si se producen cierres de carreteras o cambios inesperados en las condiciones.

: conseguir un mapa y planificar tres rutas de salida diferentes en el lugar de residencia y trabajo, por si se producen cierres de carreteras o cambios inesperados en las condiciones. Preparar una mochila de emergencia : debe incluir artículos esenciales como dinero, documentos importantes, teléfonos, medicamentos y dispositivos médicos.

: debe incluir artículos esenciales como dinero, documentos importantes, teléfonos, medicamentos y dispositivos médicos. Evacuar: estar atento a las advertencias y órdenes de evacuación. Para encontrar rutas y refugios seguros durante un incendio forestal, es necesario llamar a las autoridades locales o del condado.

El mensaje de Gavin Newsom sobre la recuperación de hogares tras los incendios

La herramienta que lanzó California para obtener asistencia tras un incendio

Al margen de la preparación para eventos naturales catastróficos, el estado también promovió en su sitio web una guía de recursos para la recuperación ante desastres.

Entre las opciones de asistencia de emergencia, figura la posibilidad de contactar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), la Cruz Roja y el Ejército de Salvación. Además, las personas pueden obtener información sobre: