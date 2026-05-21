Newsom fue a Washington a pedir dinero para reconstruir Los Ángeles: por qué los fondos aún no llegan

Gavin Newsom hizo una visita al Capitolio de Washington D.C. con la intención de obtener más fondos para la recuperación de la zona de Los Ángeles tras los incendios de enero. El pedido se enmarca en una solicitud previa de casi US$40.000 millones que el gobernador elevó al Congreso para ayudar a las zonas afectadas.

Newsom reclama ante el Congreso y FEMA más ayuda federal para Los Ángeles

La Oficina del Gobernador informó que el mandatario sostuvo encuentros con integrantes de la delegación de California, con el Caucus Hispano del Congreso y con otros legisladores federales para discutir el financiamiento para los damnificados.

En Washington, Newsom mantuvo reuniones con distintos miembros del Congreso centradas en las consecuencias que los incendios dejaron en Los Ángeles Instagram @gavinnewsom - gavinnewsom

En concreto, mantuvo una reunión con el senador de Nueva Jersey, Andy Kim, quien forma parte del Comité de Seguridad Nacional del Senado. Esta entidad supervisa a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

En este encuentro, los funcionarios abordaron la situación de Los Ángeles y la urgencia de recursos para las tareas de reconstrucción. El gobernador también se reunió con los senadores de California, Alex Padilla y Adam Schiff, así como con los representantes Brad Sherman, Judy Chu y George Whitesides.

La posición del gobierno estatal señala que el principal obstáculo para los habitantes es el gasto que conlleva volver a levantar las estructuras afectadas. “California siempre dio un paso al frente por este país en momentos de crisis. Ahora necesitamos que el presidente y el Congreso den un paso al frente por la gente de Los Ángeles”, señaló Newsom.

Además de los representantes del Estado Dorado, el gobernador habló con el senador de Georgia Raphael Warnock y con la senadora de Delaware Lisa Blunt Rochester para ampliar el apoyo al pedido de asistencia para Los Ángeles.

Por qué se demora la asistencia federal para reconstruir Los Ángeles

La oficina del gobernador californiano explicó que la atención del Congreso se encuentra dividida por asuntos como el impacto económico de los aranceles y el conflicto con Irán.

Como respuesta, Newsom tildó las medidas comerciales de Donald Trump como “ilegales” y señaló que la guerra con el país de Medio Oriente suma presión a la agenda económica y política de Washington.

Estos elementos, junto con los debates sobre los derechos de votación, forman parte del escenario que el gobernador busca sortear para posicionar la necesidad de Los Ángeles en la lista de prioridades del gobierno. Más tarde, el mandatario participó en una mesa con el Caucus Hispano del Congreso (CHC, por sus siglas en inglés) para discutir la protección de las comunidades migrantes.

Otras medidas de Newsom en California: infraestructura, EPA e inteligencia artificial

La agenda incluyó un encuentro con el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Lee Zeldin. La conversación se centró en los esfuerzos de recuperación en LA, pero también abordó asuntos de contaminación en el río Tijuana, una zona bajo gestión de EE.UU. entre el condado de San Diego y el territorio de México.

En paralelo a las gestiones en Washington, la administración de Newsom anunció inversiones en otras áreas de la infraestructura del estado. Por la semana de la infraestructura, el gobernador informó la disposición de 540 millones de dólares para mejorar los sistemas de transporte y la seguridad en las carreteras.

Más allá de las gestiones por Los Ángeles, desde Washington el gobernador Newsom anunció una inversión de US$540 millones para transporte y carreteras X @GovPressOffice

Newsom firmó una orden sobre el uso de la inteligencia artificial y su impacto en el personal de las empresas. La medida busca preparar a los trabajadores ante los cambios en la economía y apoyar a los sectores que enfrentan la transición tecnológica.