JB Pritzker, gobernador de Illinois: “Somos hogar de más de 140.000 negocios propiedad de latinos”

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, asistió a la Conferencia Anual 2026 de UnidosUS para exponer los avances de su gestión en favor de la comunidad hispana. El líder estatal enfatizó la importancia de la inclusión económica con negocios propiedad de latinos en el estado y el apoyo a los derechos civiles durante un diálogo con la presidenta de la organización, Janet Murgía.

Sueño americano cumplido: así crecieron los negocios latinos en Illinois

Pritzker resaltó la fortaleza del sector empresarial hispano y su impacto directo en la recaudación fiscal y la creación de empleos locales. En ese marco, el gobernador compartió cifras que demuestran la expansión de este sector bajo su mandato actual.

El gobernador JB Pritzker destacó la importancia de los negocios latinos en Illinois

“En Illinois, no solo celebramos nuestra diversidad, invertimos en ella porque sabemos que nuestro estado es más fuerte cuando todos tienen un lugar en la mesa”, afirmó el mandatario en el evento. El funcionario reconoció el esfuerzo de los emprendedores que sostienen la vitalidad de los vecindarios.

“Es gracias a todos ustedes y al trabajo que realizan que Illinois es ahora el hogar de más de 140.000 negocios propiedad de latinos”, añadió Pritzker. En esa línea, detalló que esa cifra representa un aumento del 15% desde que asumió el cargo.

Según la postura de Pritzker, esos negocios son “la columna vertebral” de las comunidades e impulsan la economía. En ese sentido, la administración promovió ferias de empleo y programas de capacitación para fortalecer la mano de obra calificada en estas empresas.

“Ellos contratan a nuestros vecinos, sirven a nuestras familias y muestran al mundo que Illinois está abierto para los negocios”, concluyó el gobernador.

Pritzker destacó la protección en salud para migrantes en Illinois

El gobernador de Illinois también abordó el tema de la protección de los residentes frente a políticas federales que limitan el acceso a los servicios de asistencia social. El mandatario reafirmó su rechazo a las medidas que penalizan a los inmigrantes por utilizar recursos públicos de salud o nutrición.

“Nuestra prioridad es la seguridad de las familias que buscan un futuro mejor sin el temor a represalias burocráticas injustas”, declaró Pritzker. En ese marco, el estado eliminó los requisitos que vinculaban el estatus migratorio con la posibilidad de recibir tratamientos médicos preventivos.

Según Pritzker, en Illinois los extranjeros pueden acceder a servicios esenciales del estado sin importar su estatus migratorio Freepik - Freepik

“La rescisión de la regla de carga pública en nuestro territorio asegura que la salud sea un derecho para todos los habitantes”, manifestó el líder demócrata. Asimismo, aseguró que su administración no permitirá que “el miedo dicte las decisiones médicas” de las comunidades vulnerables.

Por último sobre el tema, Pritzker reafirmó sus principios para concluir su exposición: “El bienestar de un niño en Illinois no depende del lugar de nacimiento de sus padres o de su cuenta bancaria”.

Pritzker destacó el rol de la juventud latina en la educación de Illinois

Durante el evento, el mandatario destacó las inversiones en el sistema de educación pública y la ampliación de becas para estudiantes de bajos recursos. En ese marco, el gobernador remarcó la necesidad de reducir las brechas de aprendizaje con el financiamiento de programas bilingües y culturales.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, también defendió la presencia de estudiantes latinos en las universidades Gov JB Pritzker

“Invertimos en nuestras escuelas porque el talento de la juventud latina es el recurso más valioso de nuestro estado”, señaló Pritzker. En ese sentido, consideró que el acceso a la universidad no debe ser “un sueño inalcanzable” por cuestiones económicas.

“Queremos que cada joven graduado encuentre un camino claro hacia una carrera profesional exitosa y digna en Illinois”, sostuvo el funcionario. Su postura se apoya en que la diversidad dentro de las aulas “enriquece la experiencia educativa” y prepara a los estudiantes para “un mundo globalizado”.