Gavin Newsom la firmó: la ley que se aplicará en California y acelerará multas para miles de conductores

El gobernador Gavin Newsom promulgó la SB 1279, que habilita a Long Beach a instalar dos radares de velocidad adicionales en la Pacific Coast Highway (PCH). El sistema comenzará a funcionar en 2027 y contempla sanciones de hasta US$500 según la rapidez vehicular registrada.

Cómo funcionarán las nuevas cámaras de velocidad en Long Beach

A partir del 1° de enero de 2027, la ciudad podrá colocar dos dispositivos adicionales en la PCH. Estas cámaras se sumarán a las 18 que Long Beach ya instala en otros sectores dentro del programa autorizado por el estado.

De acuerdo con el texto legislativo, los dispositivos no registrarán automáticamente a todos los vehículos que circulen por encima del límite. La activación se producirá cuando un automóvil supere la velocidad permitida en al menos 11 millas por hora (17 kilómetros por hora).

El sistema tomará únicamente una imagen de la matrícula trasera. La legislación también impide utilizar reconocimiento facial y establece restricciones sobre el tratamiento de las fotos. La información será administrada por el Departamento de Obras Públicas de Long Beach y no será entregada a las fuerzas de seguridad.

Después de un período de advertencias, las sanciones dependerán de la velocidad registrada. Una primera infracción de entre 11 y 15 millas (17 y 24 kilómetros) por encima del límite no tendrá costo, mientras que las posteriores dentro de ese rango tendrán una multa de US$50.

Esta medida busca combatir una alarmante crisis de seguridad vial tras registrarse 53 colisiones mortales en la ciudad durante el año pasado Alexander Steamaze - Shutterstock

Las multas por superar el límite de velocidad pueden llegar a US$500

Cuando el exceso se ubique entre 16 y 25 millas por hora (25 y 40 kilómetros por hora), la sanción será de US$100. Si el vehículo supera el límite en 26 millas por hora o más (41 kilómetros por hora), la multa ascenderá a US$200.

Para los casos en que se registre una velocidad de 100 millas por hora o superior (160 kilómetros por hora), la legislación contempla una sanción de US$500. De esta manera, el monto aumenta en función de la rapidez alcanzada por el vehículo.

La normativa también incorpora mecanismos dirigidos a personas de bajos ingresos. Quienes cumplan los requisitos podrán solicitar alternativas al pago, como servicio comunitario o cursos educativos, además de descuentos o planes para abonar las sanciones.

La PCH concentra una parte de las muertes viales de Long Beach

La incorporación de este tramo responde a los datos registrados en los últimos años. Desde 2020, según un comunicado de la senadora estatal Lena González, quien impulsó la ley, se contabilizaron 192 fallecimientos relacionados con accidentes de tránsito en Long Beach, de los cuales 39 ocurrieron en las ocho millas (12 kilómetros) de la PCH que atraviesan la ciudad.

Durante 2025, Long Beach registró 53 colisiones de tránsito con resultado fatal. Además, en el año en curso ya se produjeron tres muertes en accidentes sobre este corredor al momento de la promulgación de la legislación.

El programa establece un período inicial de 60 días para cada nueva cámara. Durante ese lapso, los conductores que superen el límite dentro del rango contemplado recibirán, en primera instancia, una advertencia y luego, en casos reiterados, una sanción económica.

“Como ciudad y como estado, es nuestra responsabilidad hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que la gente se sienta segura al llevar a sus hijos a la escuela, ir en bicicleta al trabajo y administrar un pequeño negocio en una calle principal sin preocuparse de que un coche se estrelle contra la puerta”, dijo González en un comunicado reciente. “Agradezco que el gobernador Newsom haya promulgado la ley SB 1279”, agregó.

El equipo automático comenzará a capturar placas traseras únicamente cuando los vehículos superen el límite en al menos 11 mph Foto de Denny Müller en Unsplash

Las seis ciudades de California autorizadas para usar cámaras de velocidad

La SB 1279 forma parte del programa piloto estatal de control de velocidad, que contempla seis ciudades:

Los Ángeles

San José

Oakland

Glendale

Long Beach

San Francisco (se incluye tanto a la ciudad como al condado)

Los resultados proporcionados sobre algunas de las jurisdicciones que ya utilizan estas cámaras mostraron una reducción del 70% en los excesos de velocidad en Oakland y del 79% en San Francisco, según el comunicado de González. Santa Ana, por su parte, manifestó su intención de solicitar autorización legislativa para incorporarse al programa.