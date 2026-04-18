Radares en Los Ángeles en 2026: las 125 ubicaciones y cuándo empiezan las multas

El Concejo de Los Ángeles dio luz verde a un sistema de control automatizado de velocidad en la ciudad. El plan contempla la instalación de 125 cámaras entre abril y julio de este año en corredores críticos, con el objetivo de reducir accidentes y reforzar la seguridad vial antes de que comiencen a aplicarse multas.

Cronograma del sistema de cámaras de velocidad en Los Ángeles bajo la ley AB 645

El programa se enmarca en la ley estatal AB 645, que habilita a determinadas jurisdicciones a implementar este tipo de dispositivos. El objetivo es reducir incidentes viales en corredores con antecedentes de accidentes y en áreas con alta circulación peatonal.

El objetivo principal es reducir las muertes viales mediante el uso de sistemas automatizados que emiten multas civiles basadas en la gravedad del exceso de velocidad Foto de Denny Müller en Unsplash

Las ubicaciones incluyen entornos escolares, zonas cercanas a centros para adultos mayores y calles donde se han registrado colisiones graves o carreras ilegales.

El despliegue de las cámaras se realizará entre abril y julio. Durante ese período se instalarán los equipos y se llevarán a cabo pruebas técnicas sin emisión de sanciones.

Luego, durante el verano boreal, se desarrollará una campaña informativa destinada a conductores para explicar el funcionamiento del sistema y sus alcances. Luego se abrirá una etapa de advertencias por 60 días, en la que los infractores recibirán notificaciones sin obligación de pago.

Las multas se aplicarán al finalizar el proceso, hacia fines de 2026.

Se espera que la instalación y las pruebas se realicen entre abril y julio Foto de Korhan Eser en Unsplash

Cómo serán las multas por cámaras automáticas de velocidad en California

El sistema registrará vehículos que superen el límite permitido en al menos 11 millas por hora (17 kilómetros por hora). Las cámaras captarán la matrícula trasera para emitir la infracción correspondiente.

Las sanciones serán de carácter civil, por lo que no implicarán antecedentes penales ni sumarán puntos en la licencia de conducir.

El esquema de multas establece distintos montos según la velocidad registrada:

US$50 para excesos de entre 11 y 15 mph (17 y 24 km/h).

para excesos de entre 11 y 15 mph (17 y 24 km/h). US$100 para 16 a 25 mph (25 y 40 km/h).

para 16 a 25 mph (25 y 40 km/h). US$200 a partir de 26 mph (41 km/h).

a partir de 26 mph (41 km/h). US$500 en casos de velocidades iguales o superiores a 100 mph (160 km/h).

Mapa de cámaras de velocidad en Los Ángeles: zonas y avenidas principales

Las 125 cámaras se distribuirán en los 15 distritos municipales, con un promedio de entre ocho y nueve dispositivos por distrito. La selección se basó en datos de siniestralidad y tránsito.

El mapa interactivo del Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT, por sus siglas en inglés) muestra que las cámaras se ubicarán en:

Hollywood y centro de Los Ángeles : como Hollywood Boulevard, Sunset Boulevard, Highland Avenue y Melrose Avenue. También se incluyen sectores del distrito financiero y zonas comerciales.

: como Hollywood Boulevard, Sunset Boulevard, Highland Avenue y Melrose Avenue. También se incluyen sectores del distrito financiero y zonas comerciales. En el oeste y la costa : los dispositivos estarán en vías como Venice Boulevard, Vista Del Mar y Olympic Boulevard. En Koreatown y Mid-City se contemplan tramos de 6th Street, La Cienega Boulevard y Washington Boulevard.

: los dispositivos estarán en vías como Venice Boulevard, Vista Del Mar y Olympic Boulevard. En Koreatown y Mid-City se contemplan tramos de 6th Street, La Cienega Boulevard y Washington Boulevard. Valle de San Fernando : las cámaras se ubicarán en avenidas como Sepulveda Boulevard, Van Nuys Boulevard, Sherman Way y Ventura Boulevard, entre otras.

: las cámaras se ubicarán en avenidas como Sepulveda Boulevard, Van Nuys Boulevard, Sherman Way y Ventura Boulevard, entre otras. En el sur de la ciudad : se incluyen vías como Figueroa Street, Florence Avenue, Vermont Avenue y Central Avenue, donde se registran flujos de tránsito elevados.

: se incluyen vías como Figueroa Street, Florence Avenue, Vermont Avenue y Central Avenue, donde se registran flujos de tránsito elevados. También habrá dispositivos en el este, noreste y zonas portuarias: con ubicaciones en Boyle Heights, El Sereno, Wilmington y San Pedro.

En Los Ángeles, se instalarán 125 dispositivos en zonas críticas Captura de pantalla LADOT

El programa incorpora medidas para reducir el impacto económico en determinados sectores. Las personas con ingresos por debajo del 250% del nivel de pobreza federal podrán acceder a reducciones de hasta el 80% en las multas.

También se habilitan opciones de pago en cuotas o la posibilidad de cumplir servicio comunitario en reemplazo del monto adeudado.

En cuanto a la información recolectada, se estableció que los datos de las matrículas no podrán ser compartidos con fuerzas de seguridad ni autoridades migratorias sin una orden judicial, como parte de las garantías de privacidad incluidas en la normativa.